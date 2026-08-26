Una comunidad de Pergamino prepara su viaje a Luján para recibir al Papa León XIV

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Pergamino

La Parroquia San Vicente de Paul organiza un viaje a la Basílica de Luján para acompañar la visita del papa León XIV al santuario de la Virgen de Luján. La salida será el miércoles 11 de noviembre y los cupos son limitados.

La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a despertar la expectativa de los fieles y, en Pergamino, la comunidad de la Parroquia San Vicente de Paul ya prepara su propia peregrinación para vivir uno de los momentos centrales de la agenda papal.

Desde la parroquia informaron que hay disponibilidad para viajar hacia Luján el miércoles 11 de noviembre, jornada en la que está previsto que el Santo Padre llegue a la ciudad para visitar la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

“Viajamos como comunidad a recibir al Papa León XIV. No te cuelgues en reservar tu lugar”, expresaron los organizadores, invitando a los pergaminenses a sumarse a esta experiencia de fe.

El valor del viaje es de 50.000 pesos, con la posibilidad de abonarlo en una sola vez o en dos cuotas. Los cupos son limitados y quienes deseen participar deben realizar su reserva enviando un mensaje de WhatsApp al 2477-309547 (César).

Una vez conformado el grupo de peregrinos, los coordinadores crearán un grupo de WhatsApp a través del cual se brindarán todos los detalles relacionados con la organización y el desarrollo del viaje.

La Basílica, corazón de la peregrinación La llegada de León XIV a Luján tendrá un significado especial para la Iglesia argentina. La Basílica es el principal santuario mariano del país y guarda la venerada imagen de la Virgen de Luján, cuya devoción atraviesa generaciones de argentinos.

Para los fieles que viajarán desde Pergamino, la jornada será una oportunidad para participar de un acontecimiento histórico de la Iglesia y, al mismo tiempo, vivir una peregrinación comunitaria marcada por la oración, la fraternidad y la devoción mariana.

La presencia del Papa frente a la imagen de la Patrona de la Argentina será, además, uno de los momentos más significativos de su visita pastoral al país.

Cuatro días y varias ciudades en la agenda papal Según la información difundida por la Iglesia argentina, la visita de León XIV al país está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, mantuvo recientemente un encuentro con el Pontífice en el Vaticano y adelantó algunos aspectos de la agenda, aunque aclaró que todavía restan definir detalles.

El esquema preliminar contempla que el Papa tenga como base durante su permanencia en el país la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires. Desde allí se trasladaría a distintos puntos del territorio nacional.

De acuerdo con lo anticipado por Scheining, el lunes 9 de noviembre León XIV estaría en Buenos Aires, el martes 10 viajaría a Córdoba y el miércoles 11 llegaría a Luján. La agenda definitiva todavía se encuentra en proceso de organización.

“El grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, explicó el arzobispo.

Encuentros con distintos sectores La visita también contempla posibles encuentros del Pontífice con distintos sectores de la sociedad y de la comunidad eclesial. Entre las actividades que se encuentran en análisis aparecen reuniones con religiosos, seminaristas, personas privadas de su libertad y personas con discapacidad.

Una de las posibilidades que trascendió es que León XIV visite un establecimiento penitenciario, con la cárcel de Villa Devoto mencionada como una de las alternativas. Sin embargo, ese punto todavía no está confirmado.

También se analiza la realización de un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental de River Plate. La posibilidad permanece en carpeta, aunque todavía no existe una confirmación definitiva.

La intención de la Iglesia es que ese eventual encuentro pueda congregar a una gran cantidad de jóvenes. Precisamente, una de las cuestiones que se encuentran bajo análisis es la capacidad del estadio y la posibilidad de garantizar una convocatoria amplia.

Una visita que comienza a tomar forma La organización del viaje papal entra ahora en una etapa decisiva. Una misión vaticana llegó a la Argentina para avanzar en la definición del itinerario y de los aspectos vinculados con la seguridad, mientras que desde la Iglesia argentina continúan las conversaciones para terminar de delinear cada una de las actividades.

El propio Scheining describió su encuentro con León XIV como una conversación “muy fraterna” y destacó la serenidad y disposición del Pontífice durante el diálogo, en el que hablaron sobre la Argentina, la Iglesia y la próxima visita.

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El viaje a nuestro país se inscribe, además, en una gira regional del Santo Padre, que contempla su paso previo por Uruguay y posteriormente por Perú.

Una invitación a peregrinar con fe Mientras la agenda oficial termina de definirse, en Pergamino ya existe una certeza: el miércoles 11 de noviembre habrá una comunidad que emprenderá el camino hacia Luján para recibir al Papa León XIV.

Será una peregrinación que permitirá a los fieles acercarse al Santuario de la Virgen de Luján, compartir la celebración con miles de argentinos y acompañar con oración la presencia del Santo Padre en la tierra de la Patrona de la Argentina.