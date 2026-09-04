Milei endurece la ofensiva por Malvinas: sanciones a petroleras y una base naval en Tierra del Fuego

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El Presidente anunció medidas para fortalecer el reclamo sobre las Islas Malvinas. Anticipó sanciones compañías que exploten recursos sin autorización argentina yconfirmó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

El presidente Javier Milei anunció este jueves por la noche una batería de medidas destinadas a fortalecer el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y aumentar la presión sobre las empresas que participan de la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

En un mensaje transmitido por cadena nacional y acompañado por su Gabinete, el mandatario confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley que buscará ampliar y endurecer las sanciones contra las compañías que desarrollen actividades en las islas sin autorización de la Argentina.

La decisión apunta especialmente al avance de proyectos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur y, en particular, al denominado Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.

“Las Malvinas son argentinas”, enfatizó Milei durante su mensaje, en el que reivindicó el reclamo histórico de soberanía y planteó que la Argentina desplegará todas las herramientas disponibles para impedir que actores estatales y privados avancen unilateralmente sobre los recursos naturales de la zona en disputa.

Sanciones más duras Uno de los anuncios centrales fue el endurecimiento del régimen de sanciones para las empresas que participen de actividades económicas no autorizadas por la Argentina en las Islas Malvinas.

La estrategia buscará ampliar el alcance de las medidas actualmente vigentes y no limitar las consecuencias únicamente a las compañías que realizan directamente la explotación. El objetivo es que también puedan ser alcanzados otros actores que intervengan en esos desarrollos, como proveedores, contratistas, financistas, aseguradoras e intermediarios.

Milei anticipó que las empresas involucradas no podrán desarrollar actividades en territorio argentino y podrán enfrentar acciones judiciales.

El Presidente reveló además que la Cancillería argentina ya envió cerca de 180 notas de desaliento dirigidas a empresas y a más de 29 países involucrados de alguna manera en distintos proyectos desarrollados en las islas.

La posición oficial es que cualquier actividad de exploración o explotación de hidrocarburos realizada sin autorización argentina constituye una violación de la soberanía nacional.

En ese sentido, el Gobierno considera que el desarrollo del proyecto Sea Lion contradice además la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe pendiente la disputa de soberanía.

Una base naval en Tierra del Fuego El otro anuncio de fuerte contenido estratégico fue la decisión de avanzar en la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, para lo cual el Gobierno dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y en el extremo austral del país.

El Gobierno viene trabajando en una nueva concepción de la política de defensa que otorga especial relevancia al Atlántico Sur, la Antártida, las rutas marítimas y la posición estratégica de Tierra del Fuego.

En ese escenario, Milei aseguró que el Estado utilizará herramientas “diplomáticas, económicas, judiciales y legales” para desalentar a quienes participen de actividades que la Argentina considere violatorias de su soberanía.

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“No tienen derecho a la autodeterminación” Otro de los pasajes políticamente más fuertes del discurso estuvo referido a los habitantes de las islas.

Milei rechazó que pueda aplicarse al caso Malvinas el principio de autodeterminación de los pueblos y sostuvo que los isleños “no tienen derecho a la autodeterminación”.

La afirmación se inscribe en la posición histórica de la Argentina ante las Naciones Unidas: el conflicto de Malvinas constituye una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y no un proceso de descolonización en el que resulte aplicable la autodeterminación de una población establecida por la potencia ocupante.

De esta manera, el Presidente buscó despejar cualquier interpretación respecto de un eventual cambio de la posición argentina y reafirmó que la discusión sobre la soberanía debe producirse entre Buenos Aires y Londres.

Un escenario internacional diferente La cadena nacional se produjo además en un momento particularmente sensible de la relación internacional alrededor de Malvinas.

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó declaraciones que generaron fuertes repercusiones al evitar garantizar un respaldo automático al Reino Unido y admitir públicamente la posibilidad de revisar la posición estadounidense frente al conflicto.

Las expresiones adquirieron especial importancia porque Estados Unidos ha sido históricamente uno de los principales aliados estratégicos de Gran Bretaña.

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Desde el Gobierno argentino señalaron, sin embargo, que las medidas anunciadas por Milei no surgieron a partir de esas declaraciones, sino que forman parte de una estrategia que la Cancillería y otras áreas del Ejecutivo venían desarrollando desde meses atrás.

La explotación petrolera alrededor de las islas constituye actualmente uno de los puntos de mayor tensión.

El proyecto Sea Lion prevé el desarrollo de yacimientos ubicados en la Cuenca Malvinas Norte y es considerado ilegítimo por la Argentina al no contar con autorización del Gobierno nacional.

Frente a ese escenario, Milei decidió elevar el tono del reclamo y combinar la histórica estrategia diplomática argentina con instrumentos económicos, judiciales, legislativos y de defensa.

La cadena nacional dejó así una definición central: el Gobierno pretende convertir la disputa por la explotación de los recursos del Atlántico Sur en uno de los principales frentes de su política sobre Malvinas y aumentar el costo para las compañías internacionales que decidan participar de proyectos autorizados por las autoridades británicas de las islas.