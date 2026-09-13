Douglas goleó en San Francisco y sigue luchando por la clasificación

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El equipo de Pergamino metió el triunfo que necesitaba ante Sportivo Belgrano y llega a la última a fecha con grandes chances de clasificar. Se impuso 4 a 0 con dos goles de Jonatan Palacio, Magnago y Pereira.

Tras haber quedado libre en la fecha anterior, Douglas trabajó duro para cumplir su primer objetivo. Tras los resultados que se registraron en jornada pasada, salió de la zona de clasificación, por eso en su visita a Sportivo Belgrano de San Francisco solo le servía un resultado: ganar. Y así lo hizo.

Se impuso 4 a 0 con dos goles de su máximo artillero, Jonatan Palacio y los otros de Boris Magnago Guillermo Pereira (D) y de esta manera llega a la última fecha ante Gimnasia de Chivilcoy con grandes chances de clasificar a los play off finales y dependiendo de si mismo.

El rojoynegro festejó en San Francisco. — LA OPINION En la tarde de este domingo, tuvo un primer tiempo muy efectivo y sacó una ventaja que lo tranquilizó para el resto del partido.

A los 9', Giménez realizó una notable jugada por la derecha del ataque, entró en el área, metió dos amagues ante dos rivales y le cedió el pase perfecto a Palacio que entrando por el medio solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red para colocar el 1 a 0.

A los 21', Douglas volvió a profundizar su ataque pero está vez por izquierda. El que llegó al fondo fue Cuello en su nueva función, le ganó a su marcador y al arquero y la tocó al medio para que otra vez Palacio, solo, toque el balón para el 2 a 0.

Sin tener un dominio abrumador, Douglas justificó la diferencia y tuvo en la eficacia su arma letal para sacar una buena diferencia.

El rojoynegro festejó en San Francisco. — LA OPINION En el inicio del complemento Douglas líquido el pleito. Palacio bajó la pelota al corazón del área y allí apareció Magnago para colocar el 3 a 0.

El resto del segundo tiempo casi que estuvo de más. Llegaron. Los cambios en uno y otro lado, las acciones cayeron en intensidad, Douglas controló todo y selló un gran triunfo cuando a los 37' Guillermo Pereira estampó el 4 a 0 tras una gran jugada colectiva que tuvo más de 10 toques.

El próximo fin de semana, si le gana a Gimnasia de Chivilcoy en nuestra ciudad se asegurará la clasificación a los play off y buscará el ascenso a la Primera Nacional.

Formaciones y síntesis Sportivo Belgrano: Juan Ignacio Carena, Inti Borghetto, Carlos Beltrán, Gianfranco Ferrero, Mariano Gancedo, Mateo Quaranta, Juan María Caviglia, Elías Franceschi, Alfio Lehmann, Emanuel Mercado, Agustín Pastorelli. DT: Marcelo Vázquez

Douglas: Douglas Haig: Gabriel Ratalín, Boris Magnago, Lucas López, Nicolás Canela, Mariano Mauri, Joaquín Castellano, Brian Meza, Guillermo Pereira, Marcos Giménez, Jonatan Palacio, Luciano Cuello. DT: Hernán Medina.

Goles: PT: 9' y 21' Palacio (D). ST: 5' Magnago (D). 37' Pereira (D).

Amonestados: PT: Castellano (D). Gancedo (SB).