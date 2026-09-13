Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Deportes

Douglas goleó en San Francisco y sigue luchando por la clasificación

El equipo de Pergamino metió el triunfo que necesitaba ante Sportivo Belgrano y llega a la última a fecha con grandes chances de clasificar. Se impuso 4 a 0 con dos goles de Jonatan Palacio, Magnago y Pereira.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
13 de septiembre de 2026 a las 06:14 p. m.
Douglas goleó en San Francisco y sigue luchando por la clasificación
El rojoynegro festejó en San Francisco.

Tras haber quedado libre en la fecha anterior, Douglas trabajó duro para cumplir su primer objetivo. Tras los resultados que se registraron en jornada pasada, salió de la zona de clasificación, por eso en su visita a Sportivo Belgrano de San Francisco solo le servía un resultado: ganar. Y así lo hizo.

Se impuso 4 a 0 con dos goles de su máximo artillero, Jonatan Palacio y los otros de Boris Magnago Guillermo Pereira (D) y de esta manera llega a la última fecha ante Gimnasia de Chivilcoy con grandes chances de clasificar a los play off finales y dependiendo de si mismo.

Publicidad

Las mas leidas de Deportes

1

Anahí Sánchez cumplió en la balanza y quedó lista para disputar el título latino OMB

11/9, 07:35 p. m.
Anahí Sánchez cumplió en la balanza y quedó lista para disputar el título latino OMB
2

Casi cien golfistas participaron del torneo por el 96 aniversario del Club Sirio

7/9, 11:24 a. m.
Casi cien golfistas participaron del torneo por el 96 aniversario del Club Sirio
3

Boxeo: se viene una noche histórica en el Polideportivo José María Gatica

12/9, 09:36 a. m.
Boxeo: se viene una noche histórica en el Polideportivo José María Gatica
4

Virginia Chale, de Pergamino al Mundial IRONMAN 70.3 de Niza representando a la Argentina

9/9, 06:07 p. m.
Virginia Chale, de Pergamino al Mundial IRONMAN 70.3 de Niza representando a la Argentina
5

Pádel provincial: Paola Galván y Marcela Dallape de Pergamino son bicampeonas en Mar del Plata

7/9, 10:33 a. m.
Pádel provincial: Paola Galván y Marcela Dallape de Pergamino son bicampeonas en Mar del Plata
El rojoynegro festejó en San Francisco. — LA OPINION

En la tarde de este domingo, tuvo un primer tiempo muy efectivo y sacó una ventaja que lo tranquilizó para el resto del partido.

A los 9', Giménez realizó una notable jugada por la derecha del ataque, entró en el área, metió dos amagues ante dos rivales y le cedió el pase perfecto a Palacio que entrando por el medio solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red para colocar el 1 a 0.

Publicidad

A los 21', Douglas volvió a profundizar su ataque pero está vez por izquierda. El que llegó al fondo fue Cuello en su nueva función, le ganó a su marcador y al arquero y la tocó al medio para que otra vez Palacio, solo, toque el balón para el 2 a 0.

Sin tener un dominio abrumador, Douglas justificó la diferencia y tuvo en la eficacia su arma letal para sacar una buena diferencia.

Publicidad
El rojoynegro festejó en San Francisco. — LA OPINION

En el inicio del complemento Douglas líquido el pleito. Palacio bajó la pelota al corazón del área y allí apareció Magnago para colocar el 3 a 0.

El resto del segundo tiempo casi que estuvo de más. Llegaron. Los cambios en uno y otro lado, las acciones cayeron en intensidad, Douglas controló todo y selló un gran triunfo cuando a los 37' Guillermo Pereira estampó el 4 a 0 tras una gran jugada colectiva que tuvo más de 10 toques.

Publicidad

Seguí leyendo

Un fallo insólito dejó sin corona a la "Indiecita" Anahí Sánchez ante "Dinamita" Ferreyra
Deportes

Un fallo insólito dejó sin corona a la "Indiecita" Anahí Sánchez ante "Dinamita" Ferreyra

El próximo fin de semana, si le gana a Gimnasia de Chivilcoy en nuestra ciudad se asegurará la clasificación a los play off y buscará el ascenso a la Primera Nacional.

Formaciones y síntesis

Sportivo Belgrano: Juan Ignacio Carena, Inti Borghetto, Carlos Beltrán, Gianfranco Ferrero, Mariano Gancedo, Mateo Quaranta, Juan María Caviglia, Elías Franceschi, Alfio Lehmann, Emanuel Mercado, Agustín Pastorelli. DT: Marcelo Vázquez

Publicidad

Douglas: Douglas Haig: Gabriel Ratalín, Boris Magnago, Lucas López, Nicolás Canela, Mariano Mauri, Joaquín Castellano, Brian Meza, Guillermo Pereira, Marcos Giménez, Jonatan Palacio, Luciano Cuello. DT: Hernán Medina.

Goles: PT: 9' y 21' Palacio (D). ST: 5' Magnago (D). 37' Pereira (D).

Amonestados: PT: Castellano (D). Gancedo (SB).

Cambios: ST: 0' Alejandro Lesman por Gancedo, Jonatan País por Pastorelli y Gonzalo Tarifa por Quaranta (SB). 15' Mauricio Churchi por Franceschi (SB). Lautaro Ojeda y Martin Schlottahuer por Castellano y Palacio (D). 20' Juan Ignacio Bono por Mercado (SB). Gonzalo Baglivo y Carlos Arriola por Cuello y Giménez (D). 30' Elian Tus por Meza (D).

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...