> Nicolás Salcedo: de un regalo para su mamá a una vida marcada por el atletismo

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A los 59 años y después de 24 años radicado en Barcelona, estuvo de visita en Pergamino y se reencontró con los recuerdos de una trayectoria ligada al atletismo. Marcó 2h. 32m. en su debut en maratón y participó en la creación de la Asociación Atlética Pergamino.

Nicolás Salcedo volvió por unos días a Pergamino y, con su visita, regresaron también recuerdos de una época en la que el atletismo local comenzaba a transitar un camino que con los años se convertiría en una verdadera tradición. A los 59 años, y después de 24 años de residencia en Barcelona, España, conserva intacta la pasión por una disciplina que, según sus propias palabras, significó “todo” en su vida.

Salcedo fue uno de los atletas más destacados de la ciudad en la década del 90 y, además, integró el grupo que trabajó para recuperar y darle forma a una entidad que nucleara a los corredores de la ciudad. Aquel esfuerzo, compartido con atletas como Elba Labbate, Daniel Segovia, María Lucero, “Pipo” Prat, José Velázquez y Manuel Michlig, entre otros, derivó finalmente en la constitución formal de la Asociación Atlética Pergamino (AAP), el 10 de agosto de 2001.

Pero antes de aquella etapa dirigencial hubo una historia deportiva que comenzó casi por casualidad y que tendría uno de sus capítulos más importantes en 1997, cuando Salcedo debutó en maratón y logró una marca de 2h. 32m. en “A Pampa Traviesa”, en Santa Rosa, La Pampa, finalizando quinto en la general. Ese registro fue durante años el mejor tiempo de un pergaminense en la distancia, hasta que Diego Recouso lo superó en Rosario, en 2010, con 2h. 30m. 16s. Actualmente, la mejor marca local pertenece a Luciano Dragi, quien registró 2h. 28m. 50s. en Buenos Aires en 2024.

LA ENTREVISTA COMPLETA A NICOLAS SALCEDO EN "FUERA DE PAGINA"

El comienzo de todo La historia de Salcedo con el atletismo comenzó cuando tenía 24 años. Hasta entonces jugaba al fútbol y una competencia organizada en Pergamino fue el punto de partida. “Es muy curioso cómo empecé a correr. Estaba jugando en Compañía, en la Tercera, para pasar el tiempo, y se organizó una carrera de Osde. Me faltaba dinero y le quería hacer un regalo a mi madre”, recordó durante la entrevista en Fuera de Página, programa de LA OPINION Play y FM 105.1.

Al llegar a ese momento de la historia, la emoción pudo más y Salcedo debió detenerse unos segundos antes de continuar. Tenía 24 años y ningún entrenamiento específico de atletismo. “Me puse ahí en la largada, a ver si agarraba un trofeíto para darle algo diferente a mí mamá”, contó. La carrera tenía una distancia que estimó entre 12 y 14 kilómetros y, contra lo que podía esperarse, terminó tercero en su categoría y el trofeo se lo regaló a su mamá. Ese resultado fue suficiente para despertar una nueva pasión. “Y ahí empezó”, resumió.

Nicolás Salcedo en una de las tantas competencias que disputó en la región en su trayectoria como atleta. Al principio entrenó solo, como tantos corredores que dan sus primeros pasos, pero luego se incorporó a un grupo en el que estaba Hugo Recouso, quien terminó convirtiéndose en su entrenador. A partir de allí, la actividad adquirió otra dimensión. “Empecé con Hugo, ya la cosa era más seria, ya había más responsabilidad”, recordó. Y también quedó grabada una frase de su entrenador que marcaría su manera de entender el deporte: “Si querés ser atleta, tenés que aprender a sufrir”. Y es así. Llueva o truene, tenés que estar”, sostuvo Salcedo.

El camino hacia los 42 kilómetros Su evolución fue progresiva. “Creo que tardé unos cinco o seis años en correr la primera maratón. Primero empezamos por los 10 kilómetros, después de dos o tres años en 10, recién los 21. Después de otro tanto, recién el maratón”, explicó.

El debut llegó en 1997, en Santa Rosa, La Pampa, durante la tradicional Maratón A Pampa Traviesa. Salcedo recuerda especialmente el viento, una de las características más duras de aquella competencia. “Había mucho viento. El viento en La Pampa es mortal”, afirmó.

El objetivo inicial era mucho más modesto: completar la prueba en alrededor de 2h. 40m. o 2h. 41m. “Eso es lo que habíamos preparado”, relató. Pero la carrera se desarrolló mejor de lo previsto y cruzó la meta en 2h. 32m, una gran marca para su primera experiencia sobre los 42 kilómetros. “Fuimos, salieron los tiempos... 2:32”, contó con la naturalidad de quien todavía parece sorprenderse por aquel registro.

