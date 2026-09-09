Virginia Chale, de Pergamino al Mundial IRONMAN 70.3 de Niza representando a la Argentina

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La deportista nacida en Pergamino, que vive en Bariloche, competirá este sábado en Francia tras clasificarse en Pucón y superar un difícil año de preparación.

Virginia Belén Chale, deportista argentina nacida en Pergamino, afrontará este sábado uno de los mayores desafíos de su trayectoria al competir en el Mundial IRONMAN 70.3 de Niza, Francia. La atleta de 32 años logró la clasificación en Pucón, Chile, y representará a la Argentina en la categoría de 30 a 34 años.

Virginia Chale y su sueño internacional Aunque actualmente reside en San Carlos de Bariloche, Virginia Chale mantiene un vínculo especial con Pergamino, ciudad en la que nació y donde vivió junto a su familia hasta los diez años. Su papá, Héctor Chale, continúa conservando la vivienda familiar ubicada en San Lorenzo y Paso, en el barrio Acevedo, como parte de aquella historia de infancia que permanece ligada a la ciudad.

Desde Bariloche, donde desarrolla su actividad laboral y deportiva, la atleta construyó durante los últimos años un camino que ahora tendrá su gran desafío internacional en Francia. El objetivo no solamente representa una competencia deportiva, sino también la posibilidad de vestir los colores argentinos en uno de los eventos más importantes del calendario mundial del triatlón.

“Soy Virginia Belén Chale, tengo 32 años, soy de Argentina y voy a representar a mi país en el Mundial IRONMAN 70.3 de Niza, Francia, en la categoría de 30 a 34 años”, contó la deportista al referirse al desafío que tiene por delante.

Para Virginia Chale será su primera experiencia en un Mundial. La clasificación llegó en Pucón, Chile, instancia a partir de la cual comenzó una preparación especialmente exigente para llegar en las mejores condiciones posibles a la cita de la Costa Azul.

“Esta es mi primera experiencia en un Mundial y poder representar a la Argentina es un orgullo y, sobre todo, un sueño. Conseguí la clasificación en Pucón, Chile, y desde ese momento comencé a prepararme para este gran desafío”, relató.

Virginia Chale participará del exigente triatlón internacional en Francia. — LA OPINION IRONMAN 70.3 y una preparación exigente El camino hacia Niza no fue sencillo. La preparación incluyó numerosas horas de entrenamiento, con una particularidad derivada del lugar donde vive: las condiciones climáticas de Bariloche obligaron a realizar buena parte de los trabajos sobre rodillo y cinta.

El proceso también tuvo un inesperado contratiempo. A fines de enero, Virginia sufrió un ataque de perros que la mantuvo durante aproximadamente dos meses sin poder entrenar con normalidad. La interrupción representó un golpe importante para una preparación que tenía como objetivo llegar al Mundial IRONMAN 70.3.

“Han sido muchísimas horas de entrenamiento, especialmente en rodillo y cinta, por el clima de Bariloche, donde vivo. No fue un camino fácil, porque a fines de enero sufrí un ataque de perros que me dejó dos meses sin poder entrenar. Poder volver y llegar hasta acá significa muchísimo para mí”, explicó.

A pesar de esa dificultad, consiguió retomar progresivamente la actividad y completar el proceso de preparación para presentarse en la competencia internacional.

Su expectativa para la jornada del sábado es clara: entregar todo lo que tiene, disfrutar de una experiencia inédita y representar de la mejor manera posible al país.

“Mi objetivo en Niza es simplemente dar todo de mí, disfrutar la experiencia y representar a mi país de la mejor manera posible”, señaló.

Virginia Chale se siente orgullosa de representar a Argentina en el triatlón internacional del próximo fin de semana en Francia. — LA OPINION Mundial IRONMAN 70.3 en Niza El Mundial IRONMAN 70.3 se disputará este sábado 12 de septiembre en Niza, una de las principales ciudades de la Costa Azul francesa. La competencia reunirá a deportistas de elite y a los mejores exponentes de las distintas categorías de grupos de edad.

La prueba comenzará en las aguas del Mediterráneo, en la Baie des Anges, con un segmento de 1,9 kilómetros de natación. El escenario tendrá como telón de fondo a Niza y la emblemática Promenade des Anglais.

Después de salir del agua llegará el segundo desafío: 90 kilómetros de ciclismo a través de un recorrido que abandonará rápidamente la costa para internarse en los Alpes Marítimos.

