> Ramallo busca atraer más visitantes con una propuesta para el turismo sindical

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El municipio recibió a 49 representantes gremiales para mostrar la oferta turística local y generar nuevos circuitos para sus afiliados.

Ramallo recibió durante el viernes 22 y sábado 23 de agosto a 49 representantes de entidades gremiales de distintos puntos del país, en un Fam Tour impulsado por el municipio para promocionar el destino dentro del turismo social y sindical y generar nuevos vínculos comerciales con prestadores locales.

Ramallo mostró su oferta turística a representantes gremiales La iniciativa contó con representantes de 42 entidades que integran la Rueda Turística Sindical, organización que reúne a 107 entidades gremiales y alcanza a cerca de 950.000 trabajadores en todo el país.

El objetivo fue que los participantes conocieran de primera mano las alternativas que ofrece Ramallo en materia de alojamiento, gastronomía, recreación y excursiones. La intención es que esas propuestas puedan incorporarse posteriormente a los paquetes y opciones turísticas destinados a los afiliados de los distintos sindicatos.

Durante las dos jornadas, los visitantes se alojaron en hoteles y complejos de cabañas y recorrieron diferentes establecimientos gastronómicos. También participaron de experiencias vinculadas con los principales atractivos naturales y turísticos del distrito.

Excursiones, gastronomía y experiencias en Ramallo El recorrido incluyó distintos puntos de la Costanera y el Mirador de Ramallo, además de paseos en lancha por el río Paraná. La agenda también contempló una excursión a Tambo Belén y degustaciones de productos elaborados por emprendedores locales.

La propuesta permitió además generar un contacto directo entre los representantes gremiales y los prestadores turísticos de Ramallo. Restaurantes, hoteles, complejos de cabañas, productores y otros emprendimientos tuvieron la posibilidad de presentar sus servicios y explicar las alternativas disponibles para recibir grupos y contingentes.

De esta manera, el Fam Tour funcionó no solamente como una acción de promoción turística, sino también como una instancia para fortalecer los vínculos comerciales entre el sector privado local y las organizaciones sindicales.

El turismo sindical, una oportunidad para Ramallo El encuentro finalizó con una mesa de trabajo en el Hotel Camberland, donde los participantes compartieron sus impresiones sobre la experiencia. Entre los aspectos destacados aparecieron la relación entre calidad y precio, la cercanía con Buenos Aires y Rosario, la tranquilidad y seguridad del destino y la atención personalizada de los prestadores.

También se valoró la infraestructura disponible para recibir contingentes y las diferentes opciones recreativas que ofrece el distrito. A partir de la evaluación positiva, se acordó continuar con una agenda conjunta para facilitar la llegada de nuevos visitantes.

Los prestadores locales seguirán acercando promociones, tarifas y propuestas específicas para el turismo sindical. En paralelo, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Ramallo y la Cámara de Turismo compartirán información sobre los principales eventos y actividades del calendario local.

La estrategia apunta a ampliar los mercados turísticos de Ramallo, incrementar el movimiento durante todo el año y acercar la oferta local a organizaciones que reúnen a miles de potenciales visitantes.