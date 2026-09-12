Pergamino ganó el Zonal en Chivilcoy y sacó pasaje al Provincial U17 de básquet

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El seleccionado dirigido por Federico Díaz cerró un cuadrangular perfecto y de manera invicta para meterse entre los mejores seis equipos de la provincia de Buenos Aires.

El básquet formativo de nuestra ciudad sumó una nueva estrella a su rica historia el pasado fin de semana. La Selección Masculina U17 de Pergamino se consagró campeona invicta del torneo Zonal de Selecciones disputado en la ciudad de Chivilcoy, tras derrotar al combinado local en una definición para cerrada. Con este logro, el equipo de la Asociación Pergaminense de Básquet (APB) se ganó el derecho de representar a la región en la máxima cita del baloncesto bonaerense.

El camino al título En el certamen disputado en Chivilcoy por la Zona Norte, el conjunto pergaminense, superó el triangular con registro de 3-0. El camino hacia el título comenzó con una victoria contundente en el debut sobre San Nicolás por 91 a 65, donde Tiago Andrada fue la principal vía de gol con 25 puntos y 6 rebotes. Luego de vencer a Zárate-Campana (87-79) en su segundo compromiso, Pergamino llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo ante el dueño de casa. En un choque de extrema paridad que se definió en los detalles finales, lograron vencer a Chivilcoy por 81 a 77, clausurando su participación de manera ideal y cortando las redes en terreno ajeno.

El plantel El equipo de Pergamino estuvo conformado por los siguientes jugadores: Benjamín Culaciatti (Comu), Bautista García Cano (Argentino), Valentino Tresian Romero (Sports), Salvador Morando (Argentino), Guido Dominicci (Ricardo Gutiérrez), Ezequiel Corta (Gimnasia), Bautista Meardi (Alianza), Benjamín Antunes (Argentino), Federico Rolón Barbich, Tiago Andrada (Gimnasia), Santiago González (Gimnasia), Juan Tovar (comu), Augusto Giménez Lavezzari (Sirio), Pedro González (Comu), Santiago Mancuso Pintos (Sirio), El cuerpo ténico estuvo integrado por Federico Díaz (Entrenador), Manuel Repetto (Asistente).

Necochea ganó el Zonal de la Zona Sur En la competencia desarrollada en Olavarría, el combinado necochense debió transpirar para quedarse con el primer puesto. Los dirigidos por Mauro Mazzucchelli edificaron una campaña impecable de cuatro victorias, comenzando con triunfos sólidos frente a BASO (93-63) y el último campeón, Tandil (86-76).

Sin embargo, el quiebre del torneo llegó en la tercera presentación. Necochea protagonizó un duelo maratónico frente a Tres Arroyos que debió definirse en dos tiempos suplementarios (78-77), sostenido por la cuota goleadora de Pedro Pizzi, autor de 22 puntos. Ese envión anímico fue clave para la definición del domingo ante el local, Olavarría. Tras ceder el primer cuarto, la visita ajustó la defensa, revirtió la historia en la segunda mitad y se impuso por 62 a 53, apoyado en el dominio interior de Benjamín Bartley, quien firmó una planilla de 16 tantos y 14 rebotes.

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Cómo quedó el Provincial Masculino U17M La gran cita bonaerense de la categoría U17 se desarrollará del 9 al 12 de octubre en Mar del Plata. Con los resultados de este fin de semana, los seis participantes que buscarán la corona son: Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Junín, Pergamino y Necochea.

Se viene el Zonal Femenino y Pergamino es sede Con los clasificados masculinos definidos, la atención de las selecciones formativas se traslada automáticamente a las chicas. Entre este hoy y el domingo se pondrán en marcha los Zonales U17 Femeninos.

La Zona Sur tendrá sede en Olavarría, donde el anfitrión recibirá a Necochea, BASO, Mar del Plata y Tandil. En simultáneo, la Zona Norte se concentrará en Pergamino, con la participación del seleccionado local, San Nicolás, Zárate y Chivilcoy.