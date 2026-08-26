Juliano Almeida y su costumbre de subir al podio: “Estar ahí ya es algo muy lindo”

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El ciclista pergaminense de 14 años volvió a ser protagonista en un Campeonato Argentino: fue subcampeón en vueltas puntuables. Además terminó quinto en persecución individual y en 500 metros. En "Fuera de Página" analizó su actuación y los desafíos que tiene por delante.

Juliano Almeida atraviesa un 2026 que empieza a tomar dimensión de temporada inolvidable. A los 14 años, el ciclista pergaminense ya conquistó el título argentino de ruta en Catamarca y, apenas unos meses después, volvió a subirse a un podio nacional: fue subcampeón en vueltas puntuables en el Campeonato Argentino de Pista de Menores y Juveniles disputado en el velódromo El Invencible de Rafaela. Un nuevo resultado que confirma su crecimiento, su regularidad y su capacidad para competir entre los mejores de la Categoría 2011.

La medalla de plata significó, además, la continuidad de una especialidad que parece sentarle especialmente bien. En 2024 había sido tercero y en 2025, en San Juan, consiguió el subcampeonato. Ahora repitió el segundo puesto en Rafaela, donde sumó 31 puntos y quedó a apenas dos unidades del campeón argentino, el sanjuanino Erik Mendoza.

“Es una experiencia muy linda, gracias a Dios, todos los años estamos pudiendo subir al podio. Aunque todos vamos a buscar la de oro, estar en el podio ya es algo muy lindo”, contó Almeida en el programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1.

LA ENTREVISTA COMPLETA A JULIANO ALMEIDA

El resultado adquiere todavía más valor por la manera en que se desarrolló la competencia. “Juli” tuvo que sobreponerse a una caída cuando ya se encontraba en fuga y perdió la posibilidad de sumar puntos en uno de los sprints. Sin embargo, volvió a ponerse en carrera y logró recuperar terreno en las vueltas siguientes. “La caída fue en la mitad de la carrera, cuando ya íbamos en fuga. Toco la rueda de uno de los chicos que iba en la fuga y me caigo, justo cuando entrábamos en la vuelta de sprint, y no pude sumar puntos”, relató.

La especialidad vueltas puntuables exige, además de velocidad y resistencia, una gran capacidad para interpretar la carrera. Cada sprint otorga cinco puntos al primero, tres al segundo, dos al tercero y uno al cuarto, mientras que el último sprint entrega el doble. Almeida, que habitualmente lleva las cuentas durante la competencia, reconoció que esta vez se le hizo más difícil hacerlo por la dinámica que tomó la prueba.

“Primero se me complicó un poco porque no pude llevar bien los cálculos de los puntos, de los sprints y eso, que yo siempre estoy bien en ese aspecto, tengo buena cabeza para eso”, explicó. Y agregó: “Esta vez no, porque ya desde temprano se armaron fugas de dos o tres adelante, entonces eso también complicó un poco”.

Tanto fue así que, una vez finalizada la carrera, ni siquiera sabía con certeza en qué posición había terminado. Mientras algunos le aseguraban que había ganado, el pergaminense prefirió esperar la confirmación oficial. “Apenas me bajé vinieron un montón de amigos a decirme que había ganado yo, que ellos llevaban los puntos y que había ganado yo. Pero algo me decía que no era así, que había que esperar por las dudas”, contó. La espera la atravesó sobre el rodillo, todavía con la adrenalina de la competencia. Finalmente llegó la confirmación: subcampeón argentino nuevamente.

Una medalla y dos Top 5 El desempeño de Almeida en Rafaela no se limitó a las vueltas puntuables. El campeonato comenzó para él con la persecución individual -sobre 1.500 metros-, prueba en la que terminó quinto con un tiempo de 1m. 55s. 946/1000. Para el joven pergaminense, fue una experiencia de aprendizaje, especialmente porque se trataba de una disciplina que recién se incorporó al programa de su categoría.

