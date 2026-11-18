> Ramallo: Denuncian malos tratos en la guardia del Hospital Gomendio y reclaman respuestas a Poletti

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Una familia de Ramallo denunció malos tratos durante la atención de una mujer en el Hospital Gomendio y pidió la intervención del intendente Mauro Poletti.

Una familia de Ramallo hizo pública una denuncia por presuntos malos tratos en la guardia del Hospital José María Gomendio, luego de acudir al centro de salud por un problema que había presentado una mujer en el cuello. Según el relato, recibieron respuestas inapropiadas y hasta amenazas de llamar a la Policía. Ahora reclaman explicaciones e intervención municipal.

La preocupación por la salud de una paciente De acuerdo con el testimonio difundido por un familiar, la situación comenzó cuando advirtieron que la mujer había desarrollado repentinamente un bulto en el cuello. La preocupación estaba vinculada también con sus antecedentes médicos: meses atrás, durante un estudio, le habían detectado un problema en una de las arterias principales.

Además, la paciente tiene diabetes y antecedentes vasculares, por lo que sus familiares consideraron necesario trasladarla a la guardia del hospital para que fuera evaluada por profesionales.

Sin embargo, según la denuncia, la atención recibida estuvo lejos de lo que esperaban. La familia aseguró que, cuando la mujer intentó explicar sus antecedentes y pidió que la revisaran, una trabajadora habría respondido que no sabía qué significaba tener una arteria tapada y que, si la propia paciente no sabía lo que tenía, ella tampoco.

La denuncia por malos tratos y amenazas de llamar a la Policía El episodio habría sumado otro momento de tensión con la intervención de un hombre identificado por la familia como el señor Toloza. Según el relato, en lugar de buscar una solución al conflicto, habría mantenido malos modos y amenazado con llamar a la Policía para que los familiares se retiraran del establecimiento.

“Nadie va a una guardia a molestar, uno va porque necesita atención médica, porque tiene miedo y porque está preocupado por la salud de un ser querido”, expresó uno de los familiares al hacer público el reclamo.

La familia cuestionó especialmente la manera en que fueron tratados en un servicio destinado a atender situaciones de urgencia y sostuvo que el respeto y la empatía deben ser parte fundamental de la atención sanitaria.

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El pedido de intervención al intendente Mauro Poletti Más allá de lo ocurrido durante esa consulta, los familiares reclamaron que el intendente Mauro Poletti intervenga para conocer las circunstancias del episodio, revisar los procedimientos de atención y determinar si existieron responsabilidades por parte del personal involucrado.

También expresaron su preocupación por la calidad del servicio sanitario que reciben los vecinos de Ramallo y cuestionaron que, en determinadas circunstancias, deban trasladarse a San Nicolás u otras localidades para encontrar una atención que consideren adecuada.

“No pedimos privilegios, pedimos respeto, empatía y atención médica como corresponde”, remarcaron.

Hasta el momento, la denuncia se conoce a partir del testimonio difundido por la familia. No trascendió una respuesta oficial del Hospital José María Gomendio ni de la Municipalidad de Ramallo sobre lo sucedido.