Boxeo: el oriundo de Zárate, Máximo Fernández volvió a ganar y sigue firme en el campeonato “KO a las Drogas”
El boxeador logró una nueva victoria ante el colombiano David Hoyos Quinteros en La Matanza y atraviesa un gran momento deportivo. Además, continúa en semifinales del certamen.
El boxeador nacido en la ciudad de Zárate, Máximo Fernández, consiguió una nueva victoria en su carrera deportiva al imponerse ante David Hoyos Quinteros, boxeador colombiano radicado en Río Negro, durante una intensa velada desarrollada en La Matanza. El triunfo le permite al púgil continuar con confianza su participación en el campeonato “KO a las Drogas”, donde ya alcanzó las semifinales.
Máximo Fernández se impuso en un intenso combate en La Matanza
El enfrentamiento se llevó adelante ante un importante marco de público y formó parte de una jornada correspondiente al campeonato “KO a las Drogas”. Sin embargo, el combate entre Fernández y Hoyos Quinteros se disputó por fuera de la competencia.
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Boxeo: el boxeador de Zárate, Máximo Fernández vuelve al ring este viernes con un nuevo desafío en La Matanza
Desde los primeros rounds, ambos protagonistas buscaron tomar la iniciativa y protagonizaron una pelea de gran intensidad. Fernández consiguió marcar diferencias a medida que avanzaron los asaltos y terminó inclinando el resultado a su favor.
El boxeador atraviesa un gran momento y está en semifinales
El representante pergaminense se destacó por la efectividad de sus golpes, los desplazamientos sobre el ring y la potencia de sus impactos. Esas herramientas le permitieron controlar distintos pasajes del combate y quedarse con una nueva victoria.
El resultado llega en un momento especialmente positivo para Fernández, que continúa avanzando en el campeonato “KO a las Drogas” y ya se encuentra en la instancia de semifinales.
Máximo Fernández prepara sus próximos desafíos
El próximo compromiso dentro del certamen está previsto para el 12 de octubre en Rafael Castillo, donde Fernández buscará dar un nuevo paso en la competencia. Además, el boxeador tiene prevista próximamente una presentación en el estadio de River Plate.
Durante la última velada también recibió el reconocimiento de Brian Castaño, ex campeón mundial, quien se acercó para saludarlo y felicitarlo por su actuación.
La preparación deportiva de Fernández está a cargo de Cristian Sánchez, director técnico de la Federación Argentina de Boxeo, quien continúa acompañando su desarrollo y preparación para los próximos compromisos.