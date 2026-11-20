Día Universal del Niño: por qué se conmemora hoy y qué dicen los datos sobre la salud de la infancia

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Salud

Recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2024 murieron 4,9 millones de chicos menores de 5 años, en su mayoría por causas evitables.

Hoy se conmemora el Día Universal del Niño, en recuerdo del 20 de noviembre de 1989, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este año, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lleva adelante la campaña con el lema «Mi día. Mis derechos. Mi futuro».

Por qué el 20 de noviembre La fecha reúne dos hitos. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Treinta años después, el mismo día, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor en septiembre de 1990 y se convirtió en el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia.

A diferencia de la declaración, la convención es un tratado internacional: los Estados que la ratifican se comprometen a cumplirla y a rendir cuentas sobre sus avances.

Qué derechos reconoce La convención reconoce a niñas, niños y adolescentes hasta los 18 años como sujetos de derechos. Se apoya en cuatro principios: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a ser escuchados en los asuntos que los afectan.

Entre los derechos que establece figuran el acceso a la salud y a la educación, la protección contra la violencia y la explotación, el derecho a la identidad, al juego y al descanso.

La convención en la Argentina La Argentina ratificó la convención en 1990, mediante la ley 23849, y en la reforma constitucional de 1994 le otorgó jerarquía constitucional, al incluirla en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. En 2005, el Congreso sancionó la ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el país, además, el Día de las Infancias se celebra en agosto.

La salud de la infancia en el mundo Según el último informe del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil, que integran UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial y la División de Población de la ONU, en 2024 murieron en el mundo 4,9 millones de chicos antes de cumplir 5 años. De ellos, 2,3 millones eran recién nacidos.

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Las muertes de menores de 5 años se redujeron a menos de la mitad desde 2000, pero desde 2015 el ritmo de esa reducción se desaceleró más de un 60 %. Además, en 2024 murieron 2,1 millones de niños, adolescentes y jóvenes de entre 5 y 24 años.

Las causas El informe analizó por primera vez de manera completa las causas de muerte en cada edad. Casi la mitad de las muertes de menores de 5 años ocurre en el primer mes de vida, por complicaciones como el nacimiento prematuro o los problemas durante el parto.

Las nueve principales enfermedades infecciosas explican el 43 % de las muertes de menores de 5 años. El informe estimó también, por primera vez, que más de 100.000 chicos de entre un mes y 5 años murieron en 2024 a causa de la desnutrición aguda grave.

Dónde nacer marca la diferencia Las muertes se concentran en pocas regiones: el África subsahariana reunió el 58 % de las muertes de menores de 5 años en 2024, y el sur de Asia, el 25 %. Los chicos que nacen en países frágiles o afectados por conflictos tienen casi el triple de probabilidades de morir antes de los 5 años que los que nacen en otros lugares.

Según los investigadores, muchas de estas muertes pueden evitarse con intervenciones probadas y de bajo costo, como el acceso a la atención de la salud, la nutrición, la vacunación y el agua segura. Si continúa la tendencia actual, el informe proyecta 27,3 millones de muertes de menores de 5 años entre 2025 y 2030.