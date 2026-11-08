Dengue: arranca la temporada con escenario de bajo riesgo, pero el súper Niño enciende una alerta

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Salud

El verano llega con más lluvias y calor, las condiciones que favorecen al mosquito. Qué revisar en casa, cuáles son los signos de alarma y cómo está la estrategia de vacunación.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, ANMAT y OPS · 08 de noviembre de 2026 a las 06:51 p. m.

La temporada 2026-2027 de dengue comenzó en la Argentina con un escenario epidemiológico de bajo riesgo y la transmisión autóctona interrumpida. Sin embargo, las condiciones climáticas previstas para este verano —más lluvias y temperaturas elevadas por el fenómeno de El Niño— configuran un panorama favorable para la reproducción del mosquito transmisor. Los especialistas coinciden en un punto: la prevención debe reforzarse ahora, antes de que el escenario cambie, y no cuando aparezcan los primeros casos.

Cómo llega la Argentina a esta temporada La vigilancia epidemiológica del dengue no se mide por año calendario sino por temporadas, que van desde la semana epidemiológica 31 de un año hasta la 30 del siguiente, por el carácter estacional de la transmisión.

Al inicio de la actual, el escenario es de bajo riesgo. Hasta la semana 38 se habían notificado 480 casos sospechosos en todo el país, con solo dos confirmados, ambos con antecedente de viaje a Brasil. Es la tercera temporada consecutiva con circulación baja.

El factor que introduce incertidumbre es climático. El fenómeno de El Niño, que atraviesa una fase de fortalecimiento, proyecta un verano con mayores precipitaciones y temperaturas elevadas. Las lluvias incrementan la disponibilidad de recipientes con agua donde el mosquito deposita sus huevos, y el calor acelera su ciclo de desarrollo.

Cómo es el mosquito y cómo pica El transmisor es el Aedes aegypti, un mosquito pequeño y de color oscuro, reconocible por las manchas blancas en el dorso y las rayas blancas y negras en las patas.

Pica durante el día, con mayor actividad en las primeras horas de la mañana y al atardecer, a diferencia del mosquito común, que es de hábitos nocturnos. Solo pica la hembra, que necesita sangre para el desarrollo de sus huevos.

Hay un dato que conviene tener presente: el Aedes aegypti adulto no suele alejarse más de 50 metros de su criadero. Es decir, los mosquitos que pican dentro de una casa habitualmente se criaron en esa misma casa o en el terreno vecino.

La transmisión funciona así: la hembra se infecta al picar a una persona que tiene el virus en el cuerpo —con síntomas o sin ellos— y, después de unos días, puede transmitirlo a otras personas al picarlas. El contagio nunca se produce de persona a persona ni a través de objetos.

La prevención: descacharrar todo el año La medida más efectiva es eliminar los criaderos. El mosquito necesita apenas una pequeña cantidad de agua estancada en un recipiente artificial para reproducirse.

Los objetos a revisar son los habituales de cualquier patio o terraza: latas, botellas, neumáticos, macetas y sus platos, baldes, juguetes, tapitas, chapas, piletas de lona, bebederos de mascotas, floreros y canaletas.

Hay un motivo por el que esta tarea no debe limitarse al verano. Los huevos del Aedes aegypti pueden permanecer hasta un año adheridos a las paredes de los recipientes, incluso sin agua y a temperaturas bajo cero. Cuando el recipiente vuelve a llenarse, eclosionan.

Las acciones concretas se resumen en cuatro verbos: tapar tanques y depósitos de agua, girar o dar vuelta los objetos que puedan acumular líquido, lavar con cepillo las paredes internas de bebederos y floreros, y tirar todo lo que esté en desuso.

Después de cada lluvia conviene repetir la recorrida, porque es cuando se generan los nuevos criaderos.

Cómo evitar la picadura A la eliminación de criaderos se suman las medidas de protección personal: usar repelente siguiendo las indicaciones del envase y renovando la aplicación según el tiempo que indique, vestir ropa clara que cubra brazos y piernas durante las actividades al aire libre, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, proteger cunas y cochecitos con tul y utilizar ventiladores o aire acondicionado en los ambientes.

Los síntomas No todas las personas infectadas desarrollan la enfermedad: buena parte cursa el cuadro sin síntomas. Quienes sí los presentan suelen hacerlo entre cinco y siete días después de la picadura.

El cuadro se caracteriza por fiebre de menos de siete días de duración acompañada de dos o más de estos signos: dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolor articular, sarpullido con picazón, náuseas o vómitos, cansancio y falta de apetito.

Entre el cuarto y el quinto día suele producirse una mejoría de la fiebre. En la mayoría de los casos la enfermedad termina ahí.

Los signos de alarma: cuándo ir a la guardia Esta es la parte que conviene memorizar, porque marca la diferencia entre un cuadro que se resuelve en casa y uno que requiere atención inmediata.

Hay que acudir de inmediato a una guardia ante la aparición de: dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, mareos o desmayos, somnolencia, intranquilidad o irritabilidad, y sangrado de encías, nariz, vómitos, orina o heces.

Una indicación que los organismos sanitarios repiten en cada campaña: no automedicarse. Ante fiebre, está contraindicado el uso de aspirina, ibuprofeno y otros antiinflamatorios, porque pueden agravar el riesgo de sangrado.

Quien recibe un diagnóstico de dengue debe además reforzar las medidas para evitar nuevas picaduras: un mosquito que lo pique puede infectarse y transmitir el virus a otras personas.

La vacuna: qué cambió para esta temporada La Comisión Nacional de Inmunizaciones, el organismo que asesora al Ministerio de Salud en materia de vacunación, se reunió en septiembre y octubre para definir la estrategia de esta primavera y verano.

La vacuna disponible en el país es Qdenga, del laboratorio japonés Takeda, también conocida como TAK-003. Es tetravalente —protege contra los cuatro serotipos del virus— y fue aprobada por la ANMAT en 2023 para personas a partir de los 4 años.

La estrategia nacional es focalizada, no universal: está dirigida a personas de 15 a 39 años residentes en departamentos priorizados de las regiones del Noroeste, el Nordeste y el Centro, con posibilidad de ampliación progresiva dentro del rango de 4 a 60 años y de incorporación de nuevos departamentos. Las provincias alcanzadas incluyen Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

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El esquema consta de dos dosis separadas por tres meses. El Ministerio de Salud advierte que no existen datos consistentes de protección con una sola aplicación, de modo que completar la segunda es fundamental. Si pasó más de ese plazo, no se reinicia el esquema: se aplica la segunda dosis. Los estudios disponibles no indican necesidad de refuerzo.

Hay una consideración de calendario que los especialistas señalan: quien se vacuna a fines de octubre completa el esquema a fines de enero, en plena temporada de circulación.

Quiénes no deben vacunarse Por tratarse de una vacuna a virus vivos atenuados, está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, y en personas con inmunodepresión. Quienes tuvieron dengue deben esperar seis meses para aplicarla. Tampoco corresponde si se recibió otra vacuna a virus vivos atenuados en un intervalo menor al indicado.

El equipo de salud debe revisar antecedentes y contraindicaciones antes de cada aplicación.

La advertencia que acompaña a la vacuna Hay un punto que el Ministerio de Salud remarca en cada comunicación oficial: la vacunación no debe ser la única estrategia de prevención, porque no impide la infección en el 100 % de los casos. Su función principal es reducir el riesgo de desarrollar formas graves y requerir internación.

Las medidas de eliminación de criaderos y de protección personal deben sostenerse aunque se haya completado el esquema.