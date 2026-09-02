Julián Pagura: “El objetivo inicial es tratar de ganar la mitad de los partidos”

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El entrenador venadense explicó en “Fuera de Página” cómo se produjo su regreso a Pergamino Básquet, repasó el armado de un plantel que ya tiene 10 jugadores confirmados y dejó en claro el objetivo para la próxima temporada de la Liga Argentina.

Pergamino Básquet ya tiene entrenador, tiene buena parte del plantel definido y, sobre todo, tiene un objetivo deportivo trazado. Después de una temporada 2025/26 que terminó con el descenso deportivo y de la posterior confirmación de la continuidad en la Liga Argentina a partir del acuerdo alcanzado con Atenas de Córdoba, el “Equipo de la Ciudad” comenzó a darle forma a una nueva etapa.

Al frente estará nuevamente Julián Pagura. El entrenador venadense volverá a conducir a Pergamino Básquet después de su paso por Ciclista Juninense y lo hará en un proyecto que conoce profundamente. Entrevistado en el programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1, contó cómo se produjo su regreso, habló del armado del equipo y dejó en claro el objetivo que se planteó Pergamino Básquet para la próxima edición de la segunda categoría del básquetbol nacional.

“Me sorprendió”, reconoció al recordar cómo comenzó a gestarse su vuelta. Después de finalizar su ciclo en Ciclista había decidido tomarse un tiempo sin dirigir por cuestiones personales. Sin embargo, la posibilidad de que la institución pudiera conservar su plaza modificaron ese escenario. “Viendo la posibilidad de que Pergamino podía llegar a jugar nuevamente, abrimos un diálogo con los dirigentes”, relató.

En un primer momento, “me decían: ‘Julián, mirá, no sabemos qué vamos a jugar. ¿Te gustaría darnos una mano de la forma que puedas?’. ‘Sí’, les digo, ‘obviamente, no hay ningún problema. Para Pergamino estoy disponible para lo que sea’”, contó.

El escenario cambió una vez que se confirmó el acuerdo con Atenas de Córdoba para continuar en la Liga Argentina. “Después ya consumado el hecho de haber comprado la plaza, me ofrecen el cargo de entrenador y obviamente les dije que sí”, señaló Pagura, quien además puso en primer plano el vínculo que mantiene con la institución: “Es la posibilidad de volver a un lugar que quiero mucho y donde pasé muy lindos momentos”.

LA ENTREVISTA COMPLETA A JULIAN PAGURA EN FUERA DE PAGINA

Un armado rápido y con una idea definida La continuidad en la Liga Argentina se confirmó y Pergamino Básquet rápidamente se metió en el mercado. “Me llamaron cuando terminaron de cerrar la plaza”, explicó. Y agregó: “Federico Selak termina de firmar el acuerdo y, a partir de firmar el acuerdo con Atenas, lo importante es que yo tengo un presupuesto asignado para jugadores”.

Con ese marco económico definido, comenzó el armado. El entrenador tomó participación directa en las negociaciones y empezó a comunicarse con representantes. “Yo arreglé un viernes. El sábado ya empecé a hablar con todos los agentes y ahí empezamos a cerrar jugadores”, contó.

El resultado es un plantel que, a criterio del entrenador, quedó “muy bien” armado y que responde a una premisa concreta: contar con jugadores capaces de lanzar y generar peligro desde el perímetro. “Yo lo único que pedí es que todos los jugadores tengan la posibilidad de tener una buena mano; que puedan tirar al aro”, explicó Pagura.

Diez jugadores definidos Aunque hasta el momento Pergamino Básquet oficializó siete nombres, Pagura reveló durante la entrevista que ya tiene 10 jugadores confirmados para comenzar a trabajar. Como Mayores estarán Luciano González, Lorenzo Capponi, Jeremías Ledesma, Thiago Gronda, Adriano Maretto, Federico Repetti y Martín Bonja. A ellos se sumarán las fichas U21, Federico Contrera y Reyes, además del U18 Peralta, proveniente de Quimsa de Santiago del Estero.

