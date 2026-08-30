Douglas busca otro triunfo para afianzarse en zona de clasificación

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El “Rojinegro” recibe a Sol de América de Formosa por la sexta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Federal A. Segundo con ocho puntos, buscará prolongar el envión de la goleada ante Mitre de Posadas y ampliar la diferencia sobre su sobre su rival directo, que suma siete.

Por una nueva fecha de la Zona Campeonato del Torneo Federal A, Douglas Haig afrontará este domingo desde las 15:00 un partido de enorme importancia en su objetivo de avanzar a los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional. En el estadio “Miguel Morales”, el “Rojinegro” recibirá a Sol de América de Formosa, uno de sus rivales directos en la pelea por los puestos de clasificación.

El encuentro, correspondiente a la sexta jornada del Grupo A, tendrá como árbitro al tandilense Diego Novelli y encontrará al conjunto pergaminense en un momento de confianza luego de la contundente victoria conseguida el pasado domingo en Posadas. En su debut como director técnico de Douglas Haig, Hernán Medina condujo al equipo a un categórico triunfo 3 a 0 sobre Bartolomé Mitre, resultado que le permitió encadenar dos victorias consecutivas y trepar al segundo puesto de la tabla.

El “Fogonero” suma ocho puntos en cinco presentaciones, producto de dos triunfos, dos empates y una derrota, y actualmente ocupa el segundo lugar detrás de San Martín de Formosa, que lidera con 13 unidades. Sol de América, en tanto, aparece tercero con siete puntos, aunque disputó un partido menos porque ya cumplió con su fecha libre.

Por eso, el compromiso de este domingo representa una oportunidad especialmente valiosa para Douglas Haig. Una victoria le permitiría alcanzar los 11 puntos y ampliar a cuatro unidades la diferencia sobre el conjunto formoseño. De esa manera, cuando el “Rojinegro” deba quedar libre en la siguiente fecha, Sol de América no podría superarlo ni igualarlo en las posiciones.

Un rival en crecimiento Sol de América comenzó la segunda fase con una derrota, pero rápidamente logró recuperarse y acumuló siete puntos de los últimos nueve que disputó, gracias a dos triunfos y un empate. El pasado fin de semana quedó libre, por lo que llegará al “Miguel Morales” con mayor descanso -pero con un largo viaje- y con la intención de volver a sumar para mantenerse en los puestos de privilegio.

Douglas Haig, en cambio, buscará aprovechar el envión que significó la goleada en Misiones. El equipo mostró en Posadas una versión sólida, ordenada y contundente, y consiguió resolver el partido con dos goles en el primer tiempo -de Boris Magnago y Jonatan Palacio- y otro de Lautaro Ojeda en el complemento.

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El debut de Medina como DT dejó además buenas señales desde lo futbolístico. Más allá de haber tenido pocos días de trabajo al frente del plantel, el entrenador logró mantener la estructura del equipo y encontró respuestas en distintos momentos del partido. La intención ahora será trasladar ese rendimiento al “Miguel Morales” y conseguir una victoria que tendría un valor doble por tratarse de un rival directo.

Medina cambia el esquema Para enfrentar a Sol de América, Medina realizaría una modificación respecto del equipo que comenzó el partido en Posadas. Guillermo Pereira volverá a la titularidad en el mediocampo en lugar del delantero Martín Schlottahuer, por lo que Douglas dejará el esquema 4-4-2 para pasar a utilizar un 4-3-3. De no mediar cambios de último momento, el “Rojinegro” formaría con Gabriel Ratalín; Boris Magnago, Lucas López, Nicolás Canela y Luciano Cuello; Joaquín Castellano, Brian Meza y Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez.

Tras el descanso, dos finales La importancia del partido también está relacionada con lo que viene. Douglas tendrá fecha libre en la séptima jornada y, una vez cumplido ese descanso, afrontará sus dos últimas presentaciones de la Zona Campeonato: visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco en la octava fecha y cerrará como local ante Gimnasia de Chivilcoy en la novena y última jornada.

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Por eso, sumar de a tres este domingo permitiría al conjunto pergaminense afrontar la fecha libre con una posición mucho más favorable. Actualmente, San Martín de Formosa (queda libre en esta fecha) lidera con 13 puntos, seguido por Douglas con ocho. De acuerdo con el reglamento, los equipos que finalicen del primero al cuarto puesto avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que se pondrá en juego el camino hacia el primer ascenso a la Primera Nacional.