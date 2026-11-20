El Niño y la salud: la OMS analizará el 25 de noviembre los riesgos que deja el fenómeno

> El Niño y la salud: la OMS analizará el 25 de noviembre los riesgos que deja el fenómeno

Salud

El organismo hará un seminario en línea sobre el impacto global y la respuesta. La OPS identificó siete grandes riesgos sanitarios para la región.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizará el miércoles 25 de noviembre un seminario web dedicado al impacto de El Niño sobre la salud, los riesgos emergentes y la respuesta sanitaria. Será el primero de una serie y llega pocas semanas después de que el organismo activara por primera vez su máximo nivel de emergencia ante el fenómeno.

El seminario El encuentro se titula «El Niño y la salud (I): impacto global, riesgos emergentes y respuesta» y forma parte de los seminarios de EPI-WIN, la red de información de la OMS sobre epidemias. Se hará en línea, de 13 a 14, hora de Europa central, es decir, de 9 a 10 en la Argentina.

La emergencia de grado 3 El 9 de septiembre, la OMS clasificó su respuesta a El Niño en el grado 3, el más alto de su escala de emergencias. El 2 de noviembre presentó su plan de preparación y respuesta, que regirá entre octubre de 2026 y septiembre de 2027 y requerirá inicialmente unos US$ 35 millones para los primeros seis meses.

Teresa Zakaria, jefa de la Unidad de Reducción de Riesgos de la OMS, resumió la preocupación del organismo: El Niño, afirmó, es una amenaza significativa para la salud pública, y no solo un fenómeno climático.

Los riesgos que identificó la OPS La Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un informe en la Revista Panamericana de Salud Pública y un primer reporte de situación regional, en los que identificó siete grandes riesgos para la salud pública asociados con este episodio. Según ese reporte, más de 5,2 millones de personas en la región ya están afectadas, expuestas o en situación de inseguridad alimentaria aguda.

Seguí leyendo Salud Día Universal del Niño: por qué se conmemora hoy y qué dicen los datos sobre la salud de la infancia

Entre los riesgos figuran las enfermedades que suelen aparecer después de las inundaciones, como la hepatitis A, las gastroenteritis y la leptospirosis. También preocupa el aumento de las enfermedades transmitidas por mosquitos: las altas temperaturas, la humedad y el agua acumulada favorecen la reproducción del Aedes aegypti, que transmite el dengue y la chikungunya.

La OMS advirtió, además, que los cambios en la temperatura y en las lluvias pueden extender enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y el zika a zonas donde antes circulaban menos, incluso áreas de mayor altura.

Qué se espera en la región La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que la combinación de El Niño con el calentamiento global puede generar lluvias por encima de lo habitual y un mayor riesgo de inundaciones en el norte de la Argentina, Uruguay y el sur de Brasil.