San Pedro: el Municipio realizó trabajos de reparación y mantenimiento en el Hospital
Las intervenciones permitieron recuperar equipos de agua caliente y lavandería. Además, se alquiló un grupo electrógeno para garantizar el suministro eléctrico de respaldo.
La Municipalidad de San Pedro llevó adelante una serie de trabajos de reparación y mantenimiento en el Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa”, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de servicios esenciales para la atención sanitaria. Las tareas incluyeron la puesta en condiciones de equipos de agua caliente, calderas y maquinaria del sector de lavandería.
Repararon los sistemas de agua caliente del Hospital
De acuerdo con la información oficial, los trabajos permitieron recuperar los dos termos que abastecen de agua caliente a todo el edificio. También quedaron nuevamente operativas las calderas destinadas a la provisión de agua caliente y vapor.
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Estas instalaciones cumplen un rol fundamental en el funcionamiento cotidiano del establecimiento, ya que permiten garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las distintas actividades hospitalarias.
Mantenimiento de la lavandería y reparación del grupo electrógeno
Otra de las intervenciones se concretó en el sector de lavandería, donde se realizó la reparación integral del lavarropas industrial. Se trata de un equipo indispensable para el lavado y acondicionamiento diario de la ropa de cama y de los textiles utilizados en el área de quirófano.
Por otra parte, continúa la reparación del radiador del grupo electrógeno propio del Hospital. Según lo informado, los trabajos demandarán aproximadamente cinco días.
Alquilaron un generador para garantizar el respaldo eléctrico
Ante la necesidad de mantener operativo el sistema de emergencia mientras se completa la reparación, el Municipio resolvió alquilar un grupo electrógeno de reemplazo.
De esta manera, el Hospital contará con una alternativa para garantizar el suministro eléctrico ante eventuales cortes de luz, mientras se trabaja en la recuperación de su propio equipo.
Desde la Municipalidad destacaron que estas intervenciones son importantes para sostener la operatividad diaria del sistema de salud pública local, en un contexto marcado por el incremento sostenido de la demanda de atención por parte de los vecinos de San Pedro.