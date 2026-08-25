Salto: Inteligencia artificial para emprendedores, ofrecen una capacitación gratuita

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La propuesta se realizará este viernes 28 de agosto en el Centro Universitario Municipal y estará orientada a emprendedores.

El Municipio de Salto anunció una capacitación gratuita sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a emprendimientos. La jornada será este viernes 28 de agosto, desde las 14, en el Centro Universitario Municipal, y estará destinada a quienes quieran incorporar estas tecnologías a sus proyectos.

Capacitación sobre inteligencia artificial para emprendimientos La propuesta es organizada en conjunto por la comuna y la Fundación Banco Credicoop, con el objetivo de acercar herramientas de inteligencia artificial que puedan ser utilizadas de manera práctica en distintos emprendimientos.

La capacitación no requiere conocimientos previos y apunta a que los participantes puedan utilizar la tecnología para optimizar tareas, organizar proyectos y mejorar diferentes aspectos vinculados con la comunicación y las ventas.

Qué herramientas de IA podrán aprender los emprendedores Durante el encuentro se abordarán diferentes aplicaciones vinculadas con el desarrollo y la gestión de emprendimientos. Entre los contenidos previstos se encuentra la elaboración de mejores consignas o prompts, una herramienta clave para obtener resultados más precisos al utilizar sistemas de inteligencia artificial.

También se trabajará sobre análisis de mercado y competencia, diagnóstico FODA, definición de objetivos, estrategias y planes de acción. La capacitación buscará mostrar cómo estas herramientas pueden incorporarse a distintas etapas de un proyecto.

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Generación de contenidos, imágenes y publicidad con IA Otro de los ejes estará relacionado con la generación de ideas, textos y anuncios para redes sociales. Además, se presentarán herramientas para crear imágenes, flyers y videos, así como recursos destinados a mejorar y ambientar fotografías de productos.

Desde la organización señalaron que la intención es incorporar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para ahorrar tiempo, ordenar ideas y fortalecer la comunicación y las ventas, y no como un reemplazo de las tareas que realizan los emprendedores.