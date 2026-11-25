Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: en la Argentina hubo unos 240 femicidios en lo que va del año

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La mayoría de las víctimas murió en su casa y a manos de su pareja o expareja. Más de 280 chicos quedaron sin madre.

Fuente: La Casa del Encuentro, MuMaLá, Observatorio Lucía Pérez, Ahora que sí nos ven, Corte Suprema de Justicia, ELA y OMS.

Fuente: La Casa del Encuentro, MuMaLá, Observatorio Lucía Pérez, Ahora que sí nos ven, Corte Suprema de Justicia, ELA y OMS. · 25 de noviembre de 2026 a las 04:13 p. m.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los registros de las organizaciones que siguen el tema muestran que en la Argentina hubo unos 240 femicidios entre enero y octubre de 2026. En la mayoría de los casos, el agresor era la pareja o expareja de la víctima.

Los números de este año Cuatro organizaciones llevan registros propios de los femicidios en el país, y sus cifras de enero a octubre son parecidas. El Observatorio Lucía Pérez contó 243, el Observatorio Ahora que sí nos ven 242, La Casa del Encuentro 240 y MuMaLá 239. Cada una usa su propia metodología.

Según MuMaLá, en lo que va del año una mujer fue asesinada cada 30 horas. Octubre fue uno de los meses con más casos: entre 36 y 48, según la organización que se tome.

A esas cifras se suman los intentos de femicidio. La Casa del Encuentro registró 465 en los diez primeros meses del año y MuMaLá, 728.

Quiénes son los agresores y dónde ocurren Los registros coinciden en que la mayoría de los femicidios los comete alguien cercano a la víctima. Según La Casa del Encuentro, en el 55 % de los casos de este año el agresor era la pareja o expareja. MuMaLá eleva esa proporción al 61 % si se suman los familiares.

El lugar también se repite: la casa de la víctima. Allí ocurrió el 66 % de los femicidios, según La Casa del Encuentro, y el 59 %, según MuMaLá.

Los chicos que quedan sin madre Cada femicidio deja otras víctimas. Según La Casa del Encuentro, en lo que va del año 282 hijos e hijas quedaron sin madre, y más de la mitad son menores de edad. MuMaLá registró 179 chicos y adolescentes en esa situación.

Desde 2018, la Ley Brisa establece una reparación económica mensual para los hijos menores de 21 años de las víctimas de femicidio. También les garantiza cobertura de salud.

Qué muestra el registro de la Justicia La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema lleva el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que se arma a partir de las causas judiciales. Según ese registro, en 2025 hubo 200 víctimas directas de femicidio: una cada 44 horas. Es la cifra más baja de la serie, que empieza en 2017. En 2024 habían sido 228.

Con las 19 víctimas de femicidios vinculados, el total de 2025 llegó a 219. En el 59 % de los casos, el agresor era la pareja o expareja, y casi cuatro de cada cinco crímenes ocurrieron dentro de una vivienda.

El registro también muestra que muchas víctimas habían pedido ayuda: 36 habían denunciado a su agresor, y en 15 casos la Justicia había dictado medidas de protección.

La provincia de Buenos Aires tuvo la mayor cantidad de casos, con 78. Las tasas más altas, en cambio, se registraron en Chaco, Misiones y Neuquén.

Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), advirtió que la baja de un año no alcanza para dar el problema por resuelto. Según explicó, en 2025 bajaron los femicidios consumados, pero aumentaron los intentos.

El contexto mundial Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicadas en noviembre de 2025, unas 840 millones de mujeres en el mundo sufrieron violencia de pareja o sexual en algún momento de su vida. En los doce meses anteriores a las encuestas, 316 millones la sufrieron de parte de su pareja.

La tendencia casi no cambia: en las últimas dos décadas, la violencia de pareja bajó apenas un 0,2 % por año.

Las secuelas Además de las muertes, la violencia deja consecuencias en quienes la sobreviven: lesiones físicas, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y depresión.

Los chicos que crecen expuestos a la violencia en el hogar tienen más probabilidades de sufrirla o ejercerla cuando son adultos.