Tecnología de vanguardia para la salud cardiovascular en Pergamino y la región

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Pergamino

El Departamento de Medicina Cardiovascular incorporó un nuevo angiógrafo a la sala de hemodinamia. Esto sumado al equipo de cardiólogos para consulta clínica y estudios de imagen cardiológica en los Consultorios de Pergamino, convierten a la Pequeña Familia en una opción para Pergamino y la región

El Departamento de Medicina Cardiovascular de la Clínica La Pequeña Familia sumó un nuevo angiógrafo a su sala híbrida de hemodinamia. Sus prestaciones son más avanzadas que las del equipo anterior y posicionan a la institución a la vanguardia en Junín, Pergamino y la zona.

A esta incorporación se suma la reciente apertura de consultorios externos en Pergamino, donde la Clínica cuenta con dos cardiólogos que realizan consulta clínica y estudios de imagen cardiológica. Esto permite una verdadera integración entre el consultorio, diagnóstico por imágenes y el servicio de hemodinamia: el paciente puede iniciar su evaluación en Pergamino y, si requiere una intervención, acceder de manera coordinada a la sala híbrida de la Clínica.

¿Qué cambia para el paciente y para el equipo médico? El nuevo angiógrafo Philips Azurion 5 se instaló en una sala especialmente acondicionada. Es un equipo más ágil, seguro y preciso. Sus herramientas protegen al paciente y permiten al equipo médico ofrecer una atención de mayor calidad en cada procedimiento, tanto diagnóstico como terapéutico.

En la tarea diaria del equipo médico, estas son sus características más destacadas:

1. Pantalla Táctil: El control de todas y cada una de las aplicaciones relevantes para realizar las intervenciones cardíacas o vasculares se tiene en una sola pantalla táctil al lado de la mesa del paciente, esto nos permite tomar decisiones rápidas con toda la información disponible y sin romper la esterilidad.

2. Imagen: La calidad de las imágenes que ofrece Azurion 5 a través de su monitor FlexVision XL, por su alto nivel de nitidez y definición, contribuye a una mayor seguridad tanto para el paciente como para el médico tratante, especialmente en procedimientos complejos. También permite controlar y organizar múltiples fuentes de imágenes médicas (8) desde el mismo lado de la mesa de procedimientos. La distribución es personalizable e incluye un control integrado, que facilita la toma de decisiones rápidas en el momento de la intervención.

3. Carta de procedimientos: Esta herramienta brinda una seguridad aún mayor. Permite hacer un planeamiento del procedimiento a realizar y el equipo mismo va guiando etapa por etapa, minimizando así el riesgo de realizar adquisiciones innecesarias.

4. Terapia guiada por imágenes de alto rendimiento, con detector plano de 20 pulgadas: Se combinan aquí consistencia y eficiencia en una amplia gama de procedimientos cardíacos y vasculares, que le permite al hemodinamista enfocarse mucho más en la tarea concreta.

Todo esto beneficia directamente al paciente. Los procedimientos son más breves y seguros, porque el médico cuenta con imágenes de alta calidad durante toda la intervención, resuelve todo en el mismo espacio sin traslados y trabaja con menor dosis de radiación.

La sala también se pensó para que el paciente se sienta más cómodo. La Sala de Hemodinamia tiene iluminación RGB dinámica y, cuando el cuadro clínico lo permite, música elegida por el paciente, para que esté más tranquilo en un momento que suele generar tensión.

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Una jornada para conocer el circuito del paciente Para presentar el equipo, se llevó a cabo una jornada especial dirigida a cardiólogos clínicos de Pergamino y toda la región. El recorrido reprodujo el camino del paciente a través de cuatro estaciones. Las palabras iniciales estuvieron a cargo del Dr. Petraglia, director de la Clínica, quien participó de toda la visita junto a otros directivos de la institución.

Las cuatro estaciones fueron:

Guardia: las coordinadoras, Dra. Gimena Figgini y Dra. Estefanía Sobrepera, explicaron cómo funciona el servicio y cómo se atiende a quienes llegan con distintas sintomatologías, en especial las asociadas a lo cardiológico.

Unidad Coronaria: la Dra. Florencia Muñoz, cardióloga clínica del staff, habló de la internación y el monitoreo del paciente antes y después del procedimiento. La Unidad Coronaria funciona junto a la Terapia Intensiva y cuenta con personal de enfermería exclusivo del sector.

Sala de recuperación de hemodinamia: el Dr. Julián Mecherques comentó que la sala cuenta con enfermería exclusiva, dos camas y dos sillones, es el espacio donde el paciente se prepara antes de ingresar a la sala o se recupera al salir. Desde allí continúa hacia el alta, la Unidad Coronaria o piso, según el tipo de intervención.

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Sala híbrida: allí se encuentra el nuevo angiógrafo. El Dr. Mecherques presentó el equipo, sus prestaciones y las innovaciones de la sala. El Dr. Christian Gil, cirujano cardiovascular, explicó la importancia de la disponibilidad de un cirujano cardiovascular durante las intervenciones complejas y la dinámica de la sala híbrida: ante una emergencia, la sala puede transformarse en quirófano porque está adaptada infectológicamente para hacerlo. La Dra. Mariana Valentino, de Electrofisiología, comentó las ventajas del equipo en los procedimientos para determinar la causa de las arritmias y la amplia disponibilidad de material que permite abarcar una gran cantidad de procedimientos.

Para cerrar, el Dr. Julián Mecherques, médico cardiólogo hemodinamista y jefe del departamento, presentó dos casos clínicos recientes realizados en la sala. A través de ellos, mostró con nitidez las imágenes del corazón y las partes tratadas, y explicó cómo se aborda cada patología con el nuevo equipo. Esta demostración permitió a los presentes ver en concreto los beneficios del Azurion 5 en la práctica clínica diaria.

Una atención cardiovascular integral, cerca del paciente Con la apertura de los consultorios externos en Pergamino y la incorporación del nuevo angiógrafo en la sala híbrida, la Clínica La Pequeña Familia fortalece un modelo de atención cardiovascular integral. Los pacientes de Pergamino y la región pueden realizar su consulta clínica y sus estudios de imagen cardiológica en la ciudad, y acceder a procedimientos de alta complejidad en un circuito coordinado, con profesionales especializados en cada etapa.