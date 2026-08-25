> Cuatro medallas para la Escuela de la AAP en el Provincial U16 y U18

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La delegación de la Asociación Atlética Pergamino cosechó una de plata y tres de bronce en Mar del Plata. Fausto Giurlani y Emilia Peluffo lograron la clasificación al Campeonato Nacional U16, que se disputará el 12 y 13 de septiembre en San Luis.

El atletismo de Pergamino volvió a ser protagonista a nivel provincial con una destacada actuación de los representantes de la Escuela de la Asociación Atlética Pergamino (AAP), que el pasado fin de semana participaron en el Campeonato Provincial U16 y U18, desarrollado en Mar del Plata.

La delegación tuvo una cosecha de cuatro medallas, con una de plata y tres de bronce, en una competencia que reunió a los mejores atletas de la provincia en sus respectivas categorías. Además, dos de los representantes de la AAP, Fausto Giurlani y Emilia Peluffo, lograron la clasificación para el Campeonato Nacional U16, que tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre en San Luis. Giurlani y Peluffo participarán en las pruebas de velocidad y postas, llevando la representación bonaerense y también el nombre de Pergamino a la competencia nacional.

Cuatro podios para Pergamino Entre los resultados más destacados estuvo el de Fausto Giurlani, quien obtuvo la medalla de plata en los 200 metros llanos U16, una actuación que volvió a ponerlo entre los velocistas más destacados de su categoría.

Una de las medallas de bronce la consiguió Bautista Serra Clerc, quien finalizó segundo en su serie de 400 metros U18 y alcanzó finalmente el tercer puesto en la final con un tiempo de 57s 33/100. En la categoría U16, Emilia Peluffo volvió a demostrar su proyección. Logró la medalla de bronce en los 200 metros y finalizó quinta en la final de los 80 metros. El resultado se suma al bronce que había obtenido el mes pasado en el Nacional disputado en Concordia, consolidando un presente muy alentador.

El cuarto podio para Pergamino llegó de la mano de Abril Álvarez, quien debutó en la prueba de 2.000 metros marcha y consiguió la medalla de bronce. Se trató, además, de la primera medalla de Pergamino en pruebas de marcha.

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Más allá de los cuatro podios, varios integrantes de la Escuela de Atletismo de la AAP tuvieron actuaciones destacadas y lograron mejorar sus registros personales. En U18, Morena Langoni disputó tres finales: 100 metros, 200 metros y 100 metros con vallas, y terminó quinta en todas, mejorando sus marcas personales.

Benjamín Chiappino alcanzó la final en salto en largo y también compitió en lanzamiento de bala y disco, mejorando su marca personal en las tres pruebas. Manuel Baroni fue segundo en sus series de 100 y 200 metros, mientras que Jeremías Serfilippi finalizó décimo entre 17 participantes en los 1.500 metros y, en su debut en los 2.000 metros con obstáculos, terminó séptimo.