Clínica La Pequeña Familia realizó las Jornadas de Calidad y Seguridad del Paciente

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Las jornadas tuvieron como objetivo promover una cultura de seguridad en las instituciones de salud, a través de la reflexión sobre prácticas asistenciales, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los procesos de atención. La actividad convocó a más de 300 inscriptos.

El viernes, la Clínica La Pequeña Familia llevó adelante las 2º Jornadas de Calidad y Seguridad del Paciente, en el auditorio de la UNNOBA.

Organizadas por el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente de Clínica La Pequeña Familia, las jornadas tuvieron como objetivo promover una cultura de seguridad en las instituciones de salud, a través de la reflexión sobre prácticas asistenciales, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los procesos de atención.

La actividad, con inscripción libre y gratuita, convocó a más de 300 inscriptos, profesionales de la salud de Junín y la región, en un espacio destinado a la capacitación, la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias sobre los principales desafíos vinculados con la seguridad del paciente y la mejora continua de la atención sanitaria

Una agenda centrada en la seguridad del paciente El programa reunió a especialistas con amplia trayectoria en instituciones de salud de referencia, quienes abordaron temáticas fundamentales para el trabajo cotidiano de los equipos de salud.

La jornada comenzó a las 10:00 con la disertación “Comunicación segura, atención segura. El valor de la comunicación efectiva en el cuidado de la salud”, a cargo de la licenciada Fernanda Suárez, jefa de Seguridad del Paciente de Swiss Medical Group y coordinadora del Servicio de Consultoría de Gestión de Riesgo y Seguridad del Paciente.

A continuación, la licenciada Mariana Seisdedos, jefa de Seguridad del Paciente del Hospital Universitario Austral y profesora adjunta de la Universidad Austral, presentó el tema “Abordaje de eventos adversos”, con foco en una cuestión central para las instituciones sanitarias: la identificación, el análisis y la gestión de situaciones que pueden comprometer la seguridad durante la atención.

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Fueron más de 300 los inscriptos a las jornadas. — LA PEQUEÑA FAMILIA Por la tarde, a partir de las 13:00 el programa continuó con la exposición “Gestión de medicación de alto riesgo y psicotrópicos”, a cargo del doctor Hernán Michelangelo, jefe del Departamento de Calidad del Hospital Italiano de Buenos Aires, quien abordó un área clave para la prevención de errores y el fortalecimiento de las prácticas seguras en el uso de medicamentos.

El cierre estuvo dedicado a los “Tópicos para disminuir el riesgo médico-legal”, con la participación de la licenciada Fernanda Suárez y la doctora Ángeles Bornic, gerente de Asuntos Jurídicos de Clínica La Pequeña Familia. La presentación permitió integrar las perspectivas de la gestión de riesgos y el abordaje jurídico, en relación con la prevención y la seguridad de los procesos asistenciales.

Compromiso con la calidad asistencial La Clínica cuenta con un Comité de Calidad y Seguridad del Paciente que trabaja desde 2009 en el desarrollo y fortalecimiento de prácticas orientadas a mejorar la atención. En este marco, la realización de estas jornadas representa una oportunidad para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y continuar impulsando una cultura de seguridad en el ámbito sanitario.

Al estar abiertas a profesionales de instituciones públicas y privadas, las jornadas trascienden el ámbito de la Clínica: los conocimientos y herramientas compartidos llegan a distintos centros asistenciales de la región y los impulsan a revisar y fortalecer sus propias prácticas. De este modo, contribuyen a elevar los estándares de calidad y seguridad en el sistema de salud local.