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ACV: cómo reconocer los síntomas en segundos y por qué cada minuto cuenta

En la Argentina se produce un ACV cada cuatro minutos. El Hospital San José integra la red provincial para tratarlos a tiempo.

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Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación, método RÁPIDO, Saver, J. L., «Time is brain—quantified», Stroke, 2006 ·13 de noviembre de 2026 a las 11:55 a. m.
ACV: cómo reconocer los síntomas en segundos y por qué cada minuto cuenta

En la Argentina se calcula que una persona sufre un accidente cerebrovascular (ACV) cada cuatro minutos, según el Ministerio de Salud bonaerense. Es la primera causa de discapacidad y, si se trata en las primeras horas, sus consecuencias pueden reducirse. Por eso, reconocer los síntomas y llegar rápido al hospital es determinante.

Qué es un ACV

Un ACV (accidente cerebrovascular) se produce cuando la sangre no puede llegar a una parte del cerebro. Hay dos tipos. El más frecuente es el isquémico, que ocurre cuando una arteria se tapa por un trombo o un coágulo. El hemorrágico se produce cuando una arteria se rompe y provoca un sangrado.

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Según la cartera sanitaria bonaerense, el ACV es la primera causa de discapacidad y la tercera de muerte en el país. Se trata de una enfermedad «tiempo-dependiente»: cada minuto sin tratamiento influye en las posibilidades de sobrevivir y en las secuelas.

Cómo reconocerlo: el método RÁPIDO

Los síntomas aparecen de forma repentina, juntos o por separado. Los más habituales son la boca torcida o un lado de la cara caído, la debilidad en un brazo o una pierna, la inestabilidad al caminar y la dificultad para hablar o para comprender. También pueden presentarse pérdida de visión o un dolor de cabeza intenso y súbito.

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Para recordarlos, los especialistas difunden el método RÁPIDO. Cada letra corresponde a una señal o a una acción: rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza, impedimento para hablar, dificultad para ver y obtener ayuda.

Ante cualquiera de estos síntomas, hay que llamar de inmediato al servicio de emergencias y anotar la hora en que comenzaron, un dato clave para que los médicos decidan el tratamiento. No conviene esperar a ver si los síntomas pasan, ni acostar a la persona o darle algo de tomar.

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Como reconocer un accidente cerebrovascular (ACV)

Por qué cada minuto cuenta

En los ACV isquémicos existen tratamientos que disuelven o extraen el coágulo y restablecen la circulación. Su beneficio se concentra en las primeras horas desde el inicio de los síntomas: el medicamento que disuelve el coágulo puede aplicarse dentro de las primeras cuatro horas y media.

Un estudio publicado en 2006 en la revista Stroke estimó que, durante un ACV isquémico sin tratamiento, el cerebro pierde cerca de dos millones de neuronas por minuto.

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Para recibir esos tratamientos, la persona tiene que llegar a un hospital con profesionales capacitados y equipamiento de alta complejidad, como tomógrafos y angiógrafos.

El Hospital San José, parte de la red provincial

En octubre de 2025, el Ministerio de Salud bonaerense presentó la Red de Atención para Accidentes Cerebrovasculares, integrada por 24 hospitales públicos de la provincia. Entre ellos está el Hospital San José de Pergamino. En la región también forman parte de la red el Hospital Abraham Piñeyro, de Junín, y el Hospital San Felipe, de San Nicolás.

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Según explicó el jefe de la Unidad de ACV del Hospital San Martín de La Plata, Leandro Tumino, la red se organizó para garantizar una respuesta oportuna en todo el territorio provincial, que supera los 307.000 kilómetros cuadrados.

El aviso que muchos ignoran

Los especialistas advierten sobre el ataque isquémico transitorio (AIT), un cuadro con los mismos síntomas que un ACV, pero que dura desde unos minutos hasta 24 horas y luego desaparece. Según la cartera sanitaria bonaerense, cada vez se registra con más frecuencia en pacientes jóvenes.

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El AIT funciona como un aviso de que puede producirse un ACV a corto o mediano plazo. Por eso, aunque los síntomas desaparezcan, hay que consultar de inmediato en una guardia: con medicación y cambios de hábitos es posible prevenir un ACV.

Cómo prevenirlo

El principal factor de riesgo es la hipertensión arterial no controlada. Le siguen el tabaquismo, la diabetes no controlada, el colesterol alto, la obesidad y el sedentarismo, según el Ministerio de Salud bonaerense. También influyen factores que no se pueden modificar, como la edad y el sexo masculino.

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Las recomendaciones para reducir el riesgo son controlar la presión arterial, disminuir el consumo de sal y de alimentos ultraprocesados, hacer actividad física con regularidad, no fumar y realizar controles médicos periódicos, sobre todo en personas con hipertensión o diabetes.

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