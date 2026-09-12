El ciclismo vuelve a El Panorámico con dos grandes competencias

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El domingo 27 de septiembre y el domingo 11 de octubre con la disputa del Premio “Dulio Ferraris”.

La ciudad de Pergamino se prepara para vivir una primavera a puro pedal. El Club Ciclistas Unidos Pergamino, una institución con trayectoria y compromiso con el deporte sobre ruedas, ha confirmado oficialmente la realización de dos espectáculos de primer nivel que prometen convocar a los máximos exponentes del ciclismo de la provincia y del país. Con el auspicio de la Municipalidad de Pergamino a través de su Secretaría de Deportes, y bajo la fiscalización de la A.CI.NO.BA. (Asociación Civil de Organizadores de Pruebas Ciclistas del Noroeste Bonaerense), el legendario Circuito Panorámico será el escenario de dos muy buenas citas en el calendario de las dos ruedas.

La acción comenzará formalmente el domingo 27 de septiembre y encontrará su punto más alto de competitividad el domingo 11 de octubre. De esta manera, el circuito local volverá a vibrar con el calor del público y el rugido de los pelotones en dos jornadas dominicales que inician su actividad desde tempranas horas de la mañana.

La primera gran cita tendrá lugar el domingo 27 de septiembre a partir de las 9:00 hs. Para esta fecha, la organización ha dispuesto un esquema regulatorio claro: todos los competidores deberán presentar de forma obligatoria su Licencia 2026 y utilizar casco protector. El acceso al predio tendrá un valor general de $3.000 para espectadores y acompañantes, mientras que los socios de la institución con la cuota al día gozarán de ingreso totalmente libre. Asimismo, para aquellos emprendedores o marcas del sector comercial y deportivo que deseen visibilizar sus productos en el epicentro del evento, se ha dispuesto la comercialización de stands a un valor de $15.000.

El Circuito Panorámico contará además con un completo servicio de cantina y garantizará la seguridad sanitaria mediante la presencia de ambulancias y personal de asistencia médica integral.

El plano competitivo de esta fecha inicial contempla una distribución de premios en efectivo muy atractiva, segmentada por categorías y sujeta a cuotas de inscripción específicas por corredor (con un canon base más un adicional): Mayores de 45 (9:00 hs): 1º $120.000, 2º $100.000, 3º $80.000, 4º $60.000, 5º $50.000. (Inscripción: 25.000 + 3.000). Menores de 45 (9:00 hs): 1º $120.000, 2º $100.000, 3º $80.000, 4º $60.000, 5º $50.000. (Inscripción: 20.000 + 3.000). Damas: 1º $150.000, 2º $100.000, 3º $70.000, 4º $50.000, 5º $30.000. (Inscripción: 20.000 + 3.000). Master D y E: 1º $250.000,2º $200.000. 3º $150.000, 4º $100.000, 5º $50.000. (Inscripción: 30.000 + 3.000). Master C: 1º $300.000, 2º $200.000, 3º $150.000, 4º $100.000, 5º $70.000. (Inscripción: 30.000 + 3.000). Master B: 1º $300.000, 2º $200.000, 3º $150.000, 4º $100.000, 5º $70.000. (Inscripción: 30.000 + 3.000). Master A - Elite II - Elite Sub 23 - Junior: 1º $500.000, 2º $300.000, 3º $200.000, 4º $150.000, 5º $100.000. (Inscripción: 35.000 + 3.000). Nota sobre el reglamento: Para la categoría principal (Master A - Elite II - Elite Sub 23) se requiere un mínimo de 35 corredores en línea de largada para asegurar la grilla completa de premios en efectivo; de lo contrario, se disputará por el 100% de lo recaudado. En las categorías Juniors y el resto de las divisiones, el mínimo requerido será de 25 pedalistas para mantener las sumas fijas anunciadas.

En octubre se correr el Gran Premio “Dulio Ferraris” El domingo 11 de octubre se disputará el histórico Gran Premio Ciudad de Pergamino, poniendo en juego la prestigiosa Copa Dulio Ferraris. Este evento, consolidado como una de las carreras más importantes del calendario regional, abrirá el circuito a las 9:00 hs bajo una estricta consigna organizativa: se respetan los premios y no se realizarán inscripciones el día de la carrera. El período de inscripciones abrió sus registros el 10 de septiembre y tendrá un cierre definitivo el 8 de octubre. Los interesados en formar parte de la competencia deben gestionar su lugar contactando a los teléfonos celulares habilitados de la organización: Claudio (2477 661289) o Zulma (2477 668073), realizando los pagos correspondientes a través del alias de Mercado Pago: sol.maxi.joaco.

La entrada general para el público espectador mantendrá un valor accesible de $3.000, incluyendo los beneficios del seguro del espectador y el acceso a las cantinas. En tanto la organización ha dispuesto un beneficio clave para las delegaciones que viajen desde largas distancias: para aquellos corredores que provengan de localidades situadas a más de 100 kilómetros, se brindará alojamiento en el dormís de Pionner de manera totalmente gratuita, con el único requisito de que cada atleta traiga su propia ropa de cama. Asimismo, en el plano organizativo táctico, se han estipulado las bonificaciones para equipos consolidados: los conjuntos compuestos por 6 integrantes contarán con 1 cupo libre, mientras que los bloques integrados por 8 ciclistas recibirán 2 cupos libres.

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El despliegue económico del Gran Premio marca un precedente en la zona, distribuyendo recompensas que superan los estándares habituales y asegurando que las mejores piernas del país peleen por los escalones más altos del podio: Categoría Élite - Sub 23 Junior: Es la prueba reina del Gran Premio, otorgando un acumulado para los seis primeros puestos. El ganador absoluto se alzará con $1.200.000, seguido por $1.000.000 para el escolta, $900.000 para el tercero, $800.000 para el cuarto, $700.000 para el quinto y $500.000 para la sexta ubicación. El valor de la inscripción para esta categoría reina se fijó en $50.000.

Categorías A y B: Reparten $400.000 al 1º, $300.000 al 2º, $200.000 al 3º y $100.000 tanto para el 4º como para el 5º puesto. (Inscripción: $40.000)Categoría C: Replica exactamente la misma estructura de premios de las categorías A y B, entregando $400.000 al vencedor. (Inscripción: $40.000).

Damas: Las ciclistas femeninas contarán con un cuadro muy competitivo que premia con $250.000 a la ganadora, $200.000 a la segunda, $150.000 a la tercera, $100.000 a la cuarta y $80.000 a la quinta. (Inscripción: $30.000).

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Categorías D y E (Juntas, con opción): Cuentan con un sistema de premiación doble según la división. La Categoría D ofrece un primer premio de $300.000, escalonando hasta $100.000 en el quinto lugar. Por su parte, la Categoría E galardona con $150.000 al vencedor y mantiene un escalafón de premios hasta el quinto puesto con $50.000. (Inscripción unificada: $35.000).

Mayores y Menores de 45 Caballeros: Ambas divisiones se disputarán de forma independiente pero compartiendo el mismo esquema de recompensas en efectivo: $120.000 para el 1º, $100.000 para el 2º, $80.000 para el 3º, $60.000 para el 4º y $50.000 para el 5º. (Inscripción: $25.000).