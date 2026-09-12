> Tras la cadena nacional por Malvinas, el Gobierno destinará más de $300 mil millones a la Base Naval de Ushuaia y apunta a terminarla en 2029

Política

El Presupuesto 2027 incluirá la partida para la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, el polo logístico que busca reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Con la misión de finalizar la Base Naval Integrada (BNI) de Tierra del Fuego para fines de 2029, el Gobierno destinará una partida de más de 300 mil millones de pesos en el Presupuesto 2027 que enviará esta semana al Congreso. El proyecto, a cargo de la Armada, busca convertirse en el principal polo logístico militar de la región.

La iniciativa apunta a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y a hacer de la base un puente de entrada a la Antártida. La decisión de retomar la obra —ideada durante décadas, iniciada en 2022 y nunca concretada— ganó nuevo impulso tras la cadena nacional de Javier Milei sobre la causa Malvinas: esa misma noche, el Presidente firmó un DNU que reasignó casi 218.000 millones de pesos para Defensa y las Fuerzas Armadas, y días después instruyó al Ministerio de Economía a incorporar en el Presupuesto 2027 los fondos para darle continuidad al programa.

Financiamiento propio y sin créditos externos El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó a TN que el proyecto de Presupuesto contemplará partidas por más de 300 mil millones de pesos adicionales para avanzar las obras. "Saldrán obviamente de los propios recursos del Estado. El Gobierno, a través del Presidente, ha determinado que, manteniendo el equilibrio fiscal, los recursos están", enfatizó el funcionario durante la recorrida que encabezó el viernes por la península de Ushuaia junto al canciller Pablo Quirno, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Alejandro Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

Presti aclaró que la iniciativa no prevé recurrir a financiamiento externo, ni créditos de organismos multilaterales ni asistencia de otros países. "Es una base de la Argentina con sus propios recursos, un proyecto que está hace décadas y que ahora lo podemos empezar a ejecutar. Después, que se unan países que van a utilizar nuestra Base Naval Integrada en aspectos logísticos para su llegada a la Antártida es otro tema, pero hoy está concebida como una base argentina", ratificó Quirno.

Medio siglo de planes y un monolito en el barro El proyecto de una base naval integrada en Ushuaia lleva más de 50 años en los planes de la Armada. Según Guillermo Prada, comandante del Área Naval Austral y jefe de la Base Naval de Ushuaia, ya en 1971 se estudiaba la posibilidad de construir un puerto militar en la península, un plan que nunca prosperó por falta de fondos.

Recién en 2022, durante el mandato de Alberto Fernández, el Gobierno nacional avanzó con un acuerdo con el astillero Tandanor y se inauguró un monolito para marcar el punto donde se proyectaría el muelle, una obra que nunca comenzó. Los primeros trabajos sobre el terreno arrancaron en 2023 y en 2025, ya durante la gestión de Milei, se completó la platea de hormigón que hoy es la única obra visible. A diferencia del esquema anterior —que preveía que Tandanor ejecutara la totalidad de la obra—, el Gobierno definió que el grueso se hará por licitación pública: según fuentes del Ministerio de Defensa, en las próximas semanas se lanzarán las primeras cinco licitaciones, con el objetivo de que las obras comiencen el 2 de enero de 2027.

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"El mandato que nos ha dado el Presidente es mostrar hechos, no palabras, y darle impulso a toda la construcción de esta capacidad. Hace 40 años que todos miran para otro lado y nadie la materializa", dijo Presti.

Los seis ejes y la prioridad: el muelle Bajo una tienda de campaña montada sobre un barrial, el director general del Material de la Armada, Daniel Francisco Finardi, detalló ante las autoridades los seis ejes de infraestructura del plan: la construcción del muelle —la obra principal—, los obradores para sostenerla, la Unidad de Servicios Marítimos (agua, energía, combustible, practicaje y remolque), el desarrollo de un área de logística antártica, la urbanización del predio y, en una etapa posterior, la relocalización de la actual base naval de Ushuaia y la construcción de viviendas para el personal.

La prioridad absoluta es el muelle: el que hoy posee la Armada en la zona no tiene capacidad para recibir al rompehielos Irízar ni a los buques logísticos de la clase Patagonia, de 18 mil toneladas, que deben operar desde el puerto comercial de la ciudad. El cronograma es ajustado: a principios de 2027 comenzará la ingeniería del muelle en paralelo con los obradores y los servicios marítimos, y en 18 meses debería estar construido el 40% de la estructura —240 de los 585 metros totales—, suficiente para recibir a las lanchas de la División Patrulladora Austral. El muelle completo aspira a cerrarse en un plazo de 30 a 36 meses, en simultáneo con la logística antártica, con la meta de que ambas etapas terminen a mediados o fines de 2029, cuando la base ya podría recibir al Irízar y a cualquier otra unidad de la Armada. Desde 2028 comenzaría la relocalización de la base actual y, a partir de 2029, la construcción de las 450 viviendas proyectadas.

La Base Naval de Tierra del Fuego. — Presidencia de la Nacion La ventaja sobre Punta Arenas y la mirada en 2048 Para el Gobierno, la BNI excede lo estrictamente militar: la apuesta es transformarla en el corredor de entrada al continente antártico, tanto para actividades científicas como eventualmente comerciales, de cara a la revisión del Tratado Antártico prevista para 2048. "Hoy estamos corriendo muy de atrás. Todo el mantenimiento pasa por Punta Arenas, se lleva todo", advirtió una fuente de la Armada, que subrayó la ventaja comparativa argentina: Ushuaia está a un día y medio de navegación menos que la ciudad chilena. "Para Estados Unidos y cualquier país que opere en la Antártida es clave. Es el mejor punto para llegar a aguas abiertas", indicó.