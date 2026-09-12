Buscan a Rodrigo Nicolai en Pergamino y difunden su foto para conocer su paradero
La DDI Pergamino inició un protocolo de búsqueda de Rodrigo Nicolai, de 26 años, quien se ausentó de su domicilio el 4 de septiembre y permanece sin contacto con su familia.
La DDI Pergamino inició un protocolo de búsqueda para localizar a Rodrigo Nicolai, de 26 años, quien se ausentó de su domicilio el domingo 4 de septiembre por la tarde y desde entonces permanece sin contacto con sus allegados. La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 3 de Pergamino.
Búsqueda de paradero
La denuncia fue realizada por Noelia Soledad Pezoa, de 46 años, quien manifestó ante las autoridades que Nicolai, su ex yerno, reside en el mismo domicilio y se ausentó durante la tarde del 4 de septiembre sin regresar hasta el momento de la presentación.
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A partir de la denuncia, la DDI Pergamino puso en marcha el protocolo de búsqueda correspondiente y comenzó a reunir información que permita establecer dónde se encuentra el joven y reconstruir sus últimos movimientos.
Última información sobre Nicolai
De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, Rodrigo Nicolai habría sido visto el jueves 10 de septiembre alrededor de las 11:00, cuando circulaba en una motocicleta por la vía pública.
Este dato constituye, hasta el momento, una de las referencias más recientes obtenidas por los investigadores, quienes continúan realizando distintas averiguaciones para determinar su paradero y establecer hacia dónde se dirigió.
Cómo es Rodrigo Nicolai
Según la descripción aportada en la denuncia, Rodrigo Nicolai tiene 26 años, es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,80 metros y tiene tez blanca. Además, posee varios tatuajes en distintas partes del cuerpo.
Otro de los datos aportados a los investigadores es que actualmente no tendría teléfono celular, circunstancia que dificulta el contacto directo y la posibilidad de establecer su ubicación mediante ese medio.
La denuncia también refiere antecedentes vinculados con consumos problemáticos, información que fue incorporada al expediente y que forma parte de las circunstancias consideradas en el marco de la búsqueda.
Interviene la Fiscalía 3
La investigación por la averiguación de paradero se encuentra bajo intervención de la UFI y J N° 3 de Pergamino, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, mientras que las tareas operativas están siendo desarrolladas por efectivos de la DDI Pergamino.
Las autoridades continúan con las averiguaciones para obtener información que permita localizar a Rodrigo Nicolai y establecer las circunstancias de su ausencia.
Desde la fuerza solicitaron prestar atención a la fotografía difundida y a las características físicas aportadas en la denuncia. Cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero debe ser comunicada a las autoridades policiales o judiciales.