Los Testigos de Jehová cambian una de sus reglas más conocidas: qué pasa ahora con las transfusiones

> Los Testigos de Jehová cambian una de sus reglas más conocidas: qué pasa ahora con las transfusiones

Salud

Cada fiel podrá decidir si acepta o dona glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. La transfusión de sangre completa de otra persona continúa prohibida.

Los Testigos de Jehová anunciaron un cambio histórico en su postura sobre las transfusiones de sangre. A partir de una nueva disposición del Cuerpo Gobernante, cada miembro de la organización podrá decidir individualmente si acepta o dona glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas provenientes de la sangre de otra persona.

La modificación fue comunicada el 18 de septiembre mediante el denominado “Informe 6 del Cuerpo Gobernante 2026”, publicado en el sitio oficial de los Testigos de Jehová. La organización explicó que los avances médicos en este campo plantearon nuevas cuestiones y que el uso de los principales componentes de la sangre pasa a ser una cuestión de conciencia personal.

El cambio, sin embargo, tiene un límite importante: la postura contra las transfusiones de sangre completa no fue modificada. La propia organización aclaró que esa enseñanza religiosa permanece vigente.

Qué cambió para los Testigos de Jehová La nueva disposición establece que cada Testigo puede decidir si acepta transfusiones de cuatro componentes principales de la sangre:

Glóbulos rojos.

Glóbulos blancos.

Plasma.

Plaquetas.

Seguí leyendo Pergamino Tomar mate al volante: en qué provincias aplican multas y qué pasa en Buenos Aires

La decisión también alcanza a la donación. Cada integrante de la organización puede determinar si dona sangre con el objetivo específico de que sus componentes o fracciones sean utilizados posteriormente por otra persona.

Hasta ahora, la postura de los Testigos de Jehová rechazaba las transfusiones de estos componentes por motivos religiosos. La nueva disposición modifica ese criterio y deja la decisión en manos de cada fiel.

La organización sostiene que la sangre continúa siendo considerada sagrada y que la vida sigue teniendo un valor especial dentro de sus creencias. El cambio apunta, según su propia explicación, a que las decisiones sobre estos tratamientos médicos sean tomadas individualmente y de acuerdo con la conciencia de cada persona.

La transfusión de sangre completa sigue prohibida La modificación no significa que los Testigos de Jehová hayan autorizado cualquier tipo de transfusión.

La organización fue explícita al señalar que la transfusión de sangre completa proveniente de otra persona continúa sin ser aceptada. Esa postura, que se mantiene desde hace décadas, está fundamentada por los Testigos de Jehová en su interpretación de distintos pasajes bíblicos, entre ellos Hechos 15:20.