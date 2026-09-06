Hernán Medina: “Hay seis puntos por delante y la idea es poder conseguirlos”

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El entrenador de Douglas Haig, que lleva dos partidos al frente del equipo, destacó que la fecha libre servirá para recuperar jugadores y trabajar especialmente sobre los aspectos defensivos.

La derrota ante Sol de América de Formosa todavía pesa en Douglas Haig. El inesperado 2 a 1 sufrido el pasado domingo en el estadio “Miguel Morales”, con el gol de Fabricio Olmedo en el tiempo adicionado, no solamente significó quedarse sin puntos cuando el empate parecía sellado, sino también perder el segundo puesto de la Zona A de la Zona Campeonato del Torneo Federal A.

El “Rojinegro” quedó con 8 puntos, los mismos que Gimnasia de Chivilcoy y 9 de Julio de Rafaela, aunque con seis partidos disputados, mientras que Sol de América llegó a 10 unidades. San Martín de Formosa, con 13, aparece como líder y con una ventaja considerable. En este contexto, Douglas Haig tendrá fecha libre este fin de semana y observará desde afuera una jornada que puede modificar nuevamente el escenario de la lucha por la clasificación. Los cuatro primeros de cada zona avanzarán a la Tercera Fase, los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El entrenador Hernán “La Tota” Medina, que asumió recientemente la conducción del equipo tras el interinato de Adrián Aranda y la salida de Sebastián Cejas, sabe que el margen se redujo, aunque mantiene intacta la expectativa. “Hay seis puntos todavía por delante y la idea es poder conseguirlos y hacer que eso nos dé la chance de estar en la otra instancia para el ascenso directo”, sostuvo Medina en diálogo con la prensa de Douglas Haig.

Dos partidos, una derrota que dolió El cordobés Medina lleva apenas dos partidos al frente de Douglas Haig. Su estreno fue inmejorable: victoria 3 a 0 como visitante ante Bartolomé Mitre de Posadas. Luego llegó el encuentro ante Sol de América, en el que el conjunto pergaminense tuvo el control del juego durante buena parte del partido y terminó sufriendo un golpe en el cierre.

Más allá del resultado, el técnico valoró el camino que todavía queda por recorrer y apuntó a la necesidad de aprovechar esta pausa para el “Rojinegro” para preparar al equipo para el tramo decisivo. “Muy pronto”, respondió cuando fue consultado por el balance de sus primeros días al frente del plantel, aunque inmediatamente puso el foco en el objetivo: “Antes de eso, viendo de poder tener la chance de clasificar, justamente el otro día se nos fue el partido de local, pero así y todo quedan puntos por venir y los vamos a preparar para sacar la mayor cuantía posible para clasificar a la otra instancia”.

El desafío será ahora administrar una situación en la que cada punto tendrá un peso enorme. Douglas tendrá que esperar los resultados de esta séptima fecha y luego afrontar dos compromisos decisivos: en la octava jornada visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco y en la novena y última fecha recibirá a Gimnasia de Chivilcoy.

Recuperar y trabajar en defensa La fecha libre aparece para Medina como una oportunidad para recuperar futbolistas que arrastran molestias y, al mismo tiempo, profundizar el trabajo que pretende implementar en el equipo. “Recuperar jugadores, algunos que han venido tocados y con algunas molestias, y ya después estamos bien para el viaje a San Francisco”, explicó el entrenador.

Pero la pausa no será solamente para recuperar piernas. Medina pretende aprovechar los días de trabajo para continuar construyendo una identidad, especialmente en un aspecto que considera prioritario. “Sobre todo lo que uno pretende y lo que va a necesitar, sobre todo en esta fecha que se nos viene el equipo, y fundamentalmente empezar a tener una idea, sobre todo en lo defensivo, de cómo trabajar”, manifestó.

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La clasificación, aún al alcance Pese al traspié, Medina no quiere que el golpe modifique el objetivo. Douglas continúa dentro de los cuatro puestos que otorgan el pasaje a la Tercera Fase, aunque su posición es ahora mucho más vulnerable. “Hay seis puntos todavía por delante”, remarcó el entrenador, que puso la mira directamente en las dos jornadas que restan para el “Rojinegro”.

En la séptima fecha a disputarse este domingo, Douglas observará especialmente los partidos de involucran a sus rivales directos por la clasificación. Sol de América recibirá a Sportivo Belgrano, Gimnasia de Chivilcoy visitará a Bartolomé Mitre y 9 de Julio de Rafaela visitará a Sarmiento de La Banda. Además, Defensores de Villa Ramallo será local ante San Martín de Formosa.

Los resultados de esta jornada pueden generar distintos escenarios en la tabla. Douglas, con 8 puntos y seis partidos jugados, deberá esperar para conocer en qué posición quedará antes de encarar las dos fechas finales. La primera será en San Francisco, ante un Sportivo Belgrano que actualmente suma 5 unidades, mientras que el cierre será en Pergamino frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de sus rivales directos en la pelea por la clasificación. “Tenemos que jugar cada partido, cada compromiso, y nos vamos a preparar bien para San Francisco”, afirmó Medina.

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El entrenador también confía en que los próximos resultados permitan que Douglas llegue a esas dos jornadas con posibilidades concretas de cumplir el objetivo. “La idea es poder conseguirlos y hacer que eso nos dé la chance de estar en la otra instancia para el ascenso directo”, insistió.