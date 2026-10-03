Náutico San Pedro debutó con un contundente triunfo en el Regional de Hockey Sub 16
El equipo sampedrino venció 4 a 1 a Biguá de Mar del Plata y este viernes afrontará dos partidos clave por la fase de grupos.
El Sub 16 Damas del Club Náutico San Pedro tuvo un auspicioso debut en el Campeonato Regional de Clubes (CRC) Bonaerense de Hockey. El conjunto sampedrino se impuso 4 a 1 ante Biguá de Mar del Plata y quedó bien posicionado de cara a los próximos compromisos del certamen.
Náutico San Pedro ganó 4 a 1 ante Biguá de Mar del Plata
El equipo del Club Náutico San Pedro mostró un buen nivel en su presentación y consiguió una victoria contundente frente a Biguá de Mar del Plata. El resultado fue 4 a 1 y le permitió comenzar la competencia regional con tres puntos importantes.
Las mas leidas de Región
Arrecifes: Identificaron al joven de 29 años que murió en un accidente en moto en la ruta 51
Volvió el colectivo entre San Pedro, San Nicolás y Zárate: horarios y tarifas
San Antonio de Areco: Después de la tormenta, el río Areco quedó en su cauce pero reaparecieron las preguntas
Arrecifes: Preocupación por Lucas Pons en Nepal tras la avalancha que dejó muertos y desaparecidos
Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
Los goles del conjunto sampedrino fueron convertidos por Emilia Picornell, Delfina Pitzinger y Yazmín Muratone, quien se destacó al marcar dos tantos para completar la goleada.
El encuentro se disputó en las instalaciones del Complejo Marcos Arana, escenario de esta edición del Campeonato Regional de Clubes Bonaerense.
El Sub 16 de Náutico afronta dos partidos este viernes
La competencia tendrá continuidad este viernes con una jornada determinante para las aspiraciones de Náutico San Pedro en la etapa clasificatoria.
El conjunto Sub 16 Damas disputará por la mañana su segundo partido de la zona frente a Puerto Belgrano "B", en busca de sumar nuevamente para consolidarse en la tabla de posiciones.
La actividad continuará a las 18:00, cuando el equipo sampedrino se enfrente con Club de Remo de Azul "B", en el encuentro que marcará el cierre de su participación en la fase de grupos.
Cómo se definirán los cruces del Regional de Clubes
Los resultados de los partidos de este viernes serán determinantes para establecer la posición final de Náutico San Pedro dentro de su zona. A partir de esa ubicación se definirán los cruces correspondientes a la siguiente instancia del campeonato.
Los partidos decisivos se jugarán durante la jornada del sábado, por lo que el equipo sampedrino buscará completar la fase clasificatoria con nuevos resultados positivos y avanzar en la competencia.
El torneo reúne a equipos de distintas instituciones de la región y tiene como sede el Complejo Marcos Arana, donde Náutico San Pedro comenzó su recorrido con una victoria que le permite afrontar con expectativas la continuidad del certamen.