> Futbol local: Racing y Douglas quedaron a mano en el inicio de la novena fecha

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El torneo de la máxima categoría de la Liga de Fútbol de Pergamino comenzó a disputar la novena fecha el miércoles por la noche. El “bohemio” recibió al “fogonero” y terminaron empatando 1 a 1. Juventud venció, de visitante a Leandro N. Alem 2 a 0.

El torneo superior de la Liga de Fútbol de Pergamino comenzó a disputar la novena fecha y el miércoles por la noche se jugaron dos partidos adelantados.

En el estadio “Carlos Morales”, Racing Club recibió a Douglas que llegó a esta fecha con puntaje ideal tras haber ganado ocho partidos consecutivos. En un partido que tuvo distintos condimentos, finalmente se repartieron puntos al empatar 1 a 1. El rojinegro continúa puntero en soledad y con mucha comodidad y además preservó el invicto.

En el otro partido jugado el miércoles por la noche, Juventud derrotó en calidad de visitante a Leandro N. Alem por 2 a 0 y con los tres puntos cosechados, el celeste alcanzó a Gimnasia en la segunda colocación con 12 unidades.

Resultados de la octava fecha de la Primera División A La programación oficial del certamen de la máxima categoría se desplegó de forma escalonada a lo largo de cuatro jornadas consecutivas, ofreciendo encuentros nocturnos.

Juventud y Tráfico’s abrieron la octava jornada. En un encuentro cerrado, ninguno de los dos equipos pudo imponer del todo su juego sellando un empate 1 a 1 que repartió unidades.

Otro partido parejo y entretenido fue el que sostuvieron Gimnasia y Racing quienes igualaron 2 a 2.

En tanto Argentino de Alfonzo logró un muy buen triunfo ante Provincial, de visitante, por 1 a 0 yc se quedó con el primer puesto de la Zonba 2 al termianr la octava fecha.

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Por su parte Douglas volvió a mostrar su gran presente y terminó derrotando a Sports por 3 a 0 por lo que llegó as su octavo triunfo consecutivo en la misma cantidad de partidos y es el puntero cómodo de la Zona 1.

Leandro N. Alem cosechó tres puntos valiosos de visitante ante El Socorro por 1 a 0 y trepó en la posiciones.

Tabla de posiciones - Primera División A (Zona 1) La Zona 1 de la máxima categoría empieza a exhibir una distancia sideral entre el puntero absoluto y el pelotón de equipos que pelea por no perderle pisada. Con ocho fechas completadas, las posiciones quedaron ordenadas de la siguiente manera:1º Douglas Haig (P.): 25 puntos. El andar del "Fogonero" es sencillamente impecable. Con 9 partidos jugados se mantiene como el único invicto con una efectividad. 2º Gimnasia: 12 puntos. El escolta inmediato del puntero quedó relegado a trece unidades de distancia tras su reciente empate. Su registro actual arroja 8 partidos disputados, con 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. 3º Juventud (Pergamino): 12 puntos. Con el triunfo logrado ante Alem, la "Juve" subió en las posiciones. Cuenta con 8 partidos jugados, 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas sufridas. 4º Argentino Pergamino: 9 puntos. El conjunto "Blanco" se posiciona a la expectativa en el tercer escalón con un partido menos que los de arriba. Registra 7 encuentros jugados, con una cosecha de 2 triunfos, 3 igualdades y 2 caídas. 5º Provincial (Pergamino): 7 puntos. La caída sufrida de local frenó las aspiraciones de Provincial. Al cabo de 8 presentaciones, el equipo arrastra una estadística de 2 partidos ganados, 1 empatado y 5 caídas. 6º El Socorro: 3 puntos. El panorama en el fondo del grupo se vuelve cada vez más adverso. El Socorro cierra la tabla de la Zona 1 acumulando solo 1 triunfo y 6 caídas en un total de 7 compromisos disputados.

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Tabla de posiciones - Primera División A (Zona 2) A diferencia del grupo anterior, la Zona 2 está muy pareja. La tabla oficial tras completarse la octava fecha quedó de la siguiente forma: 1º Alfonzo: 14 puntos. Gracias a su valiosa victoria del viernes por la noche fuera de casa, el equipo escaló a lo más alto de la zona. Reúne una buena campaña con 4 partidos ganados, 2 empatados y apenas 1 derrota sobre 7 juegos. 2º Racing: 14 puntos. La "Academia" no le pierde pisada al líder tras sumar un punto ante Douglas. Se mantiene como escolta inmediato sumando 4 triunfos, 2 empates y 2 caídas en sus 8 presentaciones oficiales. 3º Tráficos: 10 puntos. El empate sumado en la octava fecha le permite sostenerse en los puestos de arriba. Con 7 partidos afrontados, acumula un registro de 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas en el certamen. 4º Alem: 7 puntos. Alem, tras su festejo en la fecha anterior, no pudo seguir con su racha victoriosa. Su campaña actual se compone de 2 partidos ganados, 1 empatado y 5 derrotas sobre un total de 8 cotejos disputados. 5º Sports: 3 puntos. El "Azul" no atraviesa un buen presente futbolístico en el torneo local. Ocupa el último lugar de la Zona 2 sin haber podido sumar victorias, cosechando 3 empates y 4 caídas en sus 7 compromisos jugados.

Continuidad de la novena fecha El viernes a las 21:00, Trafico´s recibirá la visita de Provincial a partir de las 21:00 y la Sub 23 comenzará a las 19:00.