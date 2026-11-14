Baradero: encontraron a un hombre muerto en un descampado y hay dos detenidos por homicidio

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La víctima tenía 52 años y fue hallada sin vida en un terreno baldío. La autopsia confirmó que sufrió un traumatismo de cráneo y la Justicia detuvo a dos hombres.

Un hombre de 52 años fue encontrado muerto en un descampado de la ciudad de Baradero y la investigación derivó en la detención de dos sospechosos, de 24 y 37 años. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado y, tras los resultados de la autopsia, la causa fue recaratulada como homicidio.

El hallazgo del cuerpo y la investigación en Baradero El cuerpo fue encontrado en un terreno ubicado sobre calle José María Paz, entre Obligado y Carranza, luego de que un llamado al 911 alertara a las autoridades sobre la presencia de una persona aparentemente fallecida.

Cuando llegaron al lugar, los efectivos policiales constataron que el hombre no presentaba signos vitales. En una primera inspección observaron una lesión cortante en el rostro, aunque no detectaron otras heridas externas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 9 de Baradero, que comenzó a trabajar para reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar a las personas que podrían haber participado de una agresión.

Las cámaras de seguridad reconstruyeron la agresión El análisis de las cámaras de seguridad y las declaraciones de vecinos permitieron establecer parte de la secuencia previa al fallecimiento.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, alrededor de las 00:30 el hombre había sido visto ofreciendo una caña de pescar en la zona. También señalaron que caminaba con dificultades y que se había caído en reiteradas oportunidades.

Cerca de la 1, la víctima se encontraba acompañada por un joven de 24 años. Ambos se dirigieron hacia el sector de Sánchez de Loria y Emilio Genoud, donde, según la reconstrucción realizada por los investigadores, fueron agredidos por dos hombres y una mujer.

Durante ese episodio, el hombre de 52 años quedó tendido sobre la calle y recibió asistencia de una vecina. Posteriormente consiguió levantarse y continuó caminando en dirección a José María Paz.

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Una de las cámaras de seguridad registró su ingreso al descampado a las 1:54. Ese fue el último registro conocido antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida.

La autopsia, realizada en la Morgue Judicial de San Pedro, confirmó que presentaba un traumatismo de cráneo, un hematoma subdural y lesiones en la región del bulbo raquídeo. Los especialistas indicaron que las heridas podrían haber sido provocadas por un golpe con un elemento contundente.

A partir de esos resultados, la Fiscalía dispuso modificar la calificación legal de la causa a homicidio.

Dos hombres detenidos por el homicidio en Baradero Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado de Garantías N.º 3 de San Nicolás autorizó un allanamiento y las detenciones de dos hombres, de 24 y 37 años.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de Emilio Genoud y Sánchez de Loria. Del operativo participaron efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Baradero, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de San Pedro y personal de la Policía local.

Los dos sospechosos fueron notificados de la imputación por homicidio, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, y trasladados a sede judicial. Ambos permanecen bajo custodia mientras se define su lugar de alojamiento.