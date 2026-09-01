Un nuevo desafío para Anahí Sánchez: combatirá por el título Latino OMB

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“La Indiecita” buscará el próximo sábado su primer cinturón Latino ante María Inés “Dinamita” Ferreyra. La pelea será a 10 rounds, en la categoría superligero, y se disputará en el microestadio “José María Gatica” de Villa Domínico con transmisión de TyC Sports.

Anahí Sánchez vuelve a tener un objetivo internacional por delante. El próximo sábado 12, la boxeadora pergaminense subirá nuevamente al ring con la posibilidad de conquistar un título que todavía no forma parte de su extenso palmarés: el Latino OMB de la categoría superligero.

A los 35 años y después de haber sido campeona mundial en cuatro categorías diferentes, “La Indiecita” Sánchez afrontará en el microestadio “José María Gatica” de Villa Domínico (con transmisión de TyC Sports) un nuevo desafío ante María Inés “Dinamita” Ferreyra, una rival de 29 años que llega con un récord de 13 victorias, 1 derrota y 1 empate, y que es campeona Latina OMB de la categoría ligero.

La pelea será a 10 rounds de 2 minutos por 1 de descanso y tendrá un valor especial para Sánchez: será la primera vez en su carrera que dispute un título Latino. Pero, fundamentalmente, una victoria podría abrirle nuevamente las puertas del escenario mundial, permitiéndole escalar posiciones en el ranking y buscar otra oportunidad por una corona en las 140 libras (63,5 kilos).

Después de una extensa y exitosa trayectoria internacional, Anahí “La Indiecita” Sánchez (26-7-0 -13 nocauts) volverá a subir al ring con un objetivo claro: conquistar un nuevo cinturón y comenzar a construir el camino hacia otra oportunidad mundialista.

El desafío llega después de su última presentación internacional, en noviembre del año pasado, cuando viajó a Puerto Rico con el objetivo de conquistar su quinto título mundial en diferentes categorías. Aquella noche, en el “Coliseo Rubén Rodríguez” de Bayamón, perdió por decisión unánime ante la local Stephanie “La Medicina” Piñeiro, quien retuvo el cinturón interino welter de la AMB. Ahora, “La Indiecita” tendrá la posibilidad de iniciar una nueva etapa y volver a acercarse al máximo nivel.

Una chance para volver a escalar El título Latino OMB representa para Sánchez mucho más que un cinturón. Una victoria podría permitirle ascender en los rankings internacionales y quedar nuevamente en una posición expectante para buscar una pelea por un título mundial en la categoría superligero. En esta división, Sánchez fue campeona mundial por última vez y hasta el año pasado ostentaba los títulos argentino y sudamericano, que quedaron vacantes al cumplirse los períodos reglamentarios de defensa.

Por eso, el combate del sábado próximo puede significar el comienzo de un nuevo recorrido internacional para una boxeadora que ya conoce lo que significa ser campeona del mundo en cuatro categorías. “La Indiecita” fue campeona en pluma, superpluma, ligero y superligero, una trayectoria que la convirtió en una de las principales referentes del boxeo femenino argentino.

Una preparación exigente Con el objetivo de llegar en las mejores condiciones, “La Indiecita” desarrolló una preparación exigente. El trabajo de fuerza está a cargo de Joaquín Seta, mientras que la preparación aeróbica es responsabilidad de Hernán García. La parte técnica está a cargo de Agustín Felice, y el seguimiento de la parte médica corresponde a Hugo O'Brien y el doctor Silveiro. Todo el proceso está bajo la dirección de Juan Antonio “Kanga” Bonet, quien acompañó a Sánchez desde sus comienzos en el boxeo.

La preparación incluyó una rutina de alta exigencia: tres veces por semana entrenando en triple turno y dos veces por semana en doble turno, con el objetivo de llegar con una preparación física y boxística acorde con la importancia de la pelea.

La experiencia será otro de los puntos fuertes de la pergaminense. A lo largo de su carrera enfrentó a algunas de las mejores boxeadoras del mundo y disputó combates mundialistas en diferentes escenarios internacionales.

Su rival, “Dinamita” Ferreyra Enfrente estará María Inés Ferreyra, una boxeadora de 29 años nacida en Tres Algarrobos y radicada en Villa María, Córdoba. “Dinamita” llega con un récord profesional de 13 victorias, 1 derrota y 1 empate, con 7 triunfos antes del límite. Es la actual campeona Latina de peso ligero de la OMB, cinturón que conquistó en octubre de 2025 al derrotar por decisión unánime a la mexicana Joana López.

Su última presentación fue en marzo de este año, cuando se presentó en la Federación Argentina de Boxeo (FAB) y derrotó a la venezolana Diana Rodríguez, quedándose con el título Sudamericano de la categoría ligero.