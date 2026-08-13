Deshielo entre La Libertad Avanza y Pro: Karina Milei y Macri reactivaron el diálogo y habrá una primera reunión en la Casa Rosada

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Política

Tras meses de distanciamiento, ambas fuerzas conformarán una mesa de trabajo con la agenda legislativa como primer punto y la mira en 2027.

El expresidente Mauricio Macri y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablaron durante media hora esta semana y de esa conversación surgió la convocatoria a un primer encuentro entre referentes de La Libertad Avanza y PRO, que se realizará este jueves a las 11 en la Casa Rosada.

La reunión se hará en la planta baja de Balcarce 50, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la idea es conformar una mesa de trabajo con un doble propósito: delinear la agenda legislativa común y dar el primer paso hacia un eventual acuerdo electoral entre ambas fuerzas.

Quiénes se sientan a la mesa Por el Gobierno participarán Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. Este último es uno de los hombres de mayor confianza de Karina Milei y uno de los principales armadores del espacio libertario a nivel nacional. Santilli, por su parte, logró ganarse un lugar dentro de la dinámica oficialista: en menos de un semestre pasó del Ministerio del Interior a la jefatura de ministros.

Por PRO asistirán los diputados Cristian Ritondo y Fernando De Andreis. Según fuentes al tanto de lo conversado citadas por LA OPINION, el encuentro del jueves sería el primero de una serie y estará enfocado en la agenda legislativa, mientras que una segunda reunión se centraría en la reforma electoral y en un posible acuerdo de cara a los comicios de 2027.

La agenda común: reformas económicas y el futuro de las PASO Desde la Casa Rosada destacan la "visión conjunta" de ambos sectores y el acompañamiento de PRO en las principales iniciativas del oficialismo en el Congreso. Las coincidencias giran especialmente en torno a las reformas económicas, más allá de los contrapuntos que hubo entre diputados de ambas fuerzas durante el debate por los cambios en el Banco Central. "Hay una misma visión de país y de proyecto para el país", señalaron las fuentes consultadas.

En la agenda legislativa del oficialismo para este segundo semestre también se inscribe la reforma política, que incluye la posible eliminación de las PASO para los próximos comicios. Ese debate debe darse antes de diciembre: el año próximo es electoral y la ley impide tratarlo entonces.

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El nuevo mapa de poder libertario El acercamiento, que en Balcarce 50 describen como un camino para "construir confianza nuevamente", llega con un tablero interno distinto al de intentos anteriores. Una de las principales diferencias es el rol del asesor Santiago Caputo: con las Fuerzas del Cielo más replegadas, es el sector de Karina Milei el que ganó relevancia en el armado político.

La secretaria general de la Presidencia es hoy central para el funcionamiento del espacio y para el armado electoral. En las últimas semanas se viene reuniendo con los legisladores propios de distintas jurisdicciones y sigue de cerca el diálogo que sus hombres de confianza mantienen con los gobernadores, otro de los eslabones clave para las elecciones del año próximo. El oficialismo se ilusiona desde hace semanas con alcanzar acuerdos en alrededor de diez provincias.

De la ruptura por Adorni al llamado telefónico La conversación entre Karina Milei y Macri marca un giro en una relación que venía deteriorada. El expresidente había expresado públicamente su descontento cuando Manuel Adorni fue nombrado jefe de Gabinete, y desde entonces había tomado distancia del Gobierno.

De hecho, la última cena entre Javier Milei y Macri se registró la noche del 31 de octubre del año pasado, cuando se conoció el desplazamiento de Guillermo Francos y la llegada de Adorni al cargo. "En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo", escribió entonces Macri en sus redes. En aquel momento elogió a Francos, a quien consideró un funcionario "con capacidad y equilibrio" y "sensatez", al tiempo que cuestionó la elección de Adorni.