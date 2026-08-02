Reelecciones indefinidas: para Rico Zini “deben discutirse con perspectiva institucional”

Pergamino

El senador pergaminense ratificó la postura del PRO respecto del intento del oficialismo bonaerense de eliminar las limitaciones vigentes. Recordó los antecedentes legislativos y planteó que “la calidad democrática se fortalece cuando las normas se piensan para el largo plazo y no por especulaciones

El debate sobre la posibilidad de habilitar reelecciones indefinidas para intendentes volvió a ocupar la agenda bonaerense y encontró una respuesta temprana del PRO. El senador provincial de esa fuerza política por la Segunda Sección Electoral, Juan Manuel Rico Zini, ratificó la postura de su bloque y se pronunció en contra de cualquier intento de eliminar los límites a la reelección de intendentes.

El senador pergaminense recordó los antecedentes legislativos y consideró que “cualquier cambio debe discutirse con perspectiva institucional y no para atender intereses coyunturales”.

Su opinión refuerza la postura que el PRO viene señalando ante versiones que plantean la existencia de iniciativas para derogar o flexibilizar los límites de reelección en los municipios bonaerenses.

La posición del PRO Instaladas las versiones sobre la intención del oficialismo bonaerense de impulsar iniciativas orientadas a imprimir modificaciones a la normativa vigente, desde el PRO se muestran renuentes a la reanudación de este debate en el ámbito legislativo e insisten en que los límites a la reelección no buscan proscribir a nadie, sino garantizar reglas parejas que impidan que el poder se convierta en propiedad de unos pocos.

En línea con esta consideración, Rico Zini marcó que “cualquier modificación a las reglas de juego debe surgir de un acuerdo amplio y no de decisiones impulsadas por intereses de corto plazo”.

¿Por qué resurge la discusión? El interés por reabrir la discusión se da en un contexto complejo. Al respecto, Juan Manuel Rico Zini explicó: “Desde el espacio liderado por el gobernador Axel Kicillof impulsan la idea de revisar las limitaciones bajo el argumento de que la prohibición impide que dirigentes con cercanía territorial y experiencia puedan presentarse nuevamente”.

“Desde la oposición, en cambio, entendemos que, sin límites, aumenta el riesgo de perpetuación y concentración de poder en manos de estructuras que terminan por cerrarle el paso a la renovación”, planteó.

“No puede haber ingenuidad en esta discusión”, sostuvo el legislador, señalando que “nadie puede desconocer que, tanto en la dinámica legislativa como en los cálculos electorales, la conveniencia de actores nacionales y provinciales suele influir en las agendas locales”.

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“Para el PRO, esos factores especulativos son precisamente la razón para no cambiar la legislación ya que, si las normas se ajustan para beneficiar grupos o propiciar candidaturas particulares, se sacrifica la previsibilidad que necesita el sistema político y la institucionalidad”, sentenció.

Qué se pretende En este escenario, el bloque que integra Juan Manuel Rico Zini reclama mantener los límites establecidos y promover un debate sereno y con vocación de consenso si se plantea cualquier modificación.

“Entendemos que la discusión debe cuidar tres cuestiones centrales: preservar la alternancia en los gobiernos locales, evitar atajos legales que permitan sortear la norma y garantizar que cualquier decisión legislativa se adopte con amplia discusión y sin urgencias electorales”, planteó el referente del PRO, que además integra la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado provincial.

Los antecedentes En la Provincia de Buenos Aires, la posición del PRO se inscribe en el recorrido normativo que siguió este tema en los últimos años. En 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal, la Legislatura sancionó la Ley N°14.836 que introdujo, entre otros puntos, modificaciones a la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esa reforma apuntó, en términos generales, a evitar la acumulación prolongada de poder en los gobiernos locales y promover una mayor renovación política.

Luego surgieron discusiones respecto de cómo contabilizar los mandatos en curso al momento de la sanción en particular- si el período iniciado en 2015 y que iba hasta 2019 debía considerarse como primer mandato al momento de aplicar la limitación- la incertidumbre y los reclamos de algunos jefes comunales que argumentaban que aplicar este criterio de forma retroactiva vulneraba derechos y alteraba las reglas electorales a mitad de camino, generó interpretaciones diversas y, con el tiempo, algunas maniobras terminaron por torcer el espíritu original de la norma. A fines de 2021, se aprobó la Ley N°15.315, que saldó esta discusión y además estableció mecanismos para impedir prácticas como la renuncia o la licencia anticipada a las que se recurría para burlar la limitación.