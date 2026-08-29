> Luciano González vuelve a Pergamino Básquet y el plantel ya tiene siete nombres

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El “Equipo de la Ciudad” anunció el regreso de uno de sus referentes históricos y también confirmó al base Federico Contrera, ficha U21 que llega desde Regatas de San Nicolás.

Pergamino Básquet continúa avanzando en el armado del plantel que afrontará la temporada 2026/27 de la Liga Argentina y, en las últimas horas, anunció dos nombres que elevan a siete la cantidad de jugadores confirmados para el nuevo ciclo.

Después de anunciar a Lorenzo Capponi, Jeremías Ledesma, Thiago Gronda, Adriano Maretto y Federico Repetti, la institución oficializó ahora las incorporaciones de Federico Contrera y Luciano González, dos jugadores que aportan alternativas importantes para la estructura que conducirá Julián Pagura.

Mientras Contrera representa una apuesta joven para la conducción del equipo, “Lucho” González significa el regreso de un jugador que tiene una fuerte identificación con Pergamino Básquet y que fue protagonista de los primeros años de la institución y de su consolidación en la Liga Argentina.

El armado del “Equipo de la Ciudad” comienza así a tomar una fisonomía cada vez más definida, aunque todavía quedan piezas por incorporar. La dirigencia trabaja para cerrar otras dos contrataciones, cuyos nombres todavía no fueron oficializados.

Contrera, una ficha U21 La primera de las nuevas confirmaciones fue Federico Contrera, base que llega desde Regatas de San Nicolás y que ocupará una ficha U21. Viene de disputar las instancias finales de la última Liga Federal con el conjunto nicoleño. Antes de su llegada a Regatas, Contrera había integrado el plantel de Deportivo Norte de Armstrong en la pasada edición de la Liga Argentina.

“Lucho” vuelve a casa La segunda confirmación tiene un significado especial para el básquetbol pergaminense. Luciano González regresará a Pergamino Básquet, institución en la que fue protagonista de los primeros pasos del proyecto y uno de sus principales referentes durante varias temporadas. “Lucho” vuelve después de su paso por Argentino a vestir una camiseta que conoce. Su trayectoria en Pergamino Básquet incluye su participación desde los primeros tiempos de la institución y cuatro temporadas en la Liga Argentina.

Su regreso aporta, además de una alternativa en el perímetro, experiencia, conocimiento de la competencia y un fuerte vínculo con la identidad de Pergamino Básquet. El club vuelve a contar con un jugador que conoce la institución y la estructura que rodea al proyecto.

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Siete jugadores confirmados Con estas dos incorporaciones, Pergamino Básquet ya cuenta con siete nombres confirmados para la temporada 2026/27. El listado comenzó con Lorenzo Capponi, alero de 31 años que viene de Rivadavia Basket y cuenta con una extensa trayectoria en la Liga Argentina, además de haber sido parte del plantel de Zárate Basket cuando consiguió el ascenso a la Liga Nacional.

El segundo nombre fue Jeremías Ledesma. El alero de 29 años, nacido en Bandera, Santiago del Estero, cuenta con pasos por Independiente de Santiago del Estero, Parque Sur y Unión y Juventud de su ciudad. Su incorporación representa otra alternativa para el perímetro del equipo que conducirá Pagura.

También se confirmó la llegada de Thiago Gronda, base de 21 años que viene de integrar el plantel de La Unión de Formosa en la última edición de la Liga Nacional. El jugador ocupará una ficha de mayor debido a que próximamente cumplirá 22 años y llegará a Pergamino con el desafío de sumar minutos y protagonismo en la segunda categoría.

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Para la conducción del equipo también se confirmó a Adriano Maretto, base de 27 años que disputó la última Liga Federal con Estudiantes de Olavarría. El hijo del reconocido Javier Maretto, posee experiencia en la Liga Argentina tras sus pasos por Del Progreso, Ameghino y Racing de Chivilcoy.

El quinto refuerzo anunciado fue Federico Repetti. El interno sampedrino llega después de una destacada campaña con Regatas de San Nicolás en la última Liga Federal y regresará a la Liga Argentina, categoría en la que anteriormente jugó para Rocamora y Racing de Avellaneda.