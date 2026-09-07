El Gobierno le dio al BCRA bonos atados al dólar para reforzar su poder de fuego antes de las elecciones

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La operación, oficializada en el Boletín Oficial, contempla la ampliación de dos letras dolarizadas por hasta US$2.000 millones.

El Ministerio de Economía le entregó al Banco Central bonos atados al dólar para reforzar su margen de maniobra en el mercado cambiario antes de las elecciones. La operación, oficializada mediante la Resolución Conjunta 53/2026, contempla la ampliación de la emisión de dos letras vinculadas al tipo de cambio por hasta 2.000 millones de dólares.

La medida se publicó este lunes en el Boletín Oficial con la firma de los secretarios de Finanzas y de Hacienda. La operación se realizó el viernes 4 de septiembre y tiene fecha de liquidación este lunes 7.

Cómo es el canje de títulos El esquema es una conversión de instrumentos entre el Tesoro y la autoridad monetaria. El BCRA entrega la LECAP S30O6, una Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de octubre de 2026, y a cambio recibe dos títulos denominados LELINK, cuyo capital está atado a la evolución del dólar oficial.

Para eso, el Tesoro dispuso ampliar la emisión de la LELINK D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, por hasta 800 millones de dólares, y autorizó una ampliación de hasta 1.200 millones de la LELINK D30O6, que vence el 30 de octubre. El monto máximo de ambas ampliaciones alcanza así los 2.000 millones de dólares, aunque la resolución aclara que se emitirá solo lo necesario para concretar la conversión con el Central, dentro de los límites del Presupuesto 2026.

La cantidad exacta de títulos que deberá transferir el BCRA se determinará según los precios de mercado: se tomarán los valores en pesos que figuren en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) inmediatamente antes de las 13.30 del día de la operación.

Para qué le sirve al Central Este tipo de operaciones forma parte de la estrategia de administración de los vencimientos de deuda del Tesoro, pero en este caso tiene una lectura cambiaria directa: el Gobierno reemplaza una tenencia en pesos del Banco Central por instrumentos dolarizados de vencimiento próximo. La venta de bonos vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial es una de las alternativas que tiene el BCRA para dar cobertura cambiaria a los inversores que la demandan en momentos de presión alcista sobre la cotización.

La movida se inscribe en una secuencia que viene de fines de agosto, cuando el dólar mayorista superó los 1.500 pesos y la autoridad monetaria comenzó a sumar herramientas para contener la cotización: ya entonces se había oficializado otro canje de títulos públicos. En paralelo, los operadores financieros detectaron un salto en el mercado de dólar futuro —tanto en volumen como en interés abierto en las posiciones más cortas—, lo que daba cuenta de una participación más activa del Central. A eso se sumaron una reducción del ritmo de compra de reservas y la tolerancia oficial a un nivel de tasas en pesos más alto que el que podría impulsar la actividad económica vía crédito.

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El clima oficial: optimismo puertas afuera La operación se conoce en un momento en que el equipo económico exhibe respaldo externo. Desde Asheville, Estados Unidos, donde participó de un encuentro con funcionarios del Tesoro norteamericano y del FMI, el ministro Luis Caputo aseguró en una entrevista con La Nación que ni la administración de Donald Trump ni el organismo que conduce Kristalina Georgieva le transmitieron preocupación alguna por la economía argentina. "Créeme que nada", respondió ante la consulta sobre inflación, morosidad o déficit, y remarcó que el compromiso de Washington con el Gobierno "es muy alto", incluso ante un eventual traspié republicano en las legislativas de noviembre.