Tres detenidos por venta de cocaína tras allanamientos en los barrios Otero y Villa San José de Pergamino

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Policiales

Dos mujeres y un sujeto quedaron detenidos tras procedimientos por comercialización de cocaína. Secuestraron droga, dinero, balanzas y un arma.

12 de septiembre de 2026 a las 11:21 a. m.

12 de septiembre de 2026 a las 11:21 a. m.

Tres personas quedaron detenidas en Pergamino luego de una serie de allanamientos realizados en los barrios Otero y Villa San José, en el marco de una investigación por venta de cocaína. Dos mujeres y un sujeto fueron puestos a disposición de la Justicia y se secuestraron estupefacientes, dinero, balanzas de precisión y un arma.

La investigación se inició meses atrás a partir de distintas denuncias anónimas que advertían sobre un presunto punto de comercialización de drogas en una vivienda de calle Merlino al 1800. Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía N° 9, del fiscal Juan Tomás Godoy.

A partir de las directivas impartidas por el fiscal Godoy, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino desplegaron diferentes tareas de campo destinadas a reunir elementos que permitieran establecer la existencia de una actividad vinculada con la venta de estupefacientes.

Allanaron una morada de Merlino al 1800 y y dos inmuebles situados sobre calle 126 y calle 101 del barrio Otero — LA OPINION Investigación por cocaína Durante las primeras etapas de la pesquisa, los investigadores lograron individualizar a una mujer mayor de edad como principal sospechosa. De acuerdo con la información aportada por fuentes vinculadas al procedimiento, la investigada contaba con antecedentes relacionados con la comercialización de drogas.

Según establecieron los detectives, pese a que la sospechosa habría modificado su modalidad de funcionamiento, los movimientos registrados durante las tareas investigativas permitieron vincularla con distintos domicilios ubicados en el barrio Otero.

Los procedimientos de vigilancia permitieron establecer una posible conexión entre la vivienda de calle Merlino y dos inmuebles situados sobre calle 126 y calle 101. Los investigadores procuraron determinar la función que cumplía cada una de las propiedades dentro de la presunta actividad investigada.

En ese contexto, en el domicilio de calle Merlino y en una de las viviendas de calle 126 se habrían detectado movimientos compatibles con las conductas que eran objeto de la investigación. En tanto, los agentes determinaron que el segundo inmueble de calle 126 habría sido utilizado como lugar de ocultamiento transitorio de sustancias.

Con los elementos reunidos durante varios meses de trabajo, el fiscal Godoy solicitó las correspondientes órdenes de registro domiciliario. El pedido fue presentado ante el Juzgado de Garantías N° 3, del juez Fernando Ayestarán, que autorizó la realización de los procedimientos.

Allanaron una morada de Merlino al 1800 y y dos inmuebles situados sobre calle 126 y calle 101 del barrio Otero — LA OPINION Allanamientos por drogas Una vez obtenidas las órdenes judiciales, la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino diagramó un operativo conjunto para concretar los allanamientos en los domicilios vinculados con la investigación.

Además de los efectivos especializados en narcotráfico, participaron agentes de la Coordinación Patrulla Rural de Pergamino y del Destacamento de Infantería Pergamino, que brindaron apoyo operativo y seguridad en los accesos a las propiedades intervenidas.

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Durante los registros domiciliarios, los investigadores secuestraron una cantidad de cocaína que se encontraba fraccionada, según la información oficial, en condiciones compatibles con una presunta comercialización. También fueron incautadas balanzas de precisión y dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la causa judicial.

En uno de los inmuebles, además, los efectivos localizaron un revólver cuyo calibre encuadra, de acuerdo con la calificación informada por los investigadores, como arma de guerra.

Allanaron una morada de Merlino al 1800 y y dos inmuebles situados sobre calle 126 y calle 101 del barrio Otero — LA OPINION Tres detenidos El resultado de los procedimientos derivó en la detención de tres personas. Una mujer que se encontraba en el domicilio de calle 126 quedó detenida, acusada en principio del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En la vivienda de calle Merlino, en tanto, fueron detenidas otras dos personas. La principal investigada quedó imputada por el mismo delito relacionado con la tenencia de drogas con fines de comercialización.

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Su pareja, por otra parte, quedó detenida por la presunta tenencia ilegal de un arma de guerra, a raíz del revólver encontrado durante el allanamiento.

De acuerdo con la información suministrada en relación con el procedimiento, el individuo además se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en el marco de otra causa judicial por un delito contra la integridad sexual.

Las tres personas quedaron a disposición de la Justicia y deberán afrontar las actuaciones correspondientes ante la Fiscalía N° 9. La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados y de las restantes evidencias incorporadas al expediente.