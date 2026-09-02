Visita del Papa León XIV a la Argentina: se conocen nuevos detalles del itinerario que prepara la Iglesia

> Visita del Papa León XIV a la Argentina: se conocen nuevos detalles del itinerario que prepara la Iglesia

País

El recorrido incluiría una misa multitudinaria en Buenos Aires, un encuentro con jóvenes, una celebración en la Basílica de Luján, una visita pastoral a una cárcel y una ceremonia masiva en Córdoba.

La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma. A poco más de dos meses de su llegada al país, las autoridades eclesiásticas, políticas y de seguridad avanzan en la organización de una agenda que tendrá como protagonistas la oración, las celebraciones litúrgicas, el encuentro con los fieles y distintas expresiones de diálogo y compromiso pastoral.

Aunque el programa oficial todavía no fue confirmado por la Santa Sede y se espera que sea difundido a mediados de septiembre, ya se conocen algunos de los principales puntos que formarían parte del itinerario del Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Entre las propuestas sobresalen una misa central al aire libre en Buenos Aires, un encuentro de León XIV con los jóvenes, una celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y otra misa multitudinaria en Córdoba. También se contempla una visita pastoral a la cárcel de Devoto y una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

Una segunda misión del Vaticano afina los detalles La preparación de la visita apostólica está encabezada, en esta etapa, por una segunda “misión de avanzada” enviada por el Vaticano. La delegación es liderada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los viajes apostólicos de la Santa Sede.

Los representantes vaticanos mantienen reuniones con integrantes de la Iglesia argentina, la Nunciatura Apostólica, la Casa Rosada y los gobiernos de las jurisdicciones involucradas para definir cuestiones vinculadas con los espacios, los desplazamientos, la logística y la seguridad.

La organización adquiere así una dimensión que trasciende lo estrictamente religioso, ya que la llegada del Pontífice movilizará a organismos nacionales, provinciales y municipales, además de las estructuras eclesiales que tendrán a su cargo acompañar las distintas celebraciones.

Una misa central abierta a todos los fieles Uno de los momentos centrales del viaje sería la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El lugar fue anticipado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, durante una entrevista con Radio Mitre, aunque todavía resta la confirmación definitiva de la Santa Sede.

El mismo espacio también podría albergar el encuentro de León XIV con los jóvenes. La idea consiste en montar un único escenario y modificarlo entre una actividad y otra, en una decisión que, según explicó García Cuerva, busca transmitir un mensaje de austeridad.

“Es un mensaje de austeridad hacer ambos encuentros en el mismo lugar. Es para decir: aprovechemos lo que tenemos y, dando un cambio de cara, usar el mismo escenario”, explicó el arzobispo.

La propuesta también dejaría de lado la posibilidad de utilizar estadios deportivos. La organización apunta a privilegiar espacios abiertos, sin un límite estricto de capacidad, para facilitar que puedan participar todos aquellos que quieran acercarse a compartir la celebración junto al sucesor de Pedro.

Uno de los momentos centrales del viaje sería la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. PERFIL Oración, diálogo y memoria en el corazón porteño La agenda preliminar en la Ciudad de Buenos Aires no se limitaría a las grandes celebraciones multitudinarias.

León XIV participaría de un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín, en una instancia destinada al diálogo entre distintas confesiones religiosas. También se prevé un homenaje al general José de San Martín, en la plaza que lleva su nombre.

A estas actividades se sumaría una visita pastoral a la cárcel de Devoto. García Cuerva recordó que el papa Francisco conversaba con frecuencia con el actual Pontífice sobre la realidad de las personas privadas de su libertad y destacó que León XIV ya visitó establecimientos penitenciarios durante su trayectoria pastoral, entre ellos instituciones de Guinea Ecuatorial y Barcelona.

El arzobispo porteño también señaló que el breve tiempo de permanencia en el país obligará a seleccionar cuidadosamente las actividades. “Han llegado un montón de propuestas, pero hay que entender que viene solo tres días. No es que no quiera, es que no llega”, expresó.

El encuentro con una obra que lleva nueve décadas de servicio Otro de los puntos que forma parte de la agenda en estudio es el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una obra de asistencia integral destinada a personas con discapacidad severa y sostenida por la Iglesia desde hace 90 años.

El complejo se extiende sobre unas 50 hectáreas y reúne 15 hogares, una escuela especial, lavandería, campo de deportes, huerta, radio, cementerio y santuario.

Seguí leyendo Tendencias El video del repaso de su carrera y la historia de "Brindis", la canción que eligió para despedirse

La posibilidad de que León XIV visite este espacio fue analizada durante un encuentro entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

La eventual presencia del Pontífice en Claypole sumaría al itinerario una fuerte dimensión pastoral, vinculada con el acompañamiento de las personas con discapacidad y con una obra que durante décadas convirtió el servicio y la asistencia en una expresión concreta de la misión de la Iglesia.

Otro de los puntos que forma parte de la agenda en estudio es el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. LA NACION

Luján, corazón mariano de la visita La provincia de Buenos Aires tendrá otro momento particularmente significativo el 11 de noviembre, último día de la visita, cuando León XIV llegaría a la Basílica de Nuestra Señora de Luján para celebrar una misa.

La presencia del Papa en el principal santuario mariano de la Argentina constituye uno de los momentos de mayor significado espiritual del recorrido. Allí se espera la presencia de numerosos peregrinos que llegarán para participar de la celebración y acompañar al Pontífice en oración ante la patrona de la Argentina.

Los preparativos ya comenzaron a nivel institucional. La jefa de asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, recibió al arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, junto al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, y el intendente de Luján, Leonardo Boto.

“Luján se prepara para recibir al papa León XIV. Comenzamos a coordinar la visita apostólica y todo lo necesario para acompañar este acontecimiento tan importante”, señaló Álvarez Rodríguez en sus redes sociales.

La celebración en Luján se perfila así como uno de los momentos litúrgicos más relevantes de la visita, tanto por el significado del santuario como por la profunda tradición de peregrinación que lo rodea.

Córdoba prepara una celebración para cientos de miles El itinerario también contempla una escala en Córdoba, donde la misión de avanzada del Vaticano recorrió el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

En ese lugar se analiza realizar una misa en un sector próximo a la pista central de la unidad militar. El predio posee una superficie total de 220 hectáreas y, de acuerdo con estimaciones de fuentes locales consultadas por LA NACION, el espacio elegido podría recibir alrededor de 600.000 personas.

El escenario cordobés, además, tiene un antecedente de enorme valor simbólico para la Iglesia argentina: allí celebró una misa el papa Juan Pablo II durante su visita al país en abril de 1987.

De la recorrida participaron Salas Castañeda; el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach; el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi; el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, y representantes de los gobiernos nacional y cordobés.

Amplio operativo de seguridad Mientras se definen las celebraciones y los espacios donde estará el Pontífice, avanzan los preparativos vinculados con la seguridad y los traslados.

Representantes de la Guardia Suiza y de la gendarmería italiana trabajan junto con autoridades nacionales, porteñas, bonaerenses y cordobesas para diagramar el operativo que acompañará los movimientos del Papa durante su estadía.

La coordinación involucra además a la Nunciatura Apostólica y a la Casa Rosada. En ese marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió al titular del Episcopado argentino, monseñor Marcelo Colombo, para conversar sobre la organización del viaje.

El encuentro se produjo pocos días después de que Colombo fuera recibido por León XIV en el Vaticano.