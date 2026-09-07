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Pádel provincial: Paola Galván y Marcela Dallape de Pergamino son bicampeonas en Mar del Plata

La gran dupla de pádel de Pergamino se consagró bicampeonas provinciales de FEJUBA tras vencer a las locales Pérez-Sola en una vibrante final en Mar del Plata.

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07 de septiembre de 2026 a las 10:33 a. m.
Pádel provincial: Paola Galván y Marcela Dallape de Pergamino son bicampeonas en Mar del Plata
Paola Galvan y Marcela Dallape.

Las jugadoras Paola Galván y Marcela Dallape, destacadas deportistas de Pergamino, lograron coronarse bicampeonas del Torneo Provincial de la Federación de Pádel de Buenos Aires en Mar del Plata. En un fin de semana lleno de pasión, esta pareja mayor de 50 años demostró su inmensa vigencia y jerarquía.

El prestigioso certamen bonaerense, organizado por la Federación de Pádel de la Provincia de Buenos Aires (FEJUBA), reunió en sus exigentes canchas de la ciudad balnearia a los exponentes más destacados de la categoría Ladies y Veteranos de toda la región. Con una preparación física de alto nivel y una sólida mentalidad ganadora, la pareja representativa de nuestra ciudad avanzó a paso firme a lo largo de un cuadro sumamente competitivo.

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La gran final se convirtió en un verdadero espectáculo deportivo de principio a fin. En un duelo para el infarto, Galván y Dallape se midieron ante la exigente dupla marplatense integrada por Pérez y Sola, jugando no solo contra su gran nivel sino también contra la presión del público local. Las pergaminenses se impusieron con jerarquía por 6-3 en el primer set, cedieron el segundo por 2-6, y con una asombrosa muestra de garra y temple estratégico, sellaron el definitivo 6-2 en el tercero para gritar campeonas por segunda vez consecutiva

Paola Galvan y Marcela Dallape.LA OPINION

Este logro trasciende lo estrictamente deportivo

Al superar la barrera de los 50 años, Paola y Marcela revalidan su liderazgo provincial y se consolidan como un verdadero ejemplo e inspiración para todo el deporte local. Su bicampeonato demuestra que el trabajo en equipo, la entereza y la pasión inquebrantable no tienen límites de edad cuando se compite en el más alto rendimiento

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