La Patagonia, en la mira del mundo: por qué el sur argentino podría convertirse en un polo global de centros de datos

> La Patagonia, en la mira del mundo: por qué el sur argentino podría convertirse en un polo global de centros de datos

Tendencias

Frío, energía renovable, gas de Vaca Muerta y territorio: las claves del interés de gigantes como OpenAI, con proyectos de hasta US$25.000 millones.

La Patagonia argentina despertó el interés de inversores y empresas tecnológicas de todo el mundo que buscan dónde instalar megacentros de datos para inteligencia artificial. Las bajas temperaturas, la disponibilidad de energía renovable, el gas de Vaca Muerta y las vastas extensiones despobladas convierten al sur del país en una alternativa cada vez más atractiva.

La expansión mundial de la inteligencia artificial desató una carrera por construir instalaciones capaces de procesar volúmenes enormes de información, y los gigantes tecnológicos —los llamados hiperescaladores— chocan en Estados Unidos y Europa con campañas en contra por el consumo de energía y agua y el impacto sobre las redes eléctricas. En la Argentina, en cambio, los proyectos avanzan casi sin resistencia pública: según un reporte de la agencia Reuters, el país carece de una reacción adversa al estilo estadounidense, y algunas provincias directamente los consideran una fuente de desarrollo.

Stargate Argentina: el proyecto de OpenAI que puso al país en el mapa El anuncio de mayor repercusión fue el acuerdo entre OpenAI —la empresa creadora de ChatGPT— y Sur Energy para desarrollar un megacentro de datos destinado a inteligencia artificial. El proyecto, conocido como Stargate Argentina, contempla una capacidad de hasta 500 megavatios y una inversión potencial de hasta 25.000 millones de dólares cuando alcance su escala completa.

Sin embargo, todavía no hay una ubicación definitiva anunciada: entre las zonas analizadas aparecen distintas alternativas de la Patagonia, en particular la provincia de Neuquén, y el proyecto sigue sujeto a definiciones sobre el terreno, el financiamiento y la infraestructura. La cifra es extraordinaria, pero no se trata aún de una obra en marcha ni de una inversión ejecutada.

Neuquén y Chubut, los focos del interés La lista de interesados es amplia. Pampa Energía analiza construir un centro de datos junto a su central térmica de Loma de la Lata, en Neuquén, con una capacidad que podría llegar a 500 MW; la empresa evalúa arrancar con una instalación de entre 20 y 40 MW, y la infraestructura eléctrica para la escala completa demandaría una inversión cercana a los 900 millones de dólares.

Según el relevamiento de Reuters, la estadounidense FlexDomes, especializada en centros de datos ecológicos, busca inversores para un proyecto en Neuquén cuya primera fase, con una carga de 120 MW, costaría 1.400 millones de dólares y utilizaría energía de Vaca Muerta. En Chubut, en tanto, la polaca Green Capital anunció en julio un centro de datos que en su primera etapa alcanzaría los 300 MW con un costo de 3.000 millones de dólares, aunque podría escalar hasta los 3.000 MW; la firma ya alquila un terreno de casi 1.300 kilómetros cuadrados al sur de Trelew para construir parques eólicos y solares. En la misma provincia se menciona además el proyecto Atlas GigaHub, otra iniciativa de infraestructura de gran escala para procesamiento de datos.

Por qué la Patagonia: frío, gas y territorio Los centros de datos necesitan cantidades enormes de electricidad para mantener funcionando miles de servidores de manera permanente, y la refrigeración es uno de sus principales costos operativos. Ahí radica la ventaja patagónica: las bajas temperaturas reducen las necesidades de enfriamiento, mientras que la cercanía con Vaca Muerta —una de las principales reservas de shale gas del mundo— permite generar electricidad cerca de las instalaciones, con capacidad para abastecer centros de entre 300 y 500 megavatios. A eso se suman el potencial eólico y solar de la región y la enorme disponibilidad de tierras.

El Gobierno nacional busca capitalizar el fenómeno. El presidente Javier Milei recibió esta semana en la Casa Rosada a autoridades de Tesla y de DayOne Data, en línea con la estrategia oficial de atraer capitales tecnológicos, y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece beneficios fiscales y estabilidad regulatoria para proyectos de gran escala, una condición que el sector mira con atención dado que estas inversiones multimillonarias exigen garantías de largo plazo.

Los desafíos: electricidad, fibra óptica y financiamiento El camino, de todos modos, recién comienza. La disponibilidad de energía es una ventaja, pero no alcanza por sí sola: se necesitan nuevas líneas eléctricas, terrenos adecuados, agua e infraestructura capaz de sostener instalaciones que consumen cientos de megavatios. La conectividad es otro punto crítico, porque los centros de datos requieren conexiones de fibra óptica de gran capacidad para intercambiar información con el resto del mundo, y por eso se analizan nuevas instalaciones para mejorar el enlace de la Patagonia con las redes internacionales.