“Esa es una prueba en la que hay que saber bien regular los esfuerzos, porque si arrancás muy a tope, después te quedás sin fuerza para el final; y si arrancás muy despacio, después no alcanzás a llegar a la velocidad que tenés que levantar y mantener”, explicó.

Almeida reconoció que podría haber obtenido un mejor resultado: “No supe regular bien. Arranqué muy despacio pensando que no iba a llegar y después también al final sentía que ya me quemaban las piernas”. Sin embargo, al analizar posteriormente la competencia, encontró un aspecto positivo: “Después vi los videos y terminé bien, terminé fuerte, pero tendría que haber acelerado antes”.

El viernes por la mañana volvió a competir, esta vez en los 500 metros, donde también ocupó el quinto puesto con un registro de 37s. 377/1000 y quedó muy cerca de las medallas. “Esa prueba me gustó más porque quedé más satisfecho con el resultado, porque si bien esa no es mi especialidad, estuve ahí a milésimas del podio”, señaló.

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El cierre fue el esperado: por la tarde llegó la prueba de vueltas puntuables y Almeida volvió a demostrar su capacidad para competir hasta el final, incluso después de la caída.

Un 2026 de grandes resultados El subcampeonato de Rafaela se suma a un año que ya había comenzado con un logro enorme para “Juli”. En marzo, en Catamarca, se consagró campeón argentino de ruta en la Categoría 2011, luego de imponerse en un ajustado sprint final.

Aquella carrera también tuvo una dosis importante de adversidad: sufrió varias pinchaduras y hasta debió cambiar de bicicleta. En la última vuelta volvió a pinchar, pero logró mantenerse en el grupo de punta y definió la competencia para conquistar su primer título argentino de ruta.

Ahora, unos meses después, volvió a subir al podio nacional, esta vez sobre la pista. “Estar ahí en los primeros lugares y volver a subirse al podio” es, para Almeida, una señal de que el trabajo está dando sus frutos. Y el desafío no termina en Rafaela.

El pergaminense también está defendiendo el título conseguido el año pasado en el Campeonato Nacional Infanto Juvenil. Actualmente marcha tercero, pero muy cerca de la punta: está a una unidad del líder y con los mismos puntos que el segundo.

La próxima fecha será el 13 de septiembre, en Quimilí, Santiago del Estero. Para llegar en las mejores condiciones, ya comenzó a ajustar nuevamente su preparación. “Ahora vamos a ajustar un poco más la preparación, que ya es distinta luego del Argentino, para poder llegar bien”, explicó. Y añadió: “Ya estamos ajustando la alimentación y todo, para poder recuperar el nivel de vuelta”.

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Esfuerzo también fuera de la pista El calendario del Infanto Juvenil implica importantes viajes para Almeida y su familia. Catamarca, San Juan, Chaco, La Rioja y Santiago del Estero forman parte de un recorrido que demanda no solamente preparación deportiva, sino también un importante esfuerzo económico. En ese sentido, “Juli” destacó especialmente el acompañamiento que recibe para poder afrontar las competencias.

“Agradecer mucho principalmente a Hugo Velázquez, que estuvo todo el tiempo con nosotros en Rafaela. Mi papá por el tema del trabajo no pudo ir, entonces él siempre nos estuvo dando una mano, dando consejos porque tiene mucha experiencia en esas carreras”, contó.

También valoró el apoyo del Municipio de Pergamino. “Este año nos viene ayudando mucho. Gracias a que nos están dando la ayuda podemos viajar al Infanto Juvenil, a los Argentinos, que también eso nos hace mucha falta, más este año”, sostuvo.

Después de cada competencia, las medallas tienen un lugar especial en su habitación. “Tengo en mi pieza, arriba de la cama, un lugar donde cuelgo todas las medallas, los números de las competencias”, contó con naturalidad. Allí se suma ahora una nueva medalla de plata. Una más entre las que viene acumulando un ciclista que, con 14 años, ya logró ser campeón argentino de ruta y subcampeón argentino de pista en el mismo año.