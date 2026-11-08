La OMS aprobó el ensayo de dos vacunas contra la cepa de ébola que causa el brote en África

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Salud

ChAdOx1, de Oxford y el Serum Institute of India, y mRNA-1469, de Moderna, se incorporan al ensayo Tumaini. Los primeros resultados se esperan a comienzos de 2027.

Fuente: Organización Mundial de la Salud · 08 de noviembre de 2026 a las 01:06 p. m.

La Organización Mundial de la Salud recomendó incorporar dos vacunas experimentales al ensayo clínico que se desarrolla en la República Democrática del Congo contra el brote de ébola provocado por el virus Bundibugyo. Será la primera vez que se evalúen vacunas específicas contra esa cepa durante una epidemia activa.

La decisión se adoptó el miércoles, a partir de la recomendación del Grupo Consultivo Técnico sobre Priorización de Vacunas Experimentales, un organismo que asesora de manera independiente a la OMS. El dictamen se basó en resultados de pruebas preclínicas.

Las dos candidatas Las vacunas seleccionadas utilizan tecnologías distintas. ChAdOx1 fue desarrollada por la Universidad de Oxford junto al Serum Institute of India y emplea un vector viral, la misma plataforma de la vacuna contra el covid que esa universidad produjo durante la pandemia. mRNA-1469, de la farmacéutica estadounidense Moderna, utiliza ARN mensajero.

“El hecho de que estas vacunas estén listas para entrar en ensayos clínicos demuestra el poder de la ciencia y de la colaboración”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aunque advirtió que por sí solas no alcanzarán para terminar con el brote.

Ambas se incorporarán al ensayo una vez que obtengan las autorizaciones nacionales correspondientes.

Qué es el ensayo Tumaini El estudio al que se suman funciona con un método denominado vacunación en anillo: en lugar de inmunizar a la población general, se vacuna a los contactos de las personas con diagnóstico confirmado y a los contactos de esos contactos.

Ese procedimiento tiene un antecedente decisivo. Hace una década, durante el brote de ébola en África Occidental, la OMS y sus socios lo aplicaron por primera vez en un ensayo realizado en Guinea que permitió demostrar la eficacia de la vacuna Ervebo contra la cepa Zaire.

Ervebo es, precisamente, la primera vacuna que se está evaluando dentro de Tumaini. Está aprobada contra la cepa Zaire —la más frecuente— pero no contra Bundibugyo, y el ensayo busca determinar si ofrece protección también frente a esta variante. Ese estudio comenzó en octubre.

Por qué esta cepa es distinta El punto central del problema es que, a diferencia de lo que ocurre con el ebolavirus Zaire, para el cual existe una reserva mundial de vacunas, no hay ninguna vacuna ni tratamiento aprobado específicamente contra la cepa Bundibugyo.

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Esa carencia fue uno de los motivos por los que la OMS declaró el brote como emergencia de salud pública de importancia internacional, el 16 de mayo de este año.

Los números del brote El brote se detectó a comienzos de mayo en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, y fue declarado oficialmente el 15 de ese mes. Se trata del decimoséptimo brote de ébola en ese país.

Desde entonces, la epidemia superó los 10.500 casos confirmados y los 5.100 fallecidos en territorio congoleño, con una letalidad cercana al 50 %. La progresión fue sostenida: a fines de mayo se contabilizaban poco más de 1200 casos sospechosos y confirmados.

También se notificaron casos en Uganda, vinculados a viajes desde la República Democrática del Congo, y en otros países africanos, entre ellos Kenia y Nigeria, aunque la situación epidemiológica difiere en cada uno.

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Los tratamientos, en paralelo Junto a las vacunas avanza la investigación en terapias. La OMS respalda un segundo ensayo, denominado Partners, orientado a evaluar tratamientos experimentales, entre ellos el antiviral remdesivir y anticuerpos monoclonales.

Ese estudio es conducido por un consorcio que integran el Instituto Nacional de Investigación Biomédica congoleño, la organización médica ALIMA, la Universidad de Oxford y la propia OMS.

Los plazos La OMS ubica las primeras previsiones de resultados en los meses iniciales de 2027. Hasta entonces, la respuesta sanitaria seguirá apoyada en las medidas convencionales: detección temprana, aislamiento, rastreo de contactos, control de infecciones y manejo clínico.