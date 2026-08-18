Vacunas en la Provincia: el nuevo mapa de Salud muestra dónde están las principales brechas

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Salud

Los primeros datos de 2026 muestran que Buenos Aires está por debajo del promedio nacional, especialmente en los refuerzos de los 5 años y las vacunas de los 11.

El Ministerio de Salud de la Nación presentó un nuevo Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas, una herramienta que permite conocer cómo avanza la vacunación en cada provincia y comparar los niveles de cobertura con el promedio nacional.

El sistema reúne información sobre las 16 vacunas que forman parte del Calendario Nacional de Vacunación y combina tres datos principales: la cantidad de personas que integran la población objetivo, las dosis que efectivamente fueron aplicadas y las vacunas que fueron distribuidas por Nación a cada jurisdicción.

La información se actualiza periódicamente —con actualización semanal del tablero— y permite seguir la evolución de las coberturas a lo largo del año.

Los primeros registros disponibles de 2026 muestran una situación que genera especial atención en la provincia de Buenos Aires: las coberturas bonaerenses se encuentran por debajo del promedio nacional en las principales dosis relevadas.

Las mayores diferencias aparecen en la edad escolar Aunque las cifras todavía corresponden a un año en curso y pueden modificarse a medida que se incorporan nuevas aplicaciones, el mapa permite identificar dónde aparecen actualmente las brechas más importantes.

En Buenos Aires, las diferencias más marcadas respecto del promedio nacional se concentran en las vacunas y refuerzos que corresponden a los 5 y los 11 años.

Uno de los casos más notorios es el refuerzo de DPT, indicado a los 5 años. Mientras el promedio nacional alcanza el 34,2%, en la provincia de Buenos Aires se ubica en 16,1%. La diferencia es de 18,1 puntos porcentuales.

La situación también se refleja en las vacunas correspondientes a los 11 años.

La cobertura de la dTpa llega al 35,5% a nivel nacional, mientras que en territorio bonaerense alcanza el 22,2%. En la vacuna meningocócica, la diferencia también es significativa: 34,9% en el país contra 20,8% en la Provincia.

Otro de los datos que aparece en el mapa corresponde a la vacuna contra el VPH en niñas, con una cobertura nacional del 36,4% frente al 23,7% bonaerense. En este caso, la brecha llega a 12,7 puntos porcentuales.

En los primeros meses de vida la distancia es menor Los datos muestran una situación diferente en las vacunas que se aplican durante los primeros meses de vida. Buenos Aires también aparece por debajo del promedio nacional, pero las diferencias son considerablemente más reducidas.

La BCG, que debe aplicarse a los recién nacidos dentro de los primeros siete días de vida, registra una cobertura del 51,4% en la Provincia, prácticamente igual al 51,6% nacional.

En el caso de la hepatitis B, cuya primera dosis debe administrarse durante las primeras horas de vida, Buenos Aires alcanza el 46,9%, frente al 48,8% del promedio nacional.

Para la primera dosis de neumococo, indicada a los dos meses, la cobertura bonaerense es del 43,4%, mientras que a nivel nacional llega al 46,6%.

En la vacuna meningocócica, correspondiente a los tres meses, los registros muestran un 45,7% en Buenos Aires contra un 48,6% nacional.

Las diferencias también aparecen alrededor del primer año de vida. La cobertura de hepatitis A alcanza el 46,1% en la Provincia y el 48,5% en el país. Para la triple viral, los registros son del 48,7% y 50,5%, respectivamente.

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En varicela, en tanto, Buenos Aires presenta una cobertura del 43,9%, apenas por debajo del 44,8% nacional.

El desafío está en sostener la vacunación La diferencia entre las primeras etapas de la vida y las edades escolares es uno de los principales puntos que surgen del nuevo tablero.

Mientras las vacunas administradas al comienzo de la vida presentan brechas relativamente pequeñas entre Buenos Aires y el promedio nacional, la distancia aumenta cuando llegan los refuerzos y las dosis correspondientes a los niños en edad escolar.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que uno de los desafíos pendientes es precisamente sostener la vacunación entre los 5 y los 11 años, una etapa en la que deben completarse esquemas y aplicarse refuerzos fundamentales para mantener la protección.

En ese contexto, las autoridades plantean reforzar el trabajo conjunto entre el sistema sanitario y el educativo, con estrategias que permitan acercar la vacunación a las escuelas y facilitar el acceso de los chicos a las dosis correspondientes.

Qué permite consultar el nuevo sistema El mapa no se limita a mostrar un porcentaje de cobertura. La herramienta permite observar distintas variables para entender cómo se construye ese indicador.

Entre los datos disponibles se encuentran:

*Población objetivo: cuántas personas deberían recibir una determinada vacuna.

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*Dosis administradas: cuántas aplicaciones fueron registradas.

*Dosis distribuidas: cuántas vacunas fueron enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación a cada jurisdicción.

Esta información permite, además, seguir la distribución de las vacunas y observar cómo evoluciona la aplicación en cada provincia.

Una foto de 2026 que todavía puede cambiar Los números publicados deben interpretarse con una consideración importante: 2026 todavía no terminó.

La población que integra el grupo objetivo puede modificarse durante el año y las dosis aplicadas se incorporan al sistema a medida que las jurisdicciones cargan la información. Por eso, una cobertura que se encuentre por debajo del 50% durante el primer semestre o en los primeros meses del segundo no necesariamente significa que ese será el resultado al cierre del año.

El nuevo mapa funciona, en ese sentido, como una fotografía actualizada del avance de la vacunación, pero también como una herramienta para detectar anticipadamente dónde aparecen las principales dificultades.