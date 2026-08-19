Fatal siniestro en San Pedro: murió una persona tras el despiste e incendio de una EcoSport

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Una camioneta se despistó y se incendió durante la madrugada en el kilómetro 7,5. Hallaron un cuerpo en su interior.

Una persona murió durante la madrugada de este miércoles luego de que una Ford EcoSport se despistara y se incendiara por completo sobre la Ruta 1001, a la altura del kilómetro 7,5, juridiccion de San Pedro. Bomberos Voluntarios encontraron un cuerpo sin vida dentro del habitáculo tras controlar las llamas. La Justicia investiga las circunstancias del fatal episodio.

Despiste e incendio durante la madrugada El siniestro ocurrió alrededor de las 3, cuando el cuartel central de Bomberos Voluntarios recibió un llamado de emergencia por un vehículo que se encontraba en llamas sobre la Ruta 1001, en el tramo ubicado entre el acceso a la sucursal de Maxiconsumo y el predio del Vivero Bolla, en jurisdicción de San Pedro.

Al llegar al lugar, los servidores públicos encontraron una Ford EcoSport que había sufrido un despiste y presentaba un incendio generalizado. El vehículo había quedado prácticamente dentro del predio del vivero, alejado de la banquina.

Los bomberos trabajaron para controlar y extinguir el fuego. Durante las tareas, los efectivos advirtieron que había una persona en el interior del habitáculo.

Encontraron un cuerpo dentro de la camioneta El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, Edgardo Epelde, confirmó que, una vez sofocadas las llamas, se constató la presencia de un cuerpo sin vida dentro del vehículo.

Tras controlar la situación, personal de la Estación de Policía Comunal preservó el lugar y dio intervención a la Justicia. Los bomberos también colaboraron posteriormente con la extracción de los restos del habitáculo.

La violencia del incendio provocó graves quemaduras en el cuerpo, por lo que en una primera instancia no fue posible establecer la identidad de la víctima ni determinar su sexo. Tampoco pudieron obtenerse inicialmente los datos correspondientes a la patente del vehículo.

Analizan cámaras para identificar a la víctima El secretario de Seguridad municipal, Juan Carlos Agüero, informó que Policía Científica realizó los peritajes correspondientes en la escena para intentar establecer cómo se produjo el despiste y avanzar con la identificación de la persona fallecida.

De acuerdo con las primeras observaciones, el vehículo habría circulado en dirección a Río Tala antes de abandonar la cinta asfáltica y terminar su recorrido dentro del predio del vivero.