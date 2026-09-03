> Trump volvió a hablar de las Malvinas y dejó otra señal: dudó de que Gran Bretaña pueda defender las islas

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El presidente norteamericano se mostró crítico con Londres por la falta de ayuda en la guerra con Irán, horas antes de la cadena nacional de Milei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ser consultado sobre las islas Malvinas en una entrevista con un medio británico y dejó nuevas señales que alimentan la expectativa: evocó la guerra de 1982, dudó de la capacidad militar actual del Reino Unido y mostró su decepción con Londres por la falta de ayuda en la guerra con Irán.

Las declaraciones llegaron apenas horas antes del mensaje que Javier Milei grabó esta tarde en la Casa Rosada —bajo un fuerte hermetismo— con el foco puesto en el reclamo de soberanía sobre las islas, que será emitido a las 21 por cadena nacional, y a pocos días de la declaración en la Casa Blanca en la que el propio Trump sugirió que podría revisar el histórico apoyo norteamericano a Gran Bretaña en la disputa con la Argentina.

"No sé si tienen la capacidad para hacerlo" La pregunta se la hizo la presentadora de la cadena GB News Bev Turner: "En este momento estamos preocupados en Gran Bretaña por las Malvinas, y su amigo Javier Milei ha dicho que hará una declaración sobre las islas. Estados Unidos siempre ha sido neutral en este tema, pero ¿acudiría en ayuda del Reino Unido?".

La respuesta de Trump mezcló el reproche con la duda. "Así que tu país no lo está haciendo bien. No te olvides de que obtienen un gran porcentaje de tu petróleo a través del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme. Tu país no estuvo allí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero sí se lo pedí a la OTAN y le pregunté a tu anterior líder: '¿Por qué no enviaste un par de barcos?'", dijo, en referencia al ex primer ministro Keir Starmer y a la guerra con Irán.

Sobre el conflicto de 1982, el mandatario republicano fue directo: "El caso de las Malvinas es muy interesante, porque su país ya no es el mismo que era hace 20 o 25 años. Ha pasado mucho tiempo. Y fueron allí y simplemente las recuperaron muy rápido, sin rodeos. Así que no sé si ustedes están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si ustedes tienen la capacidad para hacerlo".

Trump incluso devolvió la pregunta: quiso saber qué tan grande es la presión de la Argentina en el reclamo de soberanía. "Aún no lo sabemos; ojalá no haya ninguna. No sabemos cuál será la declaración de Milei", le respondió Turner.

Los diarios británicos, en alerta La prensa británica se hizo eco de inmediato con títulos sugestivos. The Telegraph tituló que Trump insinúa que no ayudaría a Gran Bretaña a combatir una invasión de las Malvinas, y The Independent sostuvo que el presidente sugiere que no apoyaría al Reino Unido si la Argentina avanzara sobre las islas. The Daily Express habló de una "advertencia explosiva" con la frase "ya no es el mismo país", y The Sun describió los dichos como una pulla con sorna hacia Londres.

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En la entrevista, Turner deslizó además "otra posible interpretación" del momento: que Londres mostró "cierta debilidad en el asunto de Chagos, al ceder las islas a Mauricio". El Reino Unido firmó en mayo del año pasado un acuerdo para transferir la soberanía de ese archipiélago al país africano, donde se ubica la base militar norteamericana-británica de Diego García, que ambos países podrán conservar por 99 años. "Eso fue terrible. Se las entregaron a quienes, en mi opinión, realmente no deberían tenerlas. Fue terrible", fustigó Trump.

El antecedente del Salón Oval y la trastienda del Pentágono El lunes pasado, en una declaración que generó sorpresa y amplias repercusiones en la Argentina y en el Reino Unido, Trump había sugerido por primera vez que su administración podría retirar el apoyo a Londres en la disputa por la soberanía. "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió en el Salón Oval ante la consulta de un periodista.

Aquella declaración se produjo después de que The Telegraph revelara que funcionarios del Pentágono habrían amenazado a Gran Bretaña con cambiar el posicionamiento sobre las Malvinas si el gobierno del primer ministro Andy Burnham no aumentaba el gasto en Defensa. Según ese artículo, la advertencia figura entre una serie de medidas que analizan altos funcionarios norteamericanos para incentivar a los miembros de la OTAN a llevar la inversión en defensa al 5% de su PBI, como pretende Trump.

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Expectativa en la Argentina En Buenos Aires, las señales de Washington no pasaron inadvertidas. "Ayer ha pasado algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada de los argentinos", afirmó Milei tras los dichos de Trump en el Salón Oval. El canciller Pablo Quirno, por su parte, hizo una referencia escueta pero sugerente: "Siempre hay chances, siempre estamos más cerca".