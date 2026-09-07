Casi cien golfistas participaron del torneo por el 96 aniversario del Club Sirio

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El Club Sirio Libanés de Pergamino festejó sus 96 años con un torneo de golf, camaradería, premios y la presentación de un nuevo tractor, con socios y familias.

El Club Sirio Libanés de Pergamino celebró su 96° aniversario con un torneo de golf que reunió a más de 65 jugadores en la Ciudad Deportiva. La competencia de 18 hoyos Medal Play se desarrolló el sábado 5 de septiembre y combinó deporte, camaradería y actividades institucionales.

Una jornada deportiva El encuentro formó parte del programa de actividades organizado por el Club Sirio Libanés para conmemorar un nuevo aniversario de la institución y tuvo como escenario la cancha de la Ciudad Deportiva, donde los participantes pudieron disfrutar de una jornada dedicada al golf y al encuentro entre amigos.

La competencia se disputó bajo la modalidad 18 Hoyos Medal Play, una de las alternativas tradicionales dentro de las competencias de este deporte. Más de 65 golfistas participaron de la propuesta y le dieron un importante marco a la celebración aniversario.

Las condiciones climáticas presentaron algunas dificultades durante la jornada, especialmente por el descenso de la temperatura y la presencia de viento. Sin embargo, también hubo momentos de sol que permitieron que la actividad se desarrollara con normalidad y que los jugadores disfrutaran del recorrido.

La participación registrada permitió consolidar al torneo como una de las principales propuestas deportivas de los festejos por los 96 años del Club Sirio Libanés de Pergamino, institución que mantiene al deporte como uno de los espacios de encuentro para sus asociados y la comunidad.

Nueva incorporación Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación del nuevo tractor adquirido por la Subcomisión de Golf. La incorporación representa una herramienta importante para las tareas de mantenimiento de la cancha y permitirá continuar trabajando sobre las condiciones del predio.

La adquisición forma parte del esfuerzo que lleva adelante la Subcomisión de Golf para sostener y mejorar la infraestructura necesaria para el desarrollo de las distintas actividades. El mantenimiento adecuado del campo constituye un aspecto fundamental para la práctica deportiva y para la realización de futuras competencias.

De esta manera, el nuevo equipamiento se suma a los recursos disponibles y constituye una inversión destinada a acompañar el crecimiento de la actividad dentro del Club Sirio Libanés, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones a quienes utilizan habitualmente la cancha.

Premiación y camaradería Una vez finalizada la competencia, los jugadores compartieron un lunch a cargo de Martín Acha. La propuesta gastronómica incluyó picadas, sándwiches de bondiola y gaseosas, en un espacio que permitió prolongar el encuentro luego de la actividad deportiva.

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El momento sirvió además para fortalecer el espíritu de camaradería que caracteriza a este tipo de encuentros, donde el deporte funciona como punto de reunión entre socios, jugadores, familias y allegados a la institución.

Posteriormente se realizó la entrega de premios y los tradicionales sorteos. La ceremonia contó con la presencia de Juan Carlos Pacífico, dirigente del Club Sirio Libanés, y Mario Aguirre, presidente de la Subcomisión de Golf, quienes acompañaron la actividad y participaron de la entrega de los reconocimientos.

El cierre de la jornada permitió compartir los resultados de la competencia y reconocer a los participantes que se destacaron en las distintas instancias del torneo, además de generar un nuevo espacio de encuentro para quienes forman parte de la actividad.

Festejos por los 96 años El torneo de golf se incorporó así a las propuestas con las que el Club Sirio Libanés de Pergamino celebra sus 96 años de trayectoria. La institución continúa impulsando actividades deportivas y sociales que permiten mantener el vínculo entre sus integrantes y promover espacios de participación.

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La celebración también puso de manifiesto el protagonismo que tienen las distintas subcomisiones en la vida institucional, a través de la organización de propuestas que reúnen a socios y familias alrededor de actividades compartidas.

Con esta nueva jornada, el Club Sirio Libanés reafirmó su compromiso con el desarrollo del golf y con la generación de encuentros que combinan la práctica deportiva con la vida social de la institución.

Desde la entidad agradecieron a todos los jugadores, socios, familias y colaboradores que acompañaron la propuesta y destacaron la importancia de continuar generando espacios para disfrutar del deporte y compartir momentos de camaradería.