La ruta Nº 32 bajo la lupa: reclaman informes por el avance de las obras

Pergamino

La preocupación del Bloque de concejales Juntos – Hechos surge a partir de una situación que, aseguran, comienza a ser visible para quienes transitan diariamente por este corredor estratégico que une Pergamino con distintas localidades de la región y la ciudad de Rosario.

El Bloque de concejales Juntos - Hechos volvió a poner en agenda una de las obras viales importantes ejecutadas en el norte bonaerense. A través de un planteo dirigido al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, los ediles solicitaron una pronta respuesta al pedido de informes presentado sobre el estado actual y los plazos de ejecución de todas las obras de repavimentación de la ruta Nº 32 y de las intervenciones complementarias que todavía permanecen pendientes.

La preocupación del Bloque surge a partir de una situación que, aseguran, comienza a ser visible para quienes transitan diariamente por este corredor estratégico que une Pergamino con distintas localidades de la región y la ciudad de Rosario. A poco tiempo de haberse completado buena parte de las tareas de repavimentación, ya pueden verse sectores donde el pavimento presenta signos de deterioro, una situación que genera interrogantes sobre la calidad de los trabajos realizados, el mantenimiento posterior y la necesidad de ejercer mayores controles sobre la circulación.

Nunca hubo respuestas La ruta Nº 32 constituye uno de los principales ejes productivos del norte provincial; allí circulan diariamente vehículos particulares, transporte de pasajeros y, especialmente, una importante cantidad de camiones vinculados a la actividad agropecuaria, industrial y logística. Esa intensa utilización hace indispensable que toda la infraestructura vial mantenga estándares adecuados de conservación y que las obras ejecutadas garanticen una vida útil acorde con la inversión realizada.

Desde el Bloque Juntos - Hechos remarcan que, más allá de la importancia que tuvo la repavimentación para mejorar el tránsito y la seguridad vial, resulta llamativo que en determinados tramos ya puedan advertirse deformaciones, fisuras y otros inconvenientes cuando todavía no transcurrió un período prolongado desde la finalización de los trabajos.

Los concejales consideran que esta situación merece una explicación por parte de las autoridades provinciales responsables de la obra. Por ese motivo insisten en que el Ejecutivo bonaerense responda el pedido de informes oportunamente presentado, brindando precisiones sobre el estado de avance de las intervenciones pendientes, los plazos previstos para su finalización y los mecanismos de supervisión implementados para garantizar la calidad de los trabajos.

Uno de los aspectos que más preocupa al Bloque es la aparente ausencia de controles sobre el tránsito pesado. Según manifestaron, no se observan operativos permanentes destinados a verificar el peso de los camiones ni el cumplimiento de las cargas máximas permitidas, una situación que podría estar acelerando el desgaste del pavimento recientemente reconstruido.

Mantenimiento y cuidados En ese sentido, sostienen que cualquier inversión en infraestructura vial pierde toda su efectividad si no está acompañada por políticas de fiscalización que permitan preservar las condiciones del camino. El exceso de peso en vehículos de carga constituye una de las principales causas del deterioro prematuro de las rutas, especialmente en corredores utilizados intensamente por el transporte de cereales, insumos agrícolas y producción industrial.

Los ediles entienden que el control del transporte pesado no sólo protege la inversión pública, sino que además contribuye a mejorar las condiciones de seguridad para todos los usuarios de la ruta. Un pavimento deteriorado incrementa el riesgo de siniestros viales, afecta la circulación y obliga posteriormente a destinar nuevos recursos para reparaciones que podrían evitarse mediante una adecuada política preventiva.

El reclamo también pone el foco en las obras complementarias que formaban parte del proyecto integral y sobre las cuales aún existen dudas respecto de su ejecución definitiva. Precisamente por ello, el pedido de informes apunta a conocer cuáles son las tareas que todavía restan realizar, qué cronograma maneja la Provincia para concluirlas y cuáles son los plazos estimados para completar la totalidad de la intervención.

Esta ruta posee una importancia estratégica para Pergamino y toda la región. Además de conectar distintas localidades bonaerenses, constituye una vía fundamental para el transporte de la producción agropecuaria hacia los centros de acopio, industrias y puertos, motivo por el cual su adecuado mantenimiento resulta determinante para la competitividad económica y para la seguridad de miles de personas que la recorren diariamente.