> Pergamino Básquet ya conoce sus rivales para su sexta participación en la Liga Argentina

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El “Equipo de la Ciudad” integrará la Conferencia Sur junto a otros 16 equipos y disputará una Fase Regular de 32 fechas. La ADC confirmó los 34 participantes y el formato de competencia.

Pergamino Básquet ya tiene definido el escenario en el que afrontará una nueva temporada de la Liga Argentina. La Asociación de Clubes (ADC) oficializó en las últimas horas la nómina de 34 instituciones que participarán de la edición 2026/27 de la segunda categoría del básquetbol nacional y confirmó, además, el formato de competencia que mantendrá la estructura utilizada durante la pasada campaña.

Para el conjunto pergaminense será la sexta participación consecutiva en la Liga Argentina, consolidándose nuevamente como el representante de la ciudad en el máximo nivel de ascenso del básquet argentino.

Al igual que en la temporada anterior, los 34 equipos estarán distribuidos en dos conferencias de 17 integrantes cada una. Pergamino Básquet formará parte de la Conferencia Sur, junto a equipos con una importante tradición en la categoría y otros que llegan con nuevos proyectos y aspiraciones.

Los rivales del “Equipo de la Ciudad” serán Centenario de Venado Tuerto, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Ciclista Juninense, Deportivo Norte de Armstrong, Deportivo Viedma, Gimnasia y Esgrima La Plata, La Unión de Colón, Pico Football Club, Provincial de Rosario, Quilmes de Mar del Plata, Racing Club de Avellaneda, Regatas de San Nicolás, River Plate, Tomás de Rocamora, Unión de Mar del Plata y Villa Mitre de Bahía Blanca.

La conformación de la conferencia presenta, de esta manera, varios cruces conocidos para Pergamino Básquet, además de la llegada de instituciones que se suman. Entre los nuevos participantes se encuentra River Plate, que consiguió el ascenso desde la Liga Federal, al igual que Bartolomé Mitre de Posadas, integrante de la Conferencia Norte.

Una Fase Regular de 32 fechas La ADC confirmó que la Liga Argentina 2026/27 mantendrá el formato de torneo único. Durante la fase regular, los 17 equipos de cada conferencia se enfrentarán todos contra todos, a dos ruedas, lo que dará un total de 32 fechas.

La primera etapa tendrá una importancia determinante para establecer las posiciones de cara a los playoffs. Los equipos que finalicen entre el primer y cuarto puesto de cada conferencia accederán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados entre el quinto y el duodécimo lugar deberán disputar previamente la Reclasificación. De esta manera, los equipos que terminen del quinto al duodécimo puesto jugarán una instancia previa para definir los ocho conjuntos que completarán el cuadro de octavos de final.

Los playoffs iniciales se desarrollarán dentro de cada conferencia. Luego llegará una instancia decisiva en la que se modificará el escenario de los cruces: en los cuartos de final, los cuatro mejores equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores de la Conferencia Sur se enfrentarán entre sí, repitiendo el esquema implementado en la última temporada.

Una categoría con siete novedades La edición 2026/27 tendrá además siete nuevas instituciones respecto de la temporada anterior. Bartolomé Mitre de Posadas y River Plate obtuvieron el ascenso desde la Liga Federal. Barrio Jardín de Tucumán ocupará la plaza que dejó Estudiantes de Tucumán, mientras que Riachuelo de La Rioja hará lo propio con el lugar que correspondía a Fusión Riojana.

También se producirá el descenso de Unión de Santa Fe desde la Liga Nacional, que ocupará la vacante dejada por Rivadavia Básquet. A su vez, El Ceibo de San Francisco conformó una alianza deportiva con Colón de Santa Fe para ocupar su plaza, mientras que Regatas de San Nicolás adquirió la correspondiente a Echagüe de Paraná.

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En el caso de Pergamino Básquet, la continuidad en la competencia -luego del descenso- se concretó luego de la adquisición de la franquicia que pertenecía a Atenas de Córdoba, lo que permitió al conjunto pergaminense asegurar su presencia en una nueva edición de la Liga Argentina.

Sexta temporada consecutiva Con la confirmación oficial de los equipos, Pergamino Básquet comenzará a poner en marcha una nueva etapa de preparación (la pretemporada arrancará el lunes 14) para su sexta temporada consecutiva en la segunda categoría del básquetbol argentino.