Para Salcedo, sin embargo, el resultado no fue producto de condiciones excepcionales. “Yo creo que fue el resultado de sacrificio y trabajo. Condiciones para ser atleta de élite no tenía muchas. Más que nada era sacrificio, todos los días”, explicó.

El entrenamiento se hacía en condiciones muy diferentes a las actuales. La pista sintética que hoy luce Pergamino no existía y las sesiones se desarrollaban sobre tierra, soportando lluvia, viento y frío. “Ojalá hubiera tenido la pista de ahora”, señaló.

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Después de aquel debut volvió a correr maratón de Santa Rosa, aunque esta vez no pudo completar la competencia. Una indisposición provocada por algo que había comido lo obligó a abandonar en el kilómetro 32. Muchos años después, ya radicado en España, se enfrentó nuevamente a los 42 kilómetros. Fue en Barcelona, en 2017, y completó la prueba en 2h. 44m.

Nicolás Salcedo (a la derecha) junto a Hugo Recouso -su entrenador- y Antonio Silio. Cuando correr dejó de ser posible En Barcelona Salcedo continuó vinculado al atletismo durante muchos años. Incluso encontró nuevos desafíos en las carreras de montaña, disciplina que practicó durante dos o tres años y que le permitió descubrir otra manera de disfrutar del deporte. “Es muy lindo, la verdad que es muy lindo porque llegás a un sitio para arriba y mirás para abajo y ves todo el paisaje que hay, es precioso”, contó.

Sin embargo, hace aproximadamente tres años una lesión de rodilla lo obligó a dejar de correr. Hoy ya no puede completar siquiera unos pocos cientos de metros sin sentir molestias. “Empiezo a correr y a los 200 metros ya tengo que...”, explicó, dejando en claro que el cuerpo le puso un límite a una actividad que había ocupado buena parte de su vida. La decisión no fue sencilla. “El que le gusta el atletismo sufre”, reconoció.

Encontró en el ciclismo una alternativa para mantenerse activo, aunque sin competir. Y también aprendió a aceptar una realidad que, para un atleta, puede ser difícil de asumir: “Hay que ser consciente que las cosas ya están hechas y lo hecho, hecho está. Asumir lo que no se puede, no se puede. ¿Qué va a hacer?”.

“Para mí, el atletismo es todo” Cuando le preguntaron qué significa el atletismo en su vida, Salcedo no dudó: “Para mí es todo. Después del fútbol es todo”. Y enseguida enumeró aquello que considera más valioso: “Compañeros, amigos, anécdotas, muchas cosas. Sobre todo la amistad que hay, la vida sana. Eso es para mí”.

También destacó los valores que aprendió a través del deporte. El respeto, la solidaridad y la posibilidad de ayudar a otro atleta incluso en plena competencia forman parte de esa enseñanza. “Yo muchas veces paré en carrera porque alguien se había caído, lo levanté y seguí. No cualquiera para, ¿eh?”, contó. Para Salcedo, esa actitud forma parte de una ética que trasciende cualquier resultado. “El deporte enseña muchos valores”, afirmó.

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Los pioneros de la Asociación Atlética Su historia también está ligada a la construcción institucional del atletismo pergaminense. A fines de la década del 90, un grupo de corredores comenzó a trabajar para recuperar y formalizar una asociación que pudiera representar a los atletas de la ciudad. “Fue una lucha para poder formar un grupo nuevo de la Asociación Atlética. Tuvimos que trabajar bastante. Yo entrenaba, trabajaba y estaba con el tema de la asociación”, recordó.

La intención era recuperar una institución que había tenido antecedentes en la década del 80 y que había atravesado distintas etapas. “Había una asociación pero no estaba realmente formada, entonces intentamos recuperarla”, explicó.

Fueron alrededor de 10 personas las que comenzaron a trabajar. Además de entrenar, organizaron carreras, consiguieron documentación y avanzaron con los trámites necesarios para tener personería jurídica. Las primeras competencias se realizaron en el Parque Municipal y luego en barrios de la ciudad, como el 12 de Octubre. El proceso culminó formalmente el 10 de agosto de 2001, cuando quedó constituida la Asociación Atlética Pergamino. Salcedo todavía estaba en la ciudad y fue parte de ese momento. “Pude verla nacer y firmar, porque había que firmar también”, recordó entre risas.

Una huella que permanece Aunque lleva casi un cuarto de siglo viviendo lejos, Salcedo descubrió durante esta visita que el paso del tiempo no borró su historia. Amigos y antiguos compañeros fueron quienes avisaron de su presencia en Pergamino y propiciaron la entrevista. La permanencia de ese recuerdo lo emocionó. “Si uno hace las cosas bien, después te conocen o te reconocen, entre comillas”, reflexionó.