La estructura del equipo tendrá una particularidad: una base joven para conducir el juego. “Los bases van a ser Thiago Gronda, con 22 años, que viene de La Unión de Formosa; y Federico Contreras, que viene de jugar en Regatas de San Nicolás el Federal y anteriormente jugó en Deportivo Norte de Armstrong, es U21”, detalló. “La base va a ser muy joven, con un base de 22 años y uno de 21”, remarcó.

En el perímetro, Pagura contará con el regreso de Luciano González, uno de los históricos de Pergamino Básquet, y con Lorenzo Capponi, a quien le asigna un papel central dentro de la estructura. “Es un jugador clave para nosotros porque va a tomar mucho protagonismo y muchos de los tiros importantes del equipo”, explicó sobre el ex Rivadavia Basket.

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También estarán Adriano Maretto, con capacidad para desempeñarse entre el uno y el dos, y Jeremías Ledesma, a quien Pagura ya dirigió en Independiente de Santiago del Estero y que puede aportar lanzamiento exterior.

En la zona interior, el entrenador destacó la incorporación de Federico Repetti, procedente de Regatas de San Nicolás, y las características de Jeremías Ledesma y Martín Bonja. Sobre este último puntualizó que puede desempeñarse entre las posiciones de ala-pivote y pivote y que cuenta con una talla de 2,06 metros. “Hoy tenemos 10 confirmados”, sintetizó Pagura, quien adelantó además que el plantel se completará con juveniles locales.

El proyecto también mira hacia los jugadores de Pergamino Uno de los puntos sobre los que el entrenador hizo especial hincapié fue el desarrollo de los jóvenes de la ciudad. Pergamino Básquet buscará incorporar jugadores de las categorías formativas, aunque Pagura dejó en claro que el proceso debe ser ordenado y consensuado con los clubes y las familias.

“Llenamos los casilleros con los jugadores que creemos que tienen capacidad para estar en un equipo profesional o proyección”, explicó sobre el trabajo que está realizando el cuerpo técnico con chicos nacidos desde 2008 en adelante.

Pero el entrenador advirtió que formar parte de los entrenamientos de un equipo profesional no significa automáticamente estar listo para competir en la Liga Argentina. “Un jugador para poder llegar a jugar a un nivel importante tiene que estar mínimo dos o tres años calentando banco y entrenando fundamentos, esa es la realidad”, sostuvo. Por eso, el proyecto buscará contemplar también la escolaridad, el entorno familiar, la voluntad del jugador y su desarrollo deportivo.

Pagura puso como ejemplo el caso de Bautista Marconato, quien continuará teniendo protagonismo en Gimnasia y Esgrima dentro del Pre Federal. “Marconato va a jugar casi 30 minutos para Gimnasia, y yo no lo puedo llevar a Pergamino para jugar siete u ocho minutos. Hay que pensar en el jugador”, explicó.

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En esa misma línea, recordó que Pergamino Básquet también dispone de la posibilidad de utilizar fichas U23 de origen local y mencionó a “Bauti” Marconato y Franco Villegas como jugadores que podrían incorporarse al proyecto más adelante, incluso en diciembre o enero pensando en la segunda mitad de la temporada. La prioridad, según Pagura, es que el proyecto profesional no termine perjudicando el crecimiento de los jóvenes.

¿Para qué está Pergamino Básquet? La pregunta central de cara a la nueva temporada tiene una respuesta concreta. Pagura no promete campeonatos ni establece un techo demasiado ambicioso, pero tampoco esconde la intención de recuperar protagonismo después de una temporada complicada para el “Equipo de la Ciudad”.

“El objetivo inicial es estar en el 50%, o sea, tratar de ganar la mitad de los partidos”, afirmó. Ese objetivo, explicó, fue planteado junto con la dirigencia y apunta a ubicar a Pergamino Básquet en la mitad superior de la tabla y conseguir la clasificación a los playoffs. “El objetivo que me propuso la dirigencia sería estar en mitad de tabla, un poquito más arriba, en los playoffs, como para llegar de la mejor manera a pelear cosas importantes”, indicó.

La hoja de ruta está marcada: primero clasificar, después intentar llegar lo más arriba posible. “No nos vamos a poner un techo, ni tampoco decir que vamos a salir campeones”, aclaró. El entrenador confía, de todos modos, en las posibilidades del plantel que se está conformando. “Tenemos un equipo bueno, lo tenemos repartido entre las posiciones”, aseguró.