San Pedro tendrá una amplia agenda de actividades por el fin de semana largo de la Soberanía

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La programación se desarrollará del jueves 19 al lunes 23 de noviembre e incluirá actos oficiales, festivales tradicionalistas, espectáculos, teatro, danza, ferias y visitas guiadas.

San Pedro se prepara para vivir un fin de semana largo con numerosas propuestas culturales, turísticas y recreativas en el marco del Día de la Soberanía Nacional. La agenda, organizada por el Municipio junto a instituciones locales, tendrá actividades en la ciudad y distintas localidades del partido, con epicentro en la conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado.

Vuelta de Obligado será el escenario central de los actos por la Soberanía Las actividades centrales se desarrollarán el viernes 20 de noviembre en la localidad de Vuelta de Obligado, escenario de la histórica batalla ocurrida en 1845. La jornada comenzará a las 11 con una recorrida por el sitio histórico a cargo del historiador Juan Rattenbach y el arqueólogo Mariano Ramos.

A las 13 tendrá lugar un encuentro de organizaciones sindicales y sociales, mientras que a las 15 se realizará una transmisión especial de Radio Soberana de Rosario. El acto oficial conmemorativo está previsto para las 17.30 en el Monumento a la Batalla de Vuelta de Obligado.

La localidad también recibirá el sábado el Festival de la Soberanía, que incluirá una representación de Gabriela Bahía sobre la historia de Petrona Simonini. Además, durante el sábado y domingo se llevará adelante el tercer Encuentro Soberano de Rastrojeros, con exhibiciones de vehículos y actividades de camaradería.

El Fortín San Pedro y el Encuentro Norteño tendrán música y tradición Uno de los acontecimientos destacados será el 65.º aniversario del Fortín San Pedro, que presentará una programación tradicionalista desde el jueves 19. La apertura será a las 21 con un campeonato de truco.

El viernes habrá actividades de campo, monta de novillos, pialada y una peña nocturna con la actuación de Roze. El sábado se disputará el campeonato por la Rastra del Fortín y, desde las 18, se realizará el desfile criollo por las calles de la ciudad, con un acto previsto en la esquina de Mitre y 3 de Febrero.

El domingo será el turno de las jineteadas clasificatorias para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, además de una monta especial.

Por otra parte, el Paseo Público será sede de la 19.ª edición del Encuentro Norteño, que se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes 23. La propuesta incluirá una feria de artesanos y emprendedores y espectáculos de folklore, tango, chamamé y rock, con artistas locales y de otras provincias.

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El domingo se presentarán distintos ballets y habrá una ronda folklórica participativa. El lunes, en tanto, la jornada de cierre estará dedicada al ritmo comercialero, con clases abiertas y el espectáculo de El Gordo Luis.

Teatro, danza y visitas guiadas completan la agenda del fin de semana largo La programación artística tendrá una presencia importante en distintos espacios culturales de San Pedro. El Teatro Municipal Siripo ofrecerá cine retro el jueves; el viernes, a las 21.30, presentará la obra "Divas pero falladas"; y el sábado, en el mismo horario, llegará Gabriel Cartañá con su espectáculo "¿Por qué somos así?". El domingo habrá dos propuestas: "La Bruta" y "Espera", desde las 21.

También habrá funciones en otros escenarios. Cuarta Pared ofrecerá el viernes una edición gratuita de "Noches de Impro", con reserva previa. El sábado se presentarán "La hija de su madre", a las 21, en el Teatro Wojtyla, y "Frida, pies para qué los quiero, si tengo alas", a las 21.30, en el Teatro Atticus.

Entre las actividades en las localidades se destaca la séptima Muestra ArteSomos, prevista para el sábado desde las 17 en la Estación del Ferrocarril de Santa Lucía.

El domingo a las 10 habrá visitas guiadas gratuitas con salida desde la Casona de Turismo. Para participar será necesario inscribirse previamente al teléfono 3329-644042. Ese mismo día, a las 20, el Ballet Folklórico San Pedro presentará "El lenguaje del alma" en el Centro de Comercio, en homenaje a los 50 años con la danza de Ricardo Carrera.

Finalmente, el lunes desde las 16 se realizará el encuentro gratuito "Santa Lucía es Danza 2026", en avenida O'Farrell y Doctor Doyle, mientras que a las 19 tendrá lugar una experiencia de cerámica Raku en Pez Dorado.