El circuito presenta aproximadamente entre 1.190 y 1.240 metros de desnivel positivo, con la mayor exigencia concentrada en la primera mitad del recorrido. Allí aparecerá uno de los puntos más importantes de la competencia: el Col de Vence.

Virginia Chale es una deportista dispuesta a afrontar grandes desafíos. — LA OPINION Col de Vence, clave en el ciclismo La ascensión al Col de Vence comienza aproximadamente en el kilómetro 26,6 y se extiende durante unos 9,7 kilómetros, con una pendiente media cercana al 6,6 por ciento y sectores que superan el 10 por ciento.

Una vez superada la zona de mayor dificultad, los participantes continuarán por sectores situados por encima de los 1.000 metros antes de iniciar el descenso rumbo a Niza.

La exigencia del trazado convierte al ciclismo en un segmento determinante. No se trata solamente de desarrollar velocidad, sino de administrar correctamente el esfuerzo, escalar, alimentarse e hidratarse durante el recorrido y luego afrontar los descensos con seguridad.

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La estrategia tendrá un papel central. Un esfuerzo excesivo durante la primera parte puede tener consecuencias durante la carrera pedestre, mientras que una regulación demasiado conservadora puede provocar la pérdida de contacto con competidoras de la misma categoría.

Una vez finalizada la zona montañosa, los últimos kilómetros hacia Niza ofrecerán un terreno más favorable, aunque los descensos, las curvas y la velocidad exigirán concentración para llegar a la segunda transición con el menor desgaste posible.

Promenade des Anglais y la media maratón Después de los 90 kilómetros de bicicleta llegará el último segmento de la competencia: 21,1 kilómetros de pedestrismo, equivalentes a una media maratón.

El recorrido estará distribuido en dos vueltas por la emblemática Promenade des Anglais. A diferencia del exigente circuito de ciclismo, el trazado pedestre será prácticamente plano y rápido.

Sin embargo, el verdadero desafío estará en las condiciones en las que cada atleta llegue a esa instancia. Después de nadar y pedalear durante horas, la capacidad de mantener el ritmo y correr eficientemente puede determinar buena parte del resultado final.

En una competencia de estas características, una buena actuación en la bicicleta no garantiza una clasificación destacada. Las posiciones pueden modificarse durante los 21,1 kilómetros finales, especialmente cuando aparecen el cansancio y la acumulación de esfuerzo.

Para Virginia Chale, el objetivo será completar cada segmento administrando las energías y llegar a la última disciplina con posibilidades de disfrutar y competir hasta el final.

Virginia Chale y el apoyo familiar En este recorrido hacia el Mundial IRONMAN 70.3, la familia ocupa un lugar fundamental para la deportista nacida en Pergamino.

Virginia destacó especialmente el acompañamiento recibido durante toda la preparación y también valoró la posibilidad de compartir el viaje y la experiencia con personas cercanas.

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“Quiero agradecer especialmente a mi familia, que siempre estuvo apoyándome en cada paso, y también a mis amigos, mi novio y mi hermana, con quienes tengo la suerte de compartir este viaje y este sueño”, expresó.

Para la atleta, el desafío deportivo también tiene una dimensión emocional vinculada con su historia personal. Desde aquella infancia transcurrida en Pergamino hasta su presente en Bariloche, el recorrido la llevó ahora hasta uno de los escenarios más importantes del triatlón internacional.

Un Mundial con figuras destacadas La edición 2026 del Mundial IRONMAN 70.3 tendrá la participación de numerosos especialistas de alto nivel y reunirá a representantes de distintos países en las diferentes categorías.

En la competencia también estarán algunas de las figuras más importantes del triatlón internacional. Entre las mujeres, Taylor Knibb aparece como una de las principales candidatas, mientras que entre los hombres se encuentran nombres como Jelle Geens, Kristian Blummenfelt y Hayden Wilde.

Pero más allá de los nombres de la elite profesional, el Mundial representa también una instancia de enorme importancia para los atletas de grupos de edad, como es el caso de Virginia Chale.

La deportista argentina llegará a Niza después de meses de entrenamiento, una clasificación obtenida en Chile y una recuperación que le permitió superar el inesperado paréntesis provocado por el ataque de perros.

“Hoy estoy acá, a punto de cumplir uno de mis grandes sueños, con mucha emoción y orgullo de llevar los colores de Argentina”, resumió Virginia Chale antes de afrontar la competencia.