San Pedro: Bomberos voluntarios realizarán un sirenazo nacional en reclamo de fondos y mejoras presupuestarias

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Los cuarteles de todo el país harán sonar sus sirenas este jueves para reclamar fondos adeudados y mejores condiciones para sostener el servicio.

Los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país, incluyendo el de la ciudad de San Pedro realizarán este jueves un “sirenazo” simultáneo desde las 10 de la mañana, como medida de protesta y visibilización ante la situación presupuestaria que atraviesa el sistema. La convocatoria incluye reclamos por fondos pendientes, dificultades operativas y recursos necesarios para mantener los servicios de emergencia.

Bomberos voluntarios reclaman fondos previstos por ley Uno de los principales puntos del reclamo está relacionado con la transferencia de los recursos establecidos por la Ley Nacional N.º 25.054. Desde el sector señalaron que permanecen pendientes de ejecución y distribución $59.330.748.051,41, correspondientes a ejercicios presupuestarios anteriores y al período 2025.

Los bomberos sostienen que esos recursos tienen una asignación específica y resultan fundamentales para garantizar el funcionamiento de los cuarteles, afrontar gastos operativos y sostener la renovación y mantenimiento de los vehículos y equipamientos utilizados en las emergencias.

El reclamo también alcanza a vehículos y equipamiento La protesta contempla además otras dificultades que afectan el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Entre ellas aparece la atención de emergencias en las trazas viales concesionadas y los inconvenientes financieros para realizar pagos al exterior vinculados con la importación de unidades y vehículos de emergencia.

Otro de los pedidos está relacionado con la aplicación efectiva de la Ley N.º 27.629, particularmente con el recupero del 21% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las compras de equipamiento, bienes y servicios.

Desde las entidades que nuclean al sector remarcaron que la situación financiera repercute directamente sobre la capacidad de los cuarteles para mantener sus flotas en condiciones y afrontar los costos necesarios para responder ante incendios, accidentes, rescates y otras situaciones de emergencia.

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El sirenazo no afectará la atención de emergencias La convocatoria se realizará de manera simultánea en distintos puntos del país y busca poner en agenda la situación del sistema de bomberos voluntarios. En ese marco, los referentes aclararon que la medida no implicará una interrupción de los servicios esenciales.

Las guardias permanecerán activas durante el desarrollo del sirenazo y los cuarteles continuarán preparados para responder ante cualquier emergencia que pueda registrarse durante la jornada.

La dimensión del trabajo que realizan las dotaciones quedó reflejada en las estadísticas acumuladas durante 2026. En lo que va del año, los bomberos voluntarios respondieron a 157.229 prestaciones en todo el territorio nacional.

De ese total, 94.536 correspondieron a situaciones de emergencia, mientras que otras 62.639 fueron intervenciones programadas. Para las instituciones, estos números muestran la magnitud de la tarea que desarrollan diariamente y la necesidad de contar con recursos suficientes para garantizar la continuidad operativa.