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Boxeo: se viene una noche histórica en el Polideportivo José María Gatica

Este sábado el renovado escenario de Villa Domínico se llevará a cabo una velada que contará con la presencia la boxeadora pergaminense Anahí "Indiecita" Sánchez, de Tobías Reyes, Rodrigo "C4" Ruiz entre otros. La jornada es presentada por OR Promotions y reunirá en conjunto a la OMB y la FIB.

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12 de septiembre de 2026 a las 09:36 a. m.
Boxeo: se viene una noche histórica en el Polideportivo José María Gatica
La boxeadora pergaminense Anahí Sánchez protagonizará una de las peleas más atractiva de la velada de este sábado.

Se viene una noche histórica para el boxeo casero con una cartelera integrada por varias figuras, como la boxeadora pergaminense Anahí Sánchez, Tobías Reyes, Rodrigo "C4" Ruiz, entre otros, que protagonizarán peleas muy atractivas. La cita será este sábado en el renovado Polideportivo José María Gatica de Avellaneda y la jornada, presentada por OR Promotions, reunirá a la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ya en el marco de la convención que ambas entidades celebrarán en el hotel Caribe Royal Orlando, Estados Unidos, del 9 al 13 de diciembre.

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La Indiecita Anahí Sánchez protagonizará una importante pelea en la noche de este sábado. — LA OPINION

Dentro de este contexto, uno de los principales atractivos se dará con el regreso de Tobías Reyes (18-2-1, 16KOs) que, en otra fuerte apuesta para su proyección internacional, enfrentará al poderoso mexicano Efraín Librado (13-1-0, 13KOs) en una pelea que pondrá en juego el título Intercontinental peso mosca OMB. Por su parte, el tucumano Rodrigo Ruiz (23-2-0, 17KOs) debutará en la división pluma y se cruzará con otro peligroso púgil azteca: Angel "Lobo" Talavera (15-3-1, 1 KO). Este debut de "C4" en las 126 libras llegará acompañado con los títulos latinos OMB y FIB en juego. El tucumano Rodrigo “C4” Ruiz debutará en categoría pluma. Foto: Boxeo de Primera. Además Sol Cudos (11-1-2, 3KOs), ex campeona mundial peso mínimo, también se presentará en una nueva categoría ya que bajará a peso átomo para medirse con la púgil de Merlo, Mercedes Reyna (4-1-3) por el cinturón latino FIB. Sol Cudos vuelve y baja a peso átomo. Foto: OR Promotions- En tanto para completar la grilla de combates titulares, la cordobesa María "Dinamita" Ferreyra (13-1-1, 7KOs) buscará reafirmar su lugar entre las mejores del país peso por peso enfrentando a la ex campeona mundial en cuatro divisiones diferentes, Anahí "Indiecita" Sánchez (26-7-0, 13KOs). Estará en juego el título latino superligero OMB. Claro que esto no será todo ya que habrá muy buenos preliminares como el que protagonizarán Simón Agatti (12-2-0, 8KOs) ante Agustín Mendoza (4-2-0, 2KOs) que promete ser explosivo de principio a fin.

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