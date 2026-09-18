"Forremos La Primavera": llega la nueva edición de la campaña para prevenir las ITS entre jóvenes

Salud

Los diagnósticos de sífilis en personas de 20 a 29 años aumentaron un 24,6% entre 2024 y 2025, pero ¿qué ocurre con las otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)? Existen más de 20 y el uso del preservativo es el método más efectivo de prevención.

Sífilis, VIH, gonorrea, clamidia, herpes, hepatitis virales y Virus del Papiloma Humano (VPH) son algunas de las más de 20 infecciones de transmisión sexual (ITS) que existen. En Argentina, algunas de ellas muestran una tendencia creciente, sobre todo entre jóvenes, y ponen de manifiesto la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, como la nueva edición de #ForremosLaPrimavera, la campaña anual de AHF Argentina.

Datos preliminares de un estudio realizado por la filial local de Aids Healthcare Foundation (AHF) en sus Centros Comunitarios de Salud Sexual de Buenos Aires y Rosario muestran una tendencia que preocupa especialmente entre las personas jóvenes: los diagnósticos de sífilis en personas de 20 a 29 años aumentaron un 24,6% entre 2024 y 2025.

Durante 2025, este grupo concentró casi la mitad (48%) de todos los diagnósticos de sífilis registrados en ambos centros. Dentro de esta franja, los diagnósticos aumentaron un 27,4% entre las personas de 20 a 24 años y un 22% entre quienes tenían de 25 a 29 años. Los datos forman parte de un estudio de AHF Argentina que será presentado en octubre y refuerzan la necesidad de acercar el testeo, la información y las estrategias de prevención de infecciones de transmisión sexual a las poblaciones más jóvenes.

Primavera segura En este contexto, AHF Argentina vuelve a poner el foco en la prevención con una nueva edición de #ForremosLaPrimavera, su campaña anual que busca promover el uso del preservativo entre los jóvenes y acercar información sobre salud sexual. La iniciativa se desarrolla en el marco del Día de la Primavera y contempla actividades de concientización y distribución gratuita de preservativos.

El preservativo es el método más efectivo y económico para reducir el riesgo de transmisión de ITS. Para que cumpla su función, debe utilizarse correctamente desde el inicio hasta el final de la relación sexual. Al respecto, Natalia Haag, directora de Prevención y Testeo de AHF Argentina, enfatizó: “En muchos casos el acceso al preservativo es una barrera ya que no está disponible en todos lados. Sin embargo, cabe recordar que en Argentina el acceso es gratuito por ley y tanto las obras sociales como las prepagas deben cubrir su costo”.

Información confiable Conocer qué infecciones existen, cómo se transmiten y cómo prevenirlas permite tomar decisiones más informadas sobre la propia salud sexual. Hoy se sabe que pueden transmitirse durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales y que no todas generan síntomas, por lo que una persona puede tener una infección y no saberlo. Además, haber tenido una ITS no genera inmunidad: es posible volver a adquirir una misma infección, como es el caso de la sífilis.

“Es importante que los jóvenes accedan a información confiable y tengan las herramientas necesarias para llevar adelante su vida sexual de forma segura y, a la vez, sin miedos ni tabúes. Como siempre recalcamos, debemos trabajar de manera articulada entre los sectores privados y públicos para generar espacios de educación en materia de salud sexual y reproductiva”, cerró